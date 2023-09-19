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Le Figaro: Азербайджан начал крупное наступление в Карабахе, Армения говорит об агрессии
00:38 20.09.2023

Le Figaro
Франция

Нагорный Карабах: Азербайджан начинает крупномасштабное наступление

Баку объявил о начале наступления в Карабахе, сообщает Figaro. Автор отмечает, что предыдущая вспышка конфликта была в 2020 году. Тогда миру способствовала Россия. Когда Баку и Ереван обратились за посредничеством в ЕС, ситуация накалилась.

Баку объявил о запуске "антитеррористической операции" против анклава с армянским населением на своей территории - против Нагорного Карабаха. Столица анклава Степанакерт, а также несколько других городов региона подвергаются "интенсивным обстрелам", сообщают представители местного сепаратистского правительства.

Это известие пришло во вторник: "Азербайджан начал крупномасштабную военную операцию против республики Арцах (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - прим. редакции)", - сообщило в соцсетях официальное представительство НКР в Армении.

Азербайджан со своей стороны объявил о проведении "антитеррористической операции", направленной против армянских сил в регионе, за который армяне и азербайджанцы воюют с перерывами уже несколько десятилетий. Журналист, работающий в Степанакерте, сообщает о взрывах в городе. Эти новости приходят через три года после начала предыдущей вспышки конфликта. Начавшись в сентябре 2020 года, бои тогда продолжались шесть недель и закончились победой азербайджанских сил. Посредниками выступали сначала Россия, а в последние месяцы - ЕС.

"Начат ряд действий в рамках антитеррористической операции. В рамках этих действий армянские вооруженные формирования на своих позициях [в Нагорном Карабахе] лишаются возможности препятствовать нашим действиям. Все удары производятся нами при помощи высокоточного оружия и на линии фронта, и в глубине армянских позиций", - сообщило в своем коммюнике министерство обороны Азербайджана.

Армения со своей стороны заверила, что не имеет развернутых армейских подразделений в Карабахе. Этим армянские власти хотят сказать, что сопротивление ведут только ее карабахские союзники из непризнанной НКР. Именно силы самообороны Карабаха остались в опасной зоне, где выдерживают весь натиск начатого Баку наступления.

Азербайджан уточнил, что предупредил о своем наступлении Россию и Турцию, однако в МИД России уточнили, что "данные, будто Москва заранее знала о планах Баку по операции в Карабахе, неверны". МИД Армении назвал действия Азербайджана "агрессией".

Баку привел в качестве оправдания своей операции гибель четырех полицейских и двух гражданских лиц при взрывах мин на дорогах вблизи контролируемых НКР территорий. Баку обвинил "армянских сепаратистов" в "этих повлекших гибель людей террористических актах".

Тем временем протестующие, собравшиеся у здания правительства Армении, призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который резко осудил их действия как "попытку государственного переворота в момент наступления Азербайджана". Некоторые манифестанты скандировали "Никол - изменник!" и "В отставку!"... Полиция оцепила здание правительства, имели место стычки с манифестантами.

Еще десятки протестующих потянулись к посольству России в Ереване, протестуя против "отсутствия действий" России в деле остановки наступления азербайджанской армии. "Это все является последствием действий России, они (русские) не хотят защищать наш Арцах", - сказал не пожелавший назвать себя участник протеста.

Источник - ИноСМИ
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