 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.09.2023
00:46  Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью, - Николай Петров
00:43  Хуаньцю шибао: Упадок Запада неизбежен. Но у Европы есть последний шанс
00:38  Le Figaro: Азербайджан начал крупное наступление в Карабахе, Армения говорит об агрессии
00:30  Саммит в Туркестане: есть ли будущее у Организации тюркских государств?
00:28  Новые боги Старого света. Католицизм отступается от Европы, - Милена Фаустова
00:22  Зерновой бунт в ЕС продолжила тройка несогласных
00:19  Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович

00:15  Канада обвинила Индию в политическом убийстве на своей территории
00:10  Власть в Эстонии превратилась в диктатуру. При чем здесь Россия, - Лийна Лакс
00:08  Против генерала Самата Абиша (племянник Назарбаева) возбудили уголовное дело
00:06  "Птенцов Набиулиной" начали сажать. Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.
00:02  "Узбекская общественность" не хочет чтоб ей дарили "русские школы" (уточнение)
00:00  Ван И приехал в Россию по приказу партии, - НГ
Вторник, 19.09.2023
20:11  Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
17:27  Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:21  Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
12:54  Москва и Пекин стали "большой двойкой", - Къ
12:44  Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:38  Китай оживляется сдержанно
12:36  WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына
12:30  Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России, - Вл.Зотов
12:28  Олигархат versus опричнина. В России по другому никак, - А.Школьников
12:27  Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
12:22  Игорь Кармазин: Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии
12:07  Депутат Госдумы Матвеев предложил запретить гастарбайтерам перевозить семьи в Россию
10:42  В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки
10:39  Грузинский заговор с украинским акцентом, - Георгий Двали
10:36  Гребаный Экибастуз.... Ожидать ли казахстанцам грядущей зимой массового вымерзания?
08:13  Обманный курс. К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном
07:48  Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:45  США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:43  Мигрантов в РФ пригласят на адаптацию, - НГ
07:29  "Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", Жапаров толкнул речь в ООН
07:26  Гуд-бай, Америка…, - Борис Осьмиков
07:20  В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет лекарства
07:13  Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
06:54  Украина и стокгольмский синдром, - Ростислав Ищенко
06:27  Такэси Кумон: высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи
06:25  В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток
05:57  Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне
00:52  В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев, - Тимофей Бордачев
00:38  Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане
00:36  Возвращенные в Узб активы Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане
00:31  Курс тенге – "слуга двух господ?" - Р.Рысмамбетов
00:29  Энергетический кризис в Центральной Азии: простых решений не осталось, - Ст.Притчин
00:27  В Киргизии новая волна "патриотических" переименований
00:24  Сближение России и КНДР бьет по интересам Китая. Москва создает ось стран, подвергшихся санкциям, - Владимир Скосырев
00:19  Ближний Восток обретает свою идентичность, - Вениамин Попов
00:08  Сотрудники "Худудгаз Бухоро" осуждены за хищение газа на 26 млрд сумов
00:04  Bloomberg: цена на российскую нефть вновь растет
00:02  Как китайцы накажут Германию за оскорбление Си Цзиньпина?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зерновой бунт в ЕС продолжила тройка несогласных
00:22 20.09.2023

За обеспечение украинского экспорта евросообществу придется платить все больше и больше

Наталья Приходко

Польша, Венгрия и Словакия отказались выполнить решение Еврокомиссии о прекращении запрета на ввоз украинского зерна с 15 сентября. Этим странам в Киеве уже пригрозили исками в ВТО. Причем в Болгарии, согласившейся отменить ограничения, в понедельник забастовали фермеры. И хотя в этот раз "зерновой вопрос" в ЕС постараются замять, в перспективе он еще более обострится и потребует все большей платы, уточнили эксперты.

Киев намерен обратиться с исками во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые решили продлить запрет на ввоз украинской сельхозпродукции и после 15 сентября. Об этом сообщил в обнародованном в понедельник интервью польскому изданию Politico замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. "Весь мир должен увидеть, как государства – члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу", – сказал замминистра. Он назвал подобное открытое неповиновение Брюсселю со стороны трех упомянутых стран "самой большой системной проблемой". И добавил, что Киев также намерен принять ответные меры в отношении польского экспорта фруктов и овощей.

Напомним, весной этого года фермеры пяти приграничных стран – Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии выступили с протестами в связи с наплывом украинского зерна по демпинговым ценам, беспошлинные поставки которого в ЕС были регламентированы после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года.

В результате Еврокомиссия (ЕК) ввела эмбарго на ввоз украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в указанные страны до 15 сентября. Но накануне истечения этого срока правительство Польши призвало ЕК продлить запрет и предупредило, что в любом случае намерено его сохранить. С аналогичным призывом выступили и представители Венгрии. Но в Брюсселе не прислушались к таким предупреждениям и 15 сентября объявили об отмене запрета.

Попутно там также предписали Украине представить к 18 сентября необходимые меры для контроля над экспортом собственной агропродукции, чтобы предохранить от его воздействия рынки соседних государств – членов ЕС. В ответ в Софии согласились снять ограничения, а в Бухаресте сообщили, что изучат предполагаемые меры. Но в Варшаве, Будапеште и Братиславе уже 15-го числа объявили о продлении запретных мер на национальном уровне. При этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль упрекнул зарубежных партнеров в "политическом популизме". И одновременно президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать соседям "цивилизованный ответ". Правда, вряд ли анонсированные далее Киевом шаги по обращению в ВТО и вероятному ответному блокированию польского экспорта на украинском направлении могли успокоить соседние страны.

