Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью, - Николай Петров

00:46 20.09.2023 Мигрантов все больше, а нас все меньше

Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью

Николай Петров

19.09.2023



Отвечая на вопрос об увеличении в России числа мигрантов и создании в нашей стране отдельных опасных районов, как на Западе, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий. Об этом он сказал во время проходившего недавно во Владивостоке VIII Восточного экономического форума.



Компактное проживание мигрантов в России создает угрозу появления этнических анклавов с криминальным оттенком, заявил также зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, подобные анклавы представляют собой "маленькое государство в государстве", живущее по собственным правилам.



Медведев отметил, что в случае отсутствия соответствующего внимания со стороны правоохранительных органов данные образования становятся "рассадником экстремистских и террористических настроений", источником роста преступности. Он отметил, что "для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода".



Тот факт, что эти тревожные заявления высших должностных лиц государства имеют под собой самое серьезное основание, подтвердили рейды, проведенные в сентябре по всей стране ФСБ, МВД и Росгвардией. Они охватили 53 региона России, включая Москву, Петербург, Севастополь, ЛНР и ДНР, Крым, Северную Осетию, Забайкалье, Омскую область и так далее. И их результаты оказались весьма тревожными. В ходе рейдов были обнаружены склады, схроны, грузовые контейнеры с оружием и целые мастерские, принадлежащие этническим диаспорам.



Всего, как сообщили СМИ, было изъято 757 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Среди них – пистолеты-пулеметы, револьверы, гранатометы, сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки, образцы времен ВОВ, в том числе, например немецкий пулемет MG42, ППШ, а также наганы, АК-12, СВД, Uzi и другие.



В этих арсеналах были также обнаружены сухпайки, запасы продуктов, армейского снаряжения. В результате стало ясно, что в нашей стране существует настоящее мигрантское подполье, которое основательно и всерьез готовится к неким вооруженным акциям внутри России.



И оно уже хорошо организовано.



СМИ рассказывают о легальных и нелегальных бойцовских клубах "специально для приезжих", расплодившихся по всей России. Под видом спортивных секций эти клубы формируются в основном по этническому принципу.



Атлетического сложения мужчины из диаспор получают там спортивную и боевую подготовку, включая стрельбу из оружия. И уже замечено, что они связаны с криминалом. Полиция уже не раз задерживала бандитов из этих бойцовских клубов, и у них почти всегда оказывалось огнестрельное или травматическое оружие.



28 июля полиция в Москве обезвредила такой нелегальный бойцовский ММА-клуб, на базе которого было организовано настоящее экстремистское сообщество с участием десятков радикальных исламистов. Они распространяли запрещенную литературу экстремистского содержания и вели боевую подготовку мигрантов. А летом этого года силовикам пришлось наводить порядок в подмосковном городе Котельники, который из-за соседства с рынком "Садовод" и нелегального "молельного дома" превратился в настоящее мигрантское гетто, где местным стало жить небезопасно из-за постоянных нападений, угроз и приставания к женщинам. Местным жителям пришлось даже создавать "народные дружины", чтобы обеспечивать порядок.



Произошло и вообще прежде совершенно у нас немыслимое. Так, 21 июля в центре Москвы прошел масштабный марш мигрантов, которые нагло маршировали по улицам столицы сразу несколькими возбужденными толпами, громко скандируя радикальные лозунги.



Происходившее вызвало шок и возмущение у жителей столицы. А вот правоохранители в этот марш мигрантов не вмешивались, никто эту явно противозаконную выходку "гостей столицы" не пресек.



Позднее стало известно, что дело не обошлось без подстрекательства из-за рубежа. Мигрантов использовали как протестный ресурс в надежде, что в Москве начнутся массовые стычки полиции с приезжими, а дальше ситуация выйдет из-под контроля. Преступный замысел удалось вовремя раскусить, и серьезных последствий "марш мигрантов", к счастью, не имел. Есть мнение, что за организацией выступления 21 июля стоял базирующийся на Украине экстремистский ТГ-канал "Утро Дагестана".



Но вот звонок для властей прозвучал тревожный. Ведь такие вылазки особенно опасны в связи с тем, что число мигрантов в России стремительно растет.



По данным МВД, с января по ноябрь 2022 года на миграционный учет в России поставлено 15 млн (!) человек. В 2021 году за аналогичный период сообщалось об 11 млн мигрантов, поставленных на учет. Получается, что только за один год их численности возросла на 4 миллиона. А что если все эти миллионы вдруг выйдут с "маршем" на улицы наших городов?



По данным ООН (за 2015 год) по числу мигрантов Россия находилась на третьем месте в мире (после США и Германии). Но сейчас мы, похоже, уже переместились на второе. Что будет, если так дело пойдет дальше?



Помещая "разоблачительные" репортажи о наплыве мигрантов в Европу, что уже серьезно угрожает национальной идентичности этих государств, российские СМИ почему-то мало говорят о том, что у нас самих на самом деле ситуация, куда как хуже.



Недавно в ряде крупных городов России состоялись аресты членов банд, которые незаконно оформляли документы для десятков тысяч мигрантов. Как сообщают СМИ, им делали бумаги, содержащие недостоверные сведения о месте проживания "иностранных специалистов" и передавали эти сведения в службу миграционного контроля. Например, в Новосибирске за каждого оформленного таким образом мигранта бандиты получали от 3 до 5 тыс. рублей. А потому многие уже считают, что нужно вводить нормы прописки, которые были еще в советское время. Ведь нередки случаи, когда в небольшой квартире прописаны десятки человек, причем все они действительно там проживают. А есть квартиры, в которых прописано по шестьсот человек, – отметил член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов.



На этом фоне особую тревогу вызывает тот факт, что происходит за последние годы в РФ с русскими. При СССР в 1989 г. русских по национальности было едином тогда государстве 146,6 млн. чел. На 1.09.2022 все население РФ составило 146,54 млн человек, а русских среди них стало 109,3 млн человек, или 74,6% населения. Если вымирание русского народа не остановить, в России его станет меньше 100 млн уже к 2043 г., как следует из среднего прогноза ООН. А к 2065 г. русских будет менее 1% населения мира, или в 3 раза меньше, чем при СССР. И тогда мигрантские анклавы в России, если они закрепятся, могут превратиться в "новое Косово". И понятно, что они тут же получат поддержку на Западе.



О тревожной ситуации в России с мигрантами заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на Совете министров внутренних дел стран СНГ. Коллективный Запад, сказал он, разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов.



По словам министра, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации" в России. "Ни для кого не секрет, – указал он, – что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", – сказал Колокольцев, отметив, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности.



"Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", – отметил Колокольцев.



Не секрет также, что уровень мигрантской преступности в России в 2023 году бьет все рекорды, и она постоянно растет. Ежедневно в разных регионах страны происходят десятки преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, с участием приезжих.



Оружие то и дело изымается даже у детей мигрантов. Отнять у русских ровесников свитер или деньги, угрожая пистолетом или ножом, – такое становится для них уже привычным делом в российских школах.



Как сообщает информационный портал "Царьград", в Ленобласти мигранты-подростки, угрожая оружием, отнимают одежду и личные вещи у местных детей. 9 августа молодой мигрант напал на местного подростка в поселке Янино, попытавшись отнять у него футболку, которая ему понравилась. Русскому ровеснику он угрожал пистолетом и говорил, что прострелит ему колени. В московском районе Гольяново юные бандиты-мигранты организовали этническую преступную группировку, чтобы заниматься криминальным бизнесом, включая торговлю наркотиками. В ОПГ входят уроженцы Средней Азии и Кавказа, они терроризируют местное население, вымогают деньги и имущество, угрожают оружием, при себе всегда носят ножи и пистолеты.



Самый громкий инцидент последних недель, как сообщают СМИ, – расстрел членами этнической группировки русского парня – участника СВО в составе группы "Вагнер" Вячеслава К. в Батайске. Нападавшие едва не убили его за то, что он участвовал в спецоперации.



Но бороться со всем этим непросто. Ведь даже в депутатском корпусе у нас есть народные избранники, которые не стесняются поддерживать мигрантов. Как сообщает тот же "Царьград", депутат Султан Хамзаев, например, объявил, что у преступности якобы "нет национальности". Нет никакой необходимости указывать, что преступления со стрельбой, с изнасилованиями, драки совершаются по большей части не коренным населением, а приезжими, считает он.



Вот только вряд ли с этим согласятся, пишет портал, например, родственники девушки-спортсменки из поселка Малаховка близ подмосковных Люберец, которую мигрант средь бела дня изнасиловал на лавочке в местном парке. Или семьи двух вагнеровцев, которых забили камнями насмерть в Туапсе за то, что они участвовали в СВО. Или родные семейной пары в Краснодарском крае, где бандиты сначала пристали к жене участника СВО, а когда их одернули, избили арматурой девушку и ее мужа, а пришедшего на помощь друга забили насмерть.



И "выкорчевать" преступность среди мигрантов сложно, ведь уже есть города, где целые отрасли хозяйства фактически монополизированы приезжими: рынки, рестораны, мелкие магазины, таксопарки и т.п. – везде работают фактически одни только приезжие, или же выходцы из бывших советских республик, сумевшие получить гражданство РФ.



Как считает известный петербургский политолог-востоковед Борис Подопригора, социальная динамика внутри страны требует прояснения, насколько и, где нам нужны гастарбайтеры? Не влияют ли они на перспективы собственного трудоспособного населения, привыкающего к разнице заработных плат своим и приезжим? Принципиальная задача, по его словам, состоит в перенацеливании миграционных потоков на восточные просторы Отечества. Их замкнутость – в качестве по-разному легальной рабочей силы – столичными стройками не соответствует национальным интересам России.



Следующей по значению задачей видится "советская" интернационализация образовательной практики. По минимуму, это относится к профподготовке уже прибывших мигрантов, в массе малообразованных. Ныне действующая сеть филиалов наших вузов и прочих "славянских университетов" помогает, в лучшем случае, тысячам. А к нам едут миллионы. Не разобравшись кого, сколько, где и почему мы привечаем в конкретном регионе, бессмысленно строить работу в миграционной сфере, тем более – по пресечению любых по УК правонарушений.



Специалисты миграционной службы