Против генерала Самата Абиша (племянник Назарбаева) возбудили уголовное дело

00:08 20.09.2023

Против Самата Абиша возбудили уголовное дело Фото: КНБ РК

Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш, сообщает Zakon.kz.

По данным Генеральной прокуратуры, в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш начато досудубное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".



"Следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации. В соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Генеральная прокуратура

Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.



5 января 2023 года Генеральная прокуратура сообщала, что Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель.



Жанель Абдрахманова