К тому же и в Болгарии, по информации местных СМИ, фермеры в понедельник заблокировали десятки автодорог и пограничных переходов в ходе протестной акции против отмены запрета на импорт зерна из Украины. В связи с чем вице-председатель Ассоциации производителей зерна Болгарии Георгий Милев призвал жителей страны воздержаться от поездок по дорогам, перекрытым тяжелой сельскохозяйственной техникой. На следующий день протестующие запланировали отправиться к зданию правительства в Софии. По информации агентства Интерфакс, наряду с отменой упомянутого запрета они также намерены потребовать срочной выплаты госпомощи и отставки правительства. Накануне же премьер-министр Болгарии Николай Деньков заявил, что болгарские сельхозпроизводители начали "вести себя как террористы", и подчеркнул, что с такими людьми он "переговоры не ведет". В то же время премьер заверил, что главная проблема, которая обеспокоила фермеров, уже решена, так как Украина представила Еврокомиссии свои предложения по временным ограничениям на агроэкспорт в страны ЕС.

Между тем на днях спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал в соцсетях, что представители ЕС и Киева уже проработали возникший вопрос в рамках общей координационной платформы. И, в частности, договорились об увеличении мощностей Дунайского коридора, переносе санитарного и фитосанитарного контроля с границы в страны назначения украинской агропродукции, а также о строительстве новых зернохранилищ на территории ЕС и формировании альтернативных транспортных коридоров к Балтийскому, Адриатическому и Эгейскому морям, перечислил Николенко.

Из его слов следовало, что разрешившему ранее беспошлинный ввоз сельхозпродукции из Украины Евросоюзу в дальнейшем придется платить все больше и больше за реализацию собственного решения.

Очевидно, что зерновая проблема окажется долгоиграющей, заметил "НГ" доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Дмитрий Леви. И, видимо, в этом году, допустил он, заинтересованные стороны все же постараются как-то замять конфликт и договориться о неких лимитах и возможных субсидиях. Но в следующем году вопрос окажется острее, так как скорее всего у ЕС уже будет меньше денег и общий негатив от масштабных санкций против РФ продолжит нарастать. "А уже через несколько лет полюбовного решения очевидно не будут. И тогда в Брюсселе всерьез озадачатся квотами и вопросами о том, а не являются ли и в самом деле демпинговыми цены на зерно из Украины? А также вырабатывается ли оно с учетом надлежащих экологических требований? И в итоге ЕС задействует те средства, которые там умело используют, чтобы заниматься протекционизмом на фоне глобализации", – определил Леви.

При этом, продолжил он, у трех несогласных с решением ЕС стран-членов евросообщества имеются правовые возможности для защиты собственных экономик, на основании которых в определенных случаях возможно обосновать введение аналогичных запретов на импорт. А если Киев все-таки направит иски в ВТО, там также возникнут споры из-за того, что украинское зерно не пускают на местные рынки, поскольку оно идет по демпинговым ценам. И в условиях юридических баталий вопрос рискует подвиснуть на пару лет, что, вероятно, большинству из сторон на сегодня выгодно также и в связи с внутриполитическими ситуациями и избирательными кампаниями, указал эксперт.

Как известно, на позиции руководства Польши в данном вопросе также сказывается то обстоятельство, что на 15 октября в стране назначены парламентские выборы. И фермеры там составляют значимый элемент электората нынешней правящей партии "Право и справедливость". В то же время и экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник журналистам, что если возглавляемая им партия Smer войдет в состав нового правительства по итогам парламентских выборов 30 сентября, он также будет добиваться прекращения военной помощи Украине. Примечательно, что это сообщение в киевских СМИ сопровождалось ссылками на отказ трех стран ЕС, включая Словакию, от возобновления украинского агроэкспорта.

Помимо прочего, военную окраску рассуждениям на заданную тему могли придать и новости об обнаружении на черноморском побережье возле болгарского села Тюленово беспилотника со взрывчаткой, который зарубежные СМИ тут же объявили российским. Минобороны Болгарии сообщило в понедельник, что направило на место спецподразделение для проверки и деактивации дрона. Тогда как Вооруженные силы Украины в тот же день уведомили об активных атаках БПЛА по Одесской и Николаевской областям, которые, как видно по карте, находятся весьма далеко от болгарского села Тюленово. Следует отметить, что ранее также сообщалось о падении обломков российских дронов и на территории Румынии, ставшей вторым государством, которое наряду с Болгарией смягчило свою позицию в зерновом вопросе.

"И так как до самого места происшествия никто не был допущен, сказать, что реально там произошло, невозможно. Но мы живем в такое время, когда зачастую важно даже не то, что произошло, а как это было представлено. А потому, видимо, и упомянутые события, которые не имеют большого значения для глобальных игроков, тоже будут отыгрываться, чтобы повлиять на настроения общественности", – предположил в завершение доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695158520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Председатель Мажилиса прибыл с официальным визитом в Республику Корея
- "Рабочие места нужны уже сейчас"
- Афганский транзит
- Роман Скляр ознакомился с подготовкой к отопительному сезону в Павлодарской области
- Встреча с Председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ
- Алматы готов к отопительному сезону
- Вопросы продовольственной безопасности: задержаны руководители АО "Продкорпорация"
- Осужден виновный в захвате заложников в Kaspi Bank
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  