Зерновой бунт в ЕС продолжила тройка несогласных

00:22 20.09.2023 За обеспечение украинского экспорта евросообществу придется платить все больше и больше



Наталья Приходко



Польша, Венгрия и Словакия отказались выполнить решение Еврокомиссии о прекращении запрета на ввоз украинского зерна с 15 сентября. Этим странам в Киеве уже пригрозили исками в ВТО. Причем в Болгарии, согласившейся отменить ограничения, в понедельник забастовали фермеры. И хотя в этот раз "зерновой вопрос" в ЕС постараются замять, в перспективе он еще более обострится и потребует все большей платы, уточнили эксперты.



Киев намерен обратиться с исками во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые решили продлить запрет на ввоз украинской сельхозпродукции и после 15 сентября. Об этом сообщил в обнародованном в понедельник интервью польскому изданию Politico замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. "Весь мир должен увидеть, как государства – члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу", – сказал замминистра. Он назвал подобное открытое неповиновение Брюсселю со стороны трех упомянутых стран "самой большой системной проблемой". И добавил, что Киев также намерен принять ответные меры в отношении польского экспорта фруктов и овощей.



Напомним, весной этого года фермеры пяти приграничных стран – Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии выступили с протестами в связи с наплывом украинского зерна по демпинговым ценам, беспошлинные поставки которого в ЕС были регламентированы после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года.



В результате Еврокомиссия (ЕК) ввела эмбарго на ввоз украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в указанные страны до 15 сентября. Но накануне истечения этого срока правительство Польши призвало ЕК продлить запрет и предупредило, что в любом случае намерено его сохранить. С аналогичным призывом выступили и представители Венгрии. Но в Брюсселе не прислушались к таким предупреждениям и 15 сентября объявили об отмене запрета.



Попутно там также предписали Украине представить к 18 сентября необходимые меры для контроля над экспортом собственной агропродукции, чтобы предохранить от его воздействия рынки соседних государств – членов ЕС. В ответ в Софии согласились снять ограничения, а в Бухаресте сообщили, что изучат предполагаемые меры. Но в Варшаве, Будапеште и Братиславе уже 15-го числа объявили о продлении запретных мер на национальном уровне. При этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль упрекнул зарубежных партнеров в "политическом популизме". И одновременно президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать соседям "цивилизованный ответ". Правда, вряд ли анонсированные далее Киевом шаги по обращению в ВТО и вероятному ответному блокированию польского экспорта на украинском направлении могли успокоить соседние страны.



К тому же и в Болгарии, по информации местных СМИ, фермеры в понедельник заблокировали десятки автодорог и пограничных переходов в ходе протестной акции против отмены запрета на импорт зерна из Украины. В связи с чем вице-председатель Ассоциации производителей зерна Болгарии Георгий Милев призвал жителей страны воздержаться от поездок по дорогам, перекрытым тяжелой сельскохозяйственной техникой. На следующий день протестующие запланировали отправиться к зданию правительства в Софии. По информации агентства Интерфакс, наряду с отменой упомянутого запрета они также намерены потребовать срочной выплаты госпомощи и отставки правительства. Накануне же премьер-министр Болгарии Николай Деньков заявил, что болгарские сельхозпроизводители начали "вести себя как террористы", и подчеркнул, что с такими людьми он "переговоры не ведет". В то же время премьер заверил, что главная проблема, которая обеспокоила фермеров, уже решена, так как Украина представила Еврокомиссии свои предложения по временным ограничениям на агроэкспорт в страны ЕС.



Между тем на днях спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал в соцсетях, что представители ЕС и Киева уже проработали возникший вопрос в рамках общей координационной платформы. И, в частности, договорились об увеличении мощностей Дунайского коридора, переносе санитарного и фитосанитарного контроля с границы в страны назначения украинской агропродукции, а также о строительстве новых зернохранилищ на территории ЕС и формировании альтернативных транспортных коридоров к Балтийскому, Адриатическому и Эгейскому морям, перечислил Николенко.



Из его слов следовало, что разрешившему ранее беспошлинный ввоз сельхозпродукции из Украины Евросоюзу в дальнейшем придется платить все больше и больше за реализацию собственного решения.



Очевидно, что зерновая проблема окажется долгоиграющей, заметил "НГ" доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Дмитрий Леви. И, видимо, в этом году, допустил он, заинтересованные стороны все же постараются как-то замять конфликт и договориться о неких лимитах и возможных субсидиях. Но в следующем году вопрос окажется острее, так как скорее всего у ЕС уже будет меньше денег и общий негатив от масштабных санкций против РФ продолжит нарастать. "А уже через несколько лет полюбовного решения очевидно не будут. И тогда в Брюсселе всерьез озадачатся квотами и вопросами о том, а не являются ли и в самом деле демпинговыми цены на зерно из Украины? А также вырабатывается ли оно с учетом надлежащих экологических требований? И в итоге ЕС задействует те средства, которые там умело используют, чтобы заниматься протекционизмом на фоне глобализации", – определил Леви.



При этом, продолжил он, у трех несогласных с решением ЕС стран-членов евросообщества имеются правовые возможности для защиты собственных экономик, на основании которых в определенных случаях возможно обосновать введение аналогичных запретов на импорт. А если Киев все-таки направит иски в ВТО, там также возникнут споры из-за того, что украинское зерно не пускают на местные рынки, поскольку оно идет по демпинговым ценам. И в условиях юридических баталий вопрос рискует подвиснуть на пару лет, что, вероятно, большинству из сторон на сегодня выгодно также и в связи с внутриполитическими ситуациями и избирательными кампаниями, указал эксперт.



Как известно, на позиции руководства Польши в данном вопросе также сказывается то обстоятельство, что на 15 октября в стране назначены парламентские выборы. И фермеры там составляют значимый элемент электората нынешней правящей партии "Право и справедливость". В то же время и экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник журналистам, что если возглавляемая им партия Smer войдет в состав нового правительства по итогам парламентских выборов 30 сентября, он также будет добиваться прекращения военной помощи Украине. Примечательно, что это сообщение в киевских СМИ сопровождалось ссылками на отказ трех стран ЕС, включая Словакию, от возобновления украинского агроэкспорта.



Помимо прочего, военную окраску рассуждениям на заданную тему могли придать и новости об обнаружении на черноморском побережье возле болгарского села Тюленово беспилотника со взрывчаткой, который зарубежные СМИ тут же объявили российским. Минобороны Болгарии сообщило в понедельник, что направило на место спецподразделение для проверки и деактивации дрона. Тогда как Вооруженные силы Украины в тот же день уведомили об активных атаках БПЛА по Одесской и Николаевской областям, которые, как видно по карте, находятся весьма далеко от болгарского села Тюленово. Следует отметить, что ранее также сообщалось о падении обломков российских дронов и на территории Румынии, ставшей вторым государством, которое наряду с Болгарией смягчило свою позицию в зерновом вопросе.



"И так как до самого места происшествия никто не был допущен, сказать, что реально там произошло, невозможно. Но мы живем в такое время, когда зачастую важно даже не то, что произошло, а как это было представлено. А потому, видимо, и упомянутые события, которые не имеют большого значения для глобальных игроков, тоже будут отыгрываться, чтобы повлиять на настроения общественности", – предположил в завершение доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Источник - НГ

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