Новые боги Старого света. Католицизм отступается от Европы, - Милена Фаустова

00:28 20.09.2023 19.09.2023



Пандемия, преступления священников и либерализация подорвали позиции церкви

Милена Фаустова



За время пандемии ковида итальянские католики отвыкли не только от храмов, но и от самой Римской церкви.

Регулярное посещение церквей в Италии за последние три года стало "явлением меньшинства". К такому выводу пришли специалисты Национального института статистики при поддержке Министерства образования Италии по итогам многоцелевого опроса, проведенного на очень большой и репрезентативной выборке населения.

Согласно полученным данным, количество католиков, посещающих мессу хотя бы раз в неделю, за два десятилетия сократилось почти вдвое. Если в 2001 году их было 36,4%, то к 2022 году осталось 18,8%. При этом тенденция ускорилась в последние три года: в 2019-м практикующих верующих в стране еще было 25,1%. В 2022 году 31% населения признались, что заходили в храм только для того, чтобы поучаствовать в обрядах крещения, венчания или похорон.



При этом сокращение религиозной практики охватило все возрастные и социальные группы. Наиболее явно оно проявилось среди подростков и молодежи (от 14 до 24 лет). Эксперты и ранее замечали, что именно эти возрастные группы в большей степени дистанцировались от церковных обрядов, однако за последние годы количество молодых неверующих составило две трети против 50-процентного падения интереса к вере среди зрелых людей и 40-процентного снижения активности среди пожилых. В 2022 году доля активно практикующих религию людей молодого возраста составила всего 12%, тогда как в 2001-м их было почти 40%.



Итоги опроса ученые уже назвали "беспрецедентными в истории Италии" и пришли к выводу, что "изгнание верующих" из храма во многом стало возможным в результате пандемии коронавируса, когда почти все церкви страны долгое время были закрыты для посещения. Не имея возможности не только совершать таинства, но и получать поддержку от священнослужителей, часть верующих почувствовала себя брошенными в очень непростой период жизни и разочаровалась в вере, считают исследователи.



Еще одним фактором падения религиозной практики в стране они назвали общеевропейскую тенденцию к секуляризации. По последним опросам, проведенным в странах ЕС, падение веры наблюдается не только в Италии, но также в Испании и во Франции. При этом Италия до сих пор лидирует по количеству людей, называющих себя католиками – их 70%. В Испании так обозначили себя лишь 60%, а во Франции и того меньше – порядка 25%.



В конце июня Пятую республику потряс очередной церковный скандал: два католических архиерея заявили о профессиональном выгорании и подали в отставку. Епископы Тьерри Брак де ла Перьер (64 года) и Жан-Пьер Батю (68 лет) пожаловались на усталость и переутомление. Оба прелата уже достигли пенсионного возраста по светским меркам, однако были далеки до пенсионного возраста, принятого в церкви (75 лет). Де ла Перьер уже брал "творческий отпуск" у папы Римского, однако так и не смог справиться с навалившейся на него усталостью.



Требования иерархов прозвучали на фоне уменьшающегося числа не только верующих, но и клириков. Правда, причиной спада интереса к христианству у французов наблюдатели называют не коронавирусные ограничения, как для итальянцев, а возросшее количество мусульман и доклад о распространении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в Католической церкви Франции, который был опубликован в октябре 2021 года и буквально потряс страну.



Напомним, согласно отчету Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE), только с 1950 по 2020 год жертвами педофилов в сутане стало порядка 216 тыс. человек. Количество же самих церковных преступников колеблется от 2900 до 3900. По итогам документа была создана специальная комиссия, а руководство национальной церкви пообещало всем пострадавшим выплатить компенсации за счет продажи движимого и недвижимого имущества архиереев. Правда, к сегодняшнему дню выплачена лишь малая часть компенсаций, а французское духовенство уже находится на грани банкротства. Летом нынешнего года французов ждал новый удар – был опубликован отчет о деятельности религиозной общины Святого Иоанна. Она была создана в 1975 году священником Мари-Доминик Филиппом, который долгие годы считался одним из лучших церковных богословов страны. На 800 страницах текста были приведены многочисленные факты злоупотреблений.



