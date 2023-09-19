Хуаньцю шибао: Упадок Запада неизбежен. Но у Европы есть последний шанс

00:43 20.09.2023 Хуаньцю шибао

Китай



Затруднительное положение Европы тесно связано с США



Затянувшийся украинский кризис еще больше усилил зависимость Европы от США, а также усилил контроль Вашингтона над ней, пишет Хуаньцю шибао. Если континент будет оставаться его вассалом, то вскоре окончательно потеряет свою независимую глобальную роль и статус, считает автор статьи.



В обстановке, в которой "Восток поднимается, а Запад стремится вниз", в среде глобальных стратегических и политических кругов распространилось популярное мнение, что Запад сталкивается с "риском упадка" или даже уже находится в состоянии" относительного ослабления". Доказательства этого проявляются и в численности населения, и в доли глобального ВВП, и во влиянии на международные дела. Однако мнения о причинах упадка Запада сильно разнятся. Например, в недавней речи президент Франции Эммануэль Макрон объяснил снижение влияния Запада, особенно Европы, "антизападными настроениями", "вражеской политикой" и "реконструированным или воображаемым антиколониализмом" в странах Азии и Африки. Это заявление в некоторой степени репрезентативно для западного мира, но надо сказать, что смотрит он не в ту сторону.



В реальности относительный упадок Запада вызван тем фактом, что его институты и системы ценностей сталкиваются со множеством проблем. В западных странах расслоение на богатых и бедных, а также консолидация социальных классов становятся все более серьезными, и население все пессимистичнее смотрит на перспективы будущей жизни. Опросы показывают, что все больше европейцев и американцев теряют доверие к политическим элитам своих стран, и многие люди скорее недовольны демократией, чем поддерживают ее. Это также основная причина того, почему популизм так силен в Европе и США. Добавим к этому двойные стандарты Запада и другие практики, которые еще больше ослабляют привлекательность его системы ценностей в мире. В течение долгого времени так называемая западная система "универсальных ценностей" постоянно использовалась как инструмент вмешательства во внутренние дела других держав и защиты собственных монопольных интересов и поэтому встречала все большее сопротивление в международном сообществе.



В прошлом причина, по которой эти институты и система ценностей доминировали в мире, заключалась не в их так называемой "универсальности", а в совокупной силе Запада, особенно в его экономической и технологической мощи. Однако за последнее десятилетие в Соединенных Штатах и Европе разразились крупномасштабные финансовые кризисы и кризисы суверенного долга, и западный экономический миф был развенчан. Хотя США и ЕС продолжают лидировать в научно-технологической отрасли, они больше не могут монополизировать мир, как это было в прошлом, и даже начали сталкиваться с реальными проблемами в некоторых сферах. Усилия Соединенных Штатов по подавлению китайских технологических компаний подчеркивают тревогу Вашингтона.



Растут сомнения и по поводу западной системы ценностей, что является отражением общего упадка влияния США и Европы. Фактически, еще три года назад Макрон публично признал, что "западная гегемония, кажется, подходит к концу". Основные показатели, такие как ВВП, военная сила и научно-технологическая мощь, уже могут очень хорошо проиллюстрировать эту проблему. Фундаментальным изменением является "перебалансировка" мягкой силы, особенно влияния ценностей и концепций, между Востоком и Западом. Способность последнего доминировать в мире снижается, а вместе с этим происходит ослабление его технологических, экономических и торговых интересов, а также увеличивается и без того огромный психологический разрыв и неспособность адаптироваться.



Европа по сравнению с США находится в гораздо более сложной ситуации. Поскольку у нее нет гегемонистских инструментов, таких как американская армия или доллар, она в значительной степени полагается на монопольные дивиденды, предоставляемые Вашингтоном. Но за последние два десятилетия способность Соединенных Штатов собирать урожай в мире снизилась, и они решили обратиться к "своим людям", особенно к Европе. Например, международный финансовый кризис 2008 года зародился в США, но сильнее всего он ударил по еврозоне. То же самое верно и для украинского кризиса, который планировался много лет - Соединенные Штаты неплохо нажились на нем, а вот Европа быстро теряет кровь. В 1995 году ВВП ЕС был 8,3 триллиона долларов, что составляло 26,9% от общего объема мировой экономики, а ВВП США был 7,64 триллиона долларов - 24,7% от общего объема мировой экономики. К 2020 году ВВП ЕС поднялся до 15,19 триллиона долларов, составив 17,9% от мирового, а ВВП США увеличился до 20,95 триллиона долларов, что по-прежнему составляло 24,7% мирового. Иными словами, в то время как Соединенные Штаты сохраняют свою долю в глобальной экономике, доля Европы стремительно снижается, и нельзя исключать, что в будущем этот спад пойдет еще быстрее.



