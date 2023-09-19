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Власть в Эстонии превратилась в диктатуру. При чем здесь Россия, - Лийна Лакс
00:10 20.09.2023

Postimees
Эстония

Сколько еще мы будем платить за самое дорогое шоу в Эстонии?

Отказ Каи Каллас, "центра российской пропаганды", уйти в отставку после того, как у ее мужа "нашли" бизнес в Москве, свидетельствует о скатывании Эстонии к автократии и диктатуре, пишет Postimees. В стране происходит самое дорогое государственное шоу, на которое плохие актеры тратят все больше денег налогоплательщиков.

Странно, что Кая Каллас и Партия реформ говорят о каком-то недопонимании. Возможно, недопонимание было тогда, когда в разгар энергетического кризиса премьер объявила, что у ее родителей-пенсионеров дела идут хорошо.

Однако если вы являетесь центром большой антироссийской пропаганды, а достоянием общественности становится тот факт, что ваша собственная семья зарабатывает большие деньги на российском бизнесе, тогда вопрос уже в фактах.

Бизнес? Был. Личные деньги перешли в этот бизнес? Перешли. Инвестиции были сделаны вместе с мужем? Были. Вы премьер-министр? Вы.

Я не понимаю, почему вопрос о том, набрал ли человек высокие баллы по тесту на эмоциональный интеллект, вдруг стал актуальным. Я также не понимаю, как может быть "личным решением" не уйти в отставку при такой ситуации и в демократической стране? Единственное личное решение здесь – какое платье надеть на соответствующую пресс-конференцию.

Такое решение, когда вы получили выгоду от бизнеса с Россией, но отказываетесь нести политическую ответственность и уходить в отставку, может быть принято только диктатором-автократом-монархом. Мне все труднее объяснять моим иностранным знакомым, как мы, благодаря премьер-министру, внезапно и с большим шумом переместились в списки третьих стран мира.

Весной народ выбрал, по их мнению, демократическое правительство. Если правительство больше не является демократическим, обязаны люди продолжать играть в эту игру? В такой ситуации, законы недемократического правительства можно игнорировать, установленные ими налоги можно не платить, членам правительства и парламенту не платить до тех пор, пока в стране не будет порядка.

Кто платит, тот и заказывает музыку. В этом случае платит народ, и не должно быть стыдно высказывать требования к актерам – если нужно, то даже освистать их. А что, если придет кто-то еще хуже? Тогда его тоже можно будет выгнать с должности, и намного раньше, чем через четыре года. И так должно продолжаться до тех пор, пока они не возьмут себя в руки.

В Эстонии можно получить гораздо более интересное развлечение за меньшие деньги! Сейчас же происходит самое дорогое государственное шоу, на которое плохие актеры тратят все больше денег налогоплательщиков. И я, вероятно, не единственная, кто устала платить за это.

Автор: Лийна Лакс

Источник - ИноСМИ
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