В апреле с.г. Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE) было опубликовано исследование с названием "Религиозное разнообразие во Франции: передача и практика из поколения в поколение в зависимости от происхождения". Согласно этим данным, в 2019–2020 годах 51% населения в возрасте от 18 до 59 лет заявили, что не исповедуют никакой религии. При этом католицизм все еще остается первой религией по численности последователей – 29% населения назвали себя католиками. Однако его стремительно догоняет ислам (10% верующих). Только 8% католиков регулярно посещают места богослужений, тогда как среди приверженцев других направлений христианства их больше – 22%. Наибольшая интенсивность посещения молитвенных домов наблюдается у последователей иудаизма (34%) и ислама (20%). 58% мусульман заявили, что практикуют молитву хотя бы раз в неделю, а 75% заверили, что строго соблюдают пост Рамадана. Для сравнения: среди католиков нашлось только 3% тех, кто готов к воздержанию во время Великого поста.



Понимание идентичности у европейских последователей христианства оказалось отличным от того, что отмечено у их сограждан мусульманского и иудейского вероисповедания. Например, для большинства евреев (54%) и для 30% мусульман религия считается составной частью их идентичности, тогда как среди католиков таковых всего 6%. Французские исследователи пришли к выводу, что религиозный ландшафт страны сегодня формируют процессы передачи традиций от поколения к поколению. Если среди французов-христиан вере своих предков следуют только 67% населения, то среди мусульман таковых оказалось более 91%.



Почти 523 тыс. прихожан в 2022 году потеряла Католическая церковь Германии. Такую статистику в мае с.г. привела Конференция немецких католических епископов (DBK). Это рекордное число покинувших церковь за год. В 2021 году из церкви вышли 359 338 человек. Уменьшение числа католиков эксперты связывают не только с сексуальными скандалами и их разоблачениями, но и с тенденцией либерализации, которая проходит в самой национальной церкви Германии (в рамках так называемого Синодального пути), а также высокими налогами, которые верующие граждане страны обязаны выплачивать.



Свои данные опубликовал и Святой престол. В марте нынешнего года Центральное управление церковной статистики Ватикана заявило, что в конце 2021 года число католиков в мире достигло 1,378 млрд, что на 1,3% больше, чем по итогам 2020 года. Согласно документу, католики составляют около 17,67% мирового населения. В обеих Америках проживают 48% католиков мира, а Бразилия является страной с самым большим количеством последователей Римской церкви в мире (почти 180 млн верующих). Вместе с тем в этой части света служат лишь 29% священников от общего числа духовенства. В Европе сегодня проживают чуть более 20% католиков-мирян, но около 40% священнослужителей.



На конец 2021 года в Римской церкви насчитывалось 5340 епископов. В 2020 году их было 5363 человека. В среднем по миру сегодня на одного епископа приходится 76 священников. Также на 0,57% сократилось и общее число священнослужителей. Их сегодня не более 407 872.



В Ватикане указали на серьезный дисбаланс в соотношении количества верующих на одного священника. Так, в Америке это 5534 человека, в Европе – 1784, в Азии – 2137, в Океании порядка 2,5 тыс.



При Святом престоле отметили, что за время пандемии почти на 1,6% сократилось число монашествующих. В 2020 году их было 50 569 человек, а к концу 2021 года осталось всего лишь менее 50 тыс. Почти на 2% по всему миру сократилось число семинаристов. По данным ведомства, на 1,7% уменьшилось и общее число религиозных женщин (608 958 человек в конце 2021 года против 619 546 человек в конце 2020 года).



При этом активный рост адептов католической веры в последние годы наблюдается в Африке. Там стало на 3,1% больше католиков. Сейчас на Черном континенте проживают 19,3% приверженцев латинского обряда, с использованием которого совершают богослужения более 12% от общего числа священников Римской церкви. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695158880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы

- Председатель Мажилиса прибыл с официальным визитом в Республику Корея

- "Рабочие места нужны уже сейчас"

- Афганский транзит

- Роман Скляр ознакомился с подготовкой к отопительному сезону в Павлодарской области

- Встреча с Председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ

- Алматы готов к отопительному сезону

- Вопросы продовольственной безопасности: задержаны руководители АО "Продкорпорация"

- Осужден виновный в захвате заложников в Kaspi Bank

