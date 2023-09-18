"Птенцов Набиулиной" начали сажать. Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.

00:06 20.09.2023

Таганский суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима бывшему заместителю председателя Центрального банка РФ и экс-предправления "Инвестбанка" Константину Корищенко за особо крупную растрату, сообщили "Интерфаксу" в суде.



Кроме того, Корищенко назначен штраф в размере 1 млн руб.



Также судом полностью удовлетворен гражданский иск ОАО АКБ "Инвестбанк" в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - с Корищенко и Максима Пальчуна солидарно взыскано 549 млн 250 300 рублей.



Второму фигуранту дела, экс-руководителю ряда офшорных компаний Максиму Пальчуну, суд также назначил семь лет колонии со штрафом 1 млн руб.



Корищенко и Пальчун признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).



Дело о растрате

По версии следствия, в 2013 году фигуранты вывели ценные активы "Инвестбанка" с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства, в результате чего кредитная организация стала банкротом, а ответственность перед вкладчиками была возложена на государство.



Как сообщалось, ущерб по делу составил порядка 1,4 млрд руб.



Корищенко был задержан летом 2021 года. В 2022 году суд признал финансиста банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.



Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров "Московской межбанковской валютной биржи" (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в "Инвестбанке", который в итоге лишился лицензии.