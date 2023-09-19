 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.09.2023
00:46  Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью, - Николай Петров
00:28  Новые боги Старого света. Католицизм отступается от Европы, - Милена Фаустова
00:19  Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович
00:08  Против генерала Самата Абиша (племянник Назарбаева) возбудили уголовное дело
00:06  "Птенцов Набиулиной" начали сажать. Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.
00:02  "Узбекская общественность" не хочет чтоб ей дарили "русские школы" (уточнение)
00:00  Ван И приехал в Россию по приказу партии, - НГ

Вторник, 19.09.2023
20:11  Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
17:27  Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:21  Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
12:54  Москва и Пекин стали "большой двойкой", - Къ
12:44  Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:38  Китай оживляется сдержанно
12:36  WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына
12:30  Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России, - Вл.Зотов
12:28  Олигархат versus опричнина. В России по другому никак, - А.Школьников
12:27  Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
12:22  Игорь Кармазин: Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии
12:07  Депутат Госдумы Матвеев предложил запретить гастарбайтерам перевозить семьи в Россию
10:42  В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки
10:39  Грузинский заговор с украинским акцентом, - Георгий Двали
10:36  Гребаный Экибастуз.... Ожидать ли казахстанцам грядущей зимой массового вымерзания?
08:13  Обманный курс. К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном
07:48  Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:45  США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:43  Мигрантов в РФ пригласят на адаптацию, - НГ
07:29  "Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", Жапаров толкнул речь в ООН
07:26  Гуд-бай, Америка…, - Борис Осьмиков
07:20  В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет лекарства
07:13  Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
06:54  Украина и стокгольмский синдром, - Ростислав Ищенко
06:27  Такэси Кумон: высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи
06:25  В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток
05:57  Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне
00:52  В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев, - Тимофей Бордачев
00:38  Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане
00:36  Возвращенные в Узб активы Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане
00:31  Курс тенге – "слуга двух господ?" - Р.Рысмамбетов
00:29  Энергетический кризис в Центральной Азии: простых решений не осталось, - Ст.Притчин
00:27  В Киргизии новая волна "патриотических" переименований
00:24  Сближение России и КНДР бьет по интересам Китая. Москва создает ось стран, подвергшихся санкциям, - Владимир Скосырев
00:19  Ближний Восток обретает свою идентичность, - Вениамин Попов
00:08  Сотрудники "Худудгаз Бухоро" осуждены за хищение газа на 26 млрд сумов
00:04  Bloomberg: цена на российскую нефть вновь растет
00:02  Как китайцы накажут Германию за оскорбление Си Цзиньпина?
Понедельник, 18.09.2023
19:16  Делегация Талибана будет участвовать в Казанском форуме
17:08  Киргизия. В Нарынского заповеднике обнаружили петроглифы Сакских времен. Секс с конем?
16:56  Тайные закрома: что делать с российскими рупиями
16:49  Новый роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" выходит со скандалом
16:48  Тень коммуниста: оружейный гигант из США разорвал крупную сделку с Эр-Риядом
14:44  Почему Запад не смог склонить "Глобальный Юг" к поддержке Украины, - Роман Рейнекин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович
00:19 20.09.2023

Чем США хотят подчинить Среднюю Азию
Политолог Мендкович: Эмиссары Вашингтона грозят странам Средней Азии пальчиком

Чем США хотят подчинить Среднюю Азию

Геворг Мирзаян

"Не исключено, что в ходе саммита прозвучат новые угрозы цветных революций, с помощью которых Вашингтон будет пытаться подчинить местные элиты своей воле". Такой прогноз дают политологи по поводу того, как пройдет первая в истории встреча президента США с лидерами стран Средней Азии. Почему это важно для России и сможет ли Вашингтон добиться своих целей?
19 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет очередная встреча в формате С5+1 – то есть представителей стран Средней (Центральной) Азии и Соединенных Штатов. И на этот раз она, скорее всего, пройдет на самом высшем уровне – то есть встретятся главы государств.

Сердце Евразии
Казалось бы, зачем? В официальном перечне внешнеполитических приоритетов США Средняя Азия не занимает важного места. Особенно после того, как Штаты вывели войска из Афганистана. Однако в то же время регион обладает колоссальным потенциалом.

"Зажатые между Ираном, Афганистаном, Китаем и Россией, пять республик Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – имеют совокупное население более 78 млн человек, владеют целой сокровищницей природных ресурсов, а также находятся в самом сердце Евразии", – говорится в статье одного из самых влиятельных американских научных центров Atlantic Council.

И самое главное, все страны, которые граничат со Средней Азией, являются противниками Америки. Противниками, которых нужно сдерживать – а значит, регион можно превратить в полезный плацдарм. С прямой антироссийской подоплекой. "На сегодняшний день ни один президент США не посетил регион, и в будущем президентские визиты не планируются. В то же время китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин уделяют большое внимание тамошним государствам", – продолжает развивать свою мысль Atlantic Council.

Казалось бы, регион готов сотрудничать с американцами. У стран Средней Азии действительно есть некий запрос на диверсификацию и многовекторность. "Находящийся в течение двух столетий под гегемонией Москвы и теперь опасающийся экономического доминирования Китая, регион активно ищет друзей извне", – указывается в статье Forbes.

"Страны Средней Азии очень сильно зависят от России и Китая. Туркменистан зависит целиком и полностью – весь его газ идет в Китай. Казахстанские углеводороды тоже в массе своей идут в Китай.

