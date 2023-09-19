Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович

00:19 20.09.2023 Чем США хотят подчинить Среднюю Азию

Политолог Мендкович: Эмиссары Вашингтона грозят странам Средней Азии пальчиком



Чем США хотят подчинить Среднюю Азию



Геворг Мирзаян



"Не исключено, что в ходе саммита прозвучат новые угрозы цветных революций, с помощью которых Вашингтон будет пытаться подчинить местные элиты своей воле". Такой прогноз дают политологи по поводу того, как пройдет первая в истории встреча президента США с лидерами стран Средней Азии. Почему это важно для России и сможет ли Вашингтон добиться своих целей?

19 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет очередная встреча в формате С5+1 – то есть представителей стран Средней (Центральной) Азии и Соединенных Штатов. И на этот раз она, скорее всего, пройдет на самом высшем уровне – то есть встретятся главы государств.



Сердце Евразии

Казалось бы, зачем? В официальном перечне внешнеполитических приоритетов США Средняя Азия не занимает важного места. Особенно после того, как Штаты вывели войска из Афганистана. Однако в то же время регион обладает колоссальным потенциалом.



"Зажатые между Ираном, Афганистаном, Китаем и Россией, пять республик Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – имеют совокупное население более 78 млн человек, владеют целой сокровищницей природных ресурсов, а также находятся в самом сердце Евразии", – говорится в статье одного из самых влиятельных американских научных центров Atlantic Council.



И самое главное, все страны, которые граничат со Средней Азией, являются противниками Америки. Противниками, которых нужно сдерживать – а значит, регион можно превратить в полезный плацдарм. С прямой антироссийской подоплекой. "На сегодняшний день ни один президент США не посетил регион, и в будущем президентские визиты не планируются. В то же время китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин уделяют большое внимание тамошним государствам", – продолжает развивать свою мысль Atlantic Council.



Казалось бы, регион готов сотрудничать с американцами. У стран Средней Азии действительно есть некий запрос на диверсификацию и многовекторность. "Находящийся в течение двух столетий под гегемонией Москвы и теперь опасающийся экономического доминирования Китая, регион активно ищет друзей извне", – указывается в статье Forbes.



"Страны Средней Азии очень сильно зависят от России и Китая. Туркменистан зависит целиком и полностью – весь его газ идет в Китай. Казахстанские углеводороды тоже в массе своей идут в Китай.



Однако зависимость не означает, что эти страны готовы дать Москве и Пекину удушить их в своих объятиях. Они рассматривают США и ЕС как возможные противовесы России и Китаю. Пытаются проводить политику многовекторности, осознавая, что деградация их отношений с США и ЕС обернется сильным ростом зависимости от РФ и КНР", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.



Однако проблема для США в том, что среднеазиатские государства не отождествляют многовекторность и превращение в антироссийский и антикитайский плацдарм. Они лишь хотят получать деньги и с Востока, и с Запада, как предоставление американским, российским и китайским игрокам право равной конкуренции за месторождения, умы и сердца. Западу же нужно сделать из Средней Азии либо антикитайское и антироссийское пространство, либо территорию нестабильности. А значит Запад будет ставить местные государства перед выбором: "либо вы с нами, либо против нас".



Мало дают

Вопрос только в том, как убедить местные страны превратиться в плацдарм? Какие для этого у Штатов есть пряники и кнуты?



С пряниками у Вашингтона все печально. "Сейчас страны Центральной Азии объективно сильно зависят от экономик России и Китая, поскольку инфраструктурные и энергетические проекты в регионе осуществляются преимущественно этими странами. А те проекты, которые ведут западные компании, сводятся лишь к выкачиванию ресурсов и валюты – то есть в целом не так выгодны для принимающей стороны.



"Россия и Китай создают рабочие места в Центральной Азии, а многие жители региона выезжают в Россию на работу, что обеспечивает значительную часть ВВП Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Объемы переводов из России в эти три страны оцениваются в миллиарды долларов и эквивалентны всем расходным статьям национальных бюджетов. На эти деньги кормятся семьи, за счет этих денег поддерживается социальная стабильность.



Дать эквивалентные суммы конкретно каждой семье США не хотят, да и не могут.



"У Запада мало средств на фоне санкционной войны против России. Они несут от нее едва ли не большие убытки, а кроме того, американцам нужно тратить большие средства на серьезные социальные программы у себя дома, чтобы сдерживать внутреннее недовольство", – продолжает Никита Мендкович.



Большинство американских избирателей категорически против выделения дополнительных средств киевскому режиму – и вряд ли они с энтузиазмом поддержат идею финансирования еще среднеазиатских государств, которые на карте вряд ли найдут. Тот же госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего февральского турне в регион предлагал странам Средней Азии компенсации лишь на сумму 25 млн долларов. Причем на все государства региона.



Америка становится опаснее

Кнуты же, казалось бы, выглядят внушительнее. В первую очередь это угрозы вторичных санкций за сотрудничество с Москвой. "Страны Центральной Азии стараются сохранить те связи, которые имеют. Например, доступ к мировой финансовой системе, доступ на американский и европейские рынки, – говорит Иван Лизан. – Резкий разрыв их отношений с США и ЕС Москва и Пекин компенсировать не смогут. И они не хотят следовать примеру Александра Лукашенко, чьи отношения с Россией были гораздо глубже".



Проблема в том, что сила инструмента вторичных санкций ограничена – страны региона готовы подчиняться до тех пор, пока под угрозой не оказывается их социальная и экономическая стабильность.



"Казахстан будет гнуться, но не прогибаться. Вот он гнется – следует американским санкциям в банковской сфере, в области поставок запрещенного оборудования из ЕС по реэкспорту, ужесточает меры экспортного контроля. Однако из Евразийского союза не выходит, резких движений не совершает", – продолжает Иван Лизан. Проще говоря, среднеазиатские страны готовы прогибаться в рамках того пространства для прогиба, которое не приводит их к резкому обострению отношений с Москвой и Пекином.



Второй кнут – это угроза цветных революций. О поддержке Соединенными Штатами местных оппозиционеров в феврале заявлял Энтони Блинкен, и сейчас об этом может сказать еще и Байден. Сказать, а то и напомнить. "В четырех из пяти стран региона в прошлые годы уже были попытки переворотов, инициированные западными странами – везде был обнаружен след западных дипломатов и представителей НПО. Не исключено, что в ходе саммита прозвучат новые угрозы цветных революций, с помощью которых Вашингтон будет пытаться подчинить местные элиты своей воле", – уверен Никита Мендкович.



Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии



Однако и этот инструмент на деле оказывается не совсем эффективным. "Уже были попытки угрожать. Эмиссары Вашингтона с определенной периодичностью колесят по странам Центральной Азии, ведут переговоры, грозят пальчиком. Ничего принципиально это не меняет", – заявил Иван Лизан.



Не меняет потому, что Средняя Азия надеется на военно-политические гарантии со стороны Китая и России. А сами намеки на организацию цветных революций рассматривает как еще одно доказательство того, что зависимость от американцев куда опаснее, чем российский "империализм" и китайское "экономическое доминирование". Москва и Пекин, по крайней мере, не лезут во внутренние дела. Поэтому Байдену – если он, конечно, хочет реального усиления влияния США в Средней Азии – нужно искать другие аргументы. И не факт, что такие аргументы вообще могут быть найдены.



19/09/23 Источник - взгляд

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