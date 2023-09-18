"Узбекская общественность" не хочет чтоб ей дарили "русские школы" (уточнение)

00:02 20.09.2023

"Неверная интерпретация". Пресс-секретарь премьера - о предложении РФ построить школы в Узбекистане

Пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов заявил, что в интернете неверно интерпретировали предложение России о строительстве школ в Узбекистане. Он сообщил, что страны мира дарят друг другу школы, и если такая школа будет строиться, то ее программа пройдет тщательную проверку.



Предложение председателя правительства России Михаила Мишустина о строительстве школ в Узбекистане было интерпретировано неверно, заявил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.



На четвертом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран 18 сентября Мишустин заявил о готовности российской стороны построить в Узбекистане несколько школ с обучением на русском языке по российским программам в случае заинтересованности узбекской стороны. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов ответил: "Предложения по строительству школ с русским языком обучения мы принимаем с большой благодарностью".



Общественность Узбекистана восприняла это предложение неоднозначно. В частности, эксперт в сфере образования Комил Джалилов отметил, что согласно закону "Об образовании", для всех образовательных организаций обязательным является выполнение государственных образовательных стандартов. В российскую же учебную программу включены темы, оправдывающие агрессию против Украины, а школьное образование "стало частью пропаганды".



"На основе взаимных официальных договоренностей между государствами существует мировая практика строительства школ и аналогичных социальных объектов на территории другого государства за счет средств одного государства. Это рассматривается как оказание взаимной социальной помощи", - отметил Бекзод Хидоятов.



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"Образовательные программы школ, построенных зарубежными странами, сначала всесторонне изучаются специалистами данной сферы с учетом наших национальных обычаев, ценностей и традиций, истории, действующего законодательства, существующих образовательных стандартов", - подчеркнул он.



"Если предлагаемая к строительству школа и ее программа соответствуют указанным выше требованиям, на деятельность данного образовательного учреждения в установленном порядке будет выдана лицензия", - отметил пресс-секретарь.



Он призвал пользователей социальных сетей не распространять необоснованную информацию.