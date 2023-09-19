Саммит в Туркестане: есть ли будущее у Организации тюркских государств?

00:30 20.09.2023 РЕНАТА АЛИМОВА



Новый игрок на мировой арене или мертворожденное дитя амбициозного квазисултана?



Как следует из списка итоговых документов, подписанных в ходе Внеочередного саммита Организации тюркских государство (ОТГ) в Анкаре 16 марта с. г., ключевыми областями сотрудничества членов организации являются объединение усилий по предотвращению стихийных бедствий и сотрудничество в сфере инвестиций. Несмотря на неоднократно повторенные заверения в необходимости консолидации тюркскою мира в условиях сложной геополитической и экономической ситуации, дальше призывов к повышению уровня политического, экономического и культурного взаимодействия дело не пошло.



Стоит ли ждать прорывных решений в судьбе Организации тюркских государств от десятого саммита, намеченного на октябрь в казахстанском Туркестане? Видимо, нет. При всем уважении к каждому из участников объединения, приходится признать, что для создания жизнеспособного эффективного альянса во все времена требовалось нечто гораздо большее, чем желание поговорить о судьбах мира, а именно либо общая вера всех участников в единую цель, либо совпадение экономических интересов потенциальных союзников на конкретном временном промежутке. В настоящее время в ОТГ не наблюдается ни одного, ни другого.



В наш прагматичный век победившего капитализма основной составляющей политики всех без исключения государств является экономическая целесообразность. Другими словами, выгода. Для ее получения в ход идут все приемы, начиная с силового давления и заканчивая попытками создать некое духовное объединяющее начало.



Именно этим и занимается Турция, не получившая вожделенного приглашения в Европу и не потянувшая роль глобального лидера мусульманского мира. Теперь свои неудачи Анкара пытается компенсировать за счет насаждения искусственно созданной идеи тюркского единства на постсоветском пространстве. ОТГ – это своего рода попытка Турции создать подобие Европейского союза, однако бесперспективность этих усилий очевидна. ЕС в своей основе имел союз богатого центра с бедной периферией для расширения рынков сбыта собственной продукции. Далеко не блестящее состояние экономики Турции не позволяет ей играть роль локомотива интеграции тюркских государств и финансового лидера в решении основных задач, стоящих перед постсоветскими республиками: обеспечение стабильности и безопасности, развитие транспортных коридоров, преодоление энергетического кризиса. Турецкий же строительный бизнес не построил ни одного критически важного для ЦА объекта – только элитное жилье на турецкие же кредиты. Ну а о качестве, по крайней мере, части такого строительства можно судить по итогам печально известного землетрясения в феврале с. г.



Попытки навязать свое лидерство в культурно-образовательной сфере однажды уже обернулось международным скандалом с закрытием сети школ и институтов, связанных с именем Фетхуллаха Гюлена. Кстати, по поводу Гюлена. Кыргызстан, как известно, не идет на закрытие указанных учебных заведений, вопреки всем претензиям турок, стремящихся через небезызвестный фонд "Маариф" протащить в страну свои, выдержанные в духе пантюркистского исламизма, учебные заведения.



Не удается турецкому лидеру и роль идеолога "Великого Турана". Забыв об установках своего великого предшественника Кемаля Ататюрка, вырвавшего Турцию из средневековой отсталости путем реализации прогрессивных реформ, Реджеп Тайип Эрдоган ударился в идеи, зачастую попахивающие кондовым религиозным мракобесием. Сложно представить, что бывшие советские республики, ощутившие себя в последние десятилетия независимыми значимыми игроками на евразийском пространстве, согласятся плясать под дудку певца невнятных песен с оттенком религиозных напевов. Так же маловероятным представляется, что, например, такие прогрессивные современные деятельницы, как Мехрибан Алиева и Саида Мирзиеева, последуют примеру Эмине Эрдоган и облачатся в хиджабы.



Многовекторность, если не сказать "чудеса на виражах", турецкого лидера также не позволяет большинству коллег рассматривать его в качестве надежного геополитического партнера. Кто может с уверенностью гарантировать, что идеи "Великого тюркского мира" не будут отправлены турецким лидером на свалку, если однажды что-то изменится в международной повестке дня и долгожданное приглашение в ЕС придет наконец в Анкару?



Вдохновитель и популяризатор идеи "один народ – пять государств" так и не предложил ни одного жизнеспособного сценария разрешения многочисленных территориальных споров ни в Центральной Азии, ни в Закавказье. Более того, турецкая сторона постоянно создает союзникам по ОТГ дополнительную "головную боль", всячески склоняя их к признанию никем, кроме самой Турции, не признанной Турецкой республики Северного Кипра.



В то же время радение за единство "тюркских братьев" не мешает практичному Р. Эрдогану реализовывать продукцию своего ВПК всем сторонам потенциальных кровопролитных столкновений в регионе. Турецкие компании с одинаковым усердием поставляют вооружения и военную технику в Азербайджан, в Кыргызстан и в Таджикистан, нимало не беспокоясь о том, что т. н. "байрактар-дипломатия" превращается в серьезный дестабилизирующий фактор в Закавказье и Центральной Азии.



Открытым остается вопрос, какую позицию в случае возникновения столкновения РФ или КНР с НАТО в Центральной Азии займет Турция как член Североатлантического альянса? Примет участие в составе контингента блока, при этом продолжая накачивать регион вооружениями? А если в потенциальном противостоянии с НАТО в регионе примут участие члены ОДКБ, в числе которых и братские тюркские Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан?



Складывается впечатление, что и сам турецкий лидер осознает политическую и экономическую несостоятельность ОТГ и ее неспособность конкурировать с серьезными многонациональными игроками уровня БРИКС или ШОС. Как иначе объяснить его заявления о готовности развивать тесное сотрудничество вплоть до вступления в обе организации?



Так чего же ждать от юбилейного саммита Организации тюркских государств, до которого остается чуть меньше месяца? Думается, очередного заседания "клуба по интересам", которым, по сути, она и является. Тиражируемая рядом СМИ точка зрения о возможном расширении сотрудничества членов ОТГ в военной сфере вплоть до создания "единой тюркской армии" является чисто спекулятивной. Для реального создания эффективного военного блока недостаточно неоимперских амбиций лидера одной, пусть и не самой маленькой страны. Не следует забывать также и о том, что распробовавшие вкус политической и экономической независимости бывшие советские республики отнюдь не заинтересованы в приобретении нового, прямо скажем, не очень надежного "старшего брата". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695159000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы

- Председатель Мажилиса прибыл с официальным визитом в Республику Корея

- "Рабочие места нужны уже сейчас"

- Афганский транзит

- Роман Скляр ознакомился с подготовкой к отопительному сезону в Павлодарской области

- Встреча с Председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ

- Алматы готов к отопительному сезону

- Вопросы продовольственной безопасности: задержаны руководители АО "Продкорпорация"

- Осужден виновный в захвате заложников в Kaspi Bank