Европа пытается быть геополитическим игроком, но на самом деле, она уже превратилась в арену для геополитических игр и в какой-то степени больше не может распоряжаться собственной судьбой. Вот почему лидеры Франции и Германии все чаще говорят о "европейской стратегической автономии". Большая периферия Европы включает Африку, Ближний Восток и Восточную Европу. Такие проблемы, как беженцы, нелегальные иммигранты, терроризм и военная безопасность, оказывают все большее давление на ЕС. Однако в то же время Европа все больше теряет контроль над развитием региональных дел. Соединенные Штаты проигнорировали опасения ЕС и поспешно вывели свои войска из Афганистана, а в будущем Вашингтон может вновь "забыть" о европейских интересах и внезапно изменить свою политику в отношении Украины, и у Европы, вероятно, не останется другого выбора, кроме как пассивно согласиться с этим, как это было в отношении афганского вопроса.



Риск того, что упадок Запада, особенно Европы, продолжится, действительно велик, однако фундаментальная причина этого кроется внутри самого западного мира. Население Запада составляет менее 15% от общей численности населения планеты, но оно все еще одержимо прошлым и по-прежнему думает, что Запад - это "все международное сообщество", а потому хочет править остальными с позиции гегемона. Однако развитие и прогресс подавляющего большинства незападного населения в мире - это историческая тенденция. США и ЕС следует адаптироваться и принять ее, а не пытаться заблокировать или игнорировать. В этом контексте совсем неудивительно, что некоторые заявления и поступки Запада в последние годы наталкиваются на растущую негативную реакцию и сопротивление со стороны развивающихся стран.



Что касается ЕС, то его проблемы и относительный упадок во многом связаны с Соединенными Штатами. Мощь и международное влияние Европы заключаются в ее стратегической автономии и в том, что отличает ее от США. Если она будет оставаться просто вассалом Вашингтона и продолжит следовать за ним, то вскоре окончательно потеряет свою независимую глобальную роль и статус. Но именно из-за проводимой Соединенными Штатами политики "разделяй и властвуй" в отношении Европы последней трудно достичь этой цели. Затянувшийся украинский кризис еще больше усилил зависимость некоторых европейских стран от США в сферах энергетики, технологий, рынка и безопасности, а также усилил контроль Вашингтона над регионом. На самом деле Европа не едина и сильно разделена, и ей становится все сложнее достичь стратегической автономии.



Относительный упадок Запада, особенно Европы, неизбежен. Будь то количество стран или население, Запад - все еще меньшинство. Нереально ожидать, что подавляющее большинство стран и людей в мире всегда будет находиться в "отсталом" положении, оставаясь лишь источником сырья и рынками сбыта продукции для Запада, "периферией" по модели "центр-периферия". Это не соответствует тенденции развития глобальной справедливости и беспристрастности. Западным странам следует лучше понимать и осознавать все это, чтобы идти в ногу со временем. Они должны научиться адаптироваться, а не продолжать двигаться против течения истории.



У Европы нет такой одержимости гегемонией, как у США, поэтому она должна быть в состоянии лучше и быстрее приспосабливаться к этому меняющемуся миру. Если она избавится от предрассудков и пут, связывающих ее, и посмотрит на мир с точки зрения большей открытости и инклюзивности, а на себя - более объективно и прагматично, то это приведет к лучшему развитию и более гармоничным отношениям с другими государствами, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки. Неспособность взглянуть на себя со стороны и слепые обвинения всех вокруг способствуют лишь дальнейшему искажению концепций и политик, что, в свою очередь, ускоряет упадок Европы, формируя тем самым порочный круг.



Автор: Чжан Цзянь (张健) - проректор Китайской академии современных международных отношений Источник - ИноСМИ

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