Однако зависимость не означает, что эти страны готовы дать Москве и Пекину удушить их в своих объятиях. Они рассматривают США и ЕС как возможные противовесы России и Китаю. Пытаются проводить политику многовекторности, осознавая, что деградация их отношений с США и ЕС обернется сильным ростом зависимости от РФ и КНР", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Однако проблема для США в том, что среднеазиатские государства не отождествляют многовекторность и превращение в антироссийский и антикитайский плацдарм. Они лишь хотят получать деньги и с Востока, и с Запада, как предоставление американским, российским и китайским игрокам право равной конкуренции за месторождения, умы и сердца. Западу же нужно сделать из Средней Азии либо антикитайское и антироссийское пространство, либо территорию нестабильности. А значит Запад будет ставить местные государства перед выбором: "либо вы с нами, либо против нас".

Мало дают
Вопрос только в том, как убедить местные страны превратиться в плацдарм? Какие для этого у Штатов есть пряники и кнуты?

С пряниками у Вашингтона все печально. "Сейчас страны Центральной Азии объективно сильно зависят от экономик России и Китая, поскольку инфраструктурные и энергетические проекты в регионе осуществляются преимущественно этими странами. А те проекты, которые ведут западные компании, сводятся лишь к выкачиванию ресурсов и валюты – то есть в целом не так выгодны для принимающей стороны.

"Россия и Китай создают рабочие места в Центральной Азии, а многие жители региона выезжают в Россию на работу, что обеспечивает значительную часть ВВП Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Объемы переводов из России в эти три страны оцениваются в миллиарды долларов и эквивалентны всем расходным статьям национальных бюджетов. На эти деньги кормятся семьи, за счет этих денег поддерживается социальная стабильность.

Дать эквивалентные суммы конкретно каждой семье США не хотят, да и не могут.

"У Запада мало средств на фоне санкционной войны против России. Они несут от нее едва ли не большие убытки, а кроме того, американцам нужно тратить большие средства на серьезные социальные программы у себя дома, чтобы сдерживать внутреннее недовольство", – продолжает Никита Мендкович.

Большинство американских избирателей категорически против выделения дополнительных средств киевскому режиму – и вряд ли они с энтузиазмом поддержат идею финансирования еще среднеазиатских государств, которые на карте вряд ли найдут. Тот же госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего февральского турне в регион предлагал странам Средней Азии компенсации лишь на сумму 25 млн долларов. Причем на все государства региона.

Америка становится опаснее
Кнуты же, казалось бы, выглядят внушительнее. В первую очередь это угрозы вторичных санкций за сотрудничество с Москвой. "Страны Центральной Азии стараются сохранить те связи, которые имеют. Например, доступ к мировой финансовой системе, доступ на американский и европейские рынки, – говорит Иван Лизан. – Резкий разрыв их отношений с США и ЕС Москва и Пекин компенсировать не смогут. И они не хотят следовать примеру Александра Лукашенко, чьи отношения с Россией были гораздо глубже".

Проблема в том, что сила инструмента вторичных санкций ограничена – страны региона готовы подчиняться до тех пор, пока под угрозой не оказывается их социальная и экономическая стабильность.

"Казахстан будет гнуться, но не прогибаться. Вот он гнется – следует американским санкциям в банковской сфере, в области поставок запрещенного оборудования из ЕС по реэкспорту, ужесточает меры экспортного контроля. Однако из Евразийского союза не выходит, резких движений не совершает", – продолжает Иван Лизан. Проще говоря, среднеазиатские страны готовы прогибаться в рамках того пространства для прогиба, которое не приводит их к резкому обострению отношений с Москвой и Пекином.

Второй кнут – это угроза цветных революций. О поддержке Соединенными Штатами местных оппозиционеров в феврале заявлял Энтони Блинкен, и сейчас об этом может сказать еще и Байден. Сказать, а то и напомнить. "В четырех из пяти стран региона в прошлые годы уже были попытки переворотов, инициированные западными странами – везде был обнаружен след западных дипломатов и представителей НПО. Не исключено, что в ходе саммита прозвучат новые угрозы цветных революций, с помощью которых Вашингтон будет пытаться подчинить местные элиты своей воле", – уверен Никита Мендкович.

Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

Однако и этот инструмент на деле оказывается не совсем эффективным. "Уже были попытки угрожать. Эмиссары Вашингтона с определенной периодичностью колесят по странам Центральной Азии, ведут переговоры, грозят пальчиком. Ничего принципиально это не меняет", – заявил Иван Лизан.

Не меняет потому, что Средняя Азия надеется на военно-политические гарантии со стороны Китая и России. А сами намеки на организацию цветных революций рассматривает как еще одно доказательство того, что зависимость от американцев куда опаснее, чем российский "империализм" и китайское "экономическое доминирование". Москва и Пекин, по крайней мере, не лезут во внутренние дела. Поэтому Байдену – если он, конечно, хочет реального усиления влияния США в Средней Азии – нужно искать другие аргументы. И не факт, что такие аргументы вообще могут быть найдены.

19/09/23

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695158340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Председатель Мажилиса прибыл с официальным визитом в Республику Корея
- "Рабочие места нужны уже сейчас"
- Афганский транзит
- Роман Скляр ознакомился с подготовкой к отопительному сезону в Павлодарской области
- Встреча с Председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ
- Алматы готов к отопительному сезону
- Вопросы продовольственной безопасности: задержаны руководители АО "Продкорпорация"
- Осужден виновный в захвате заложников в Kaspi Bank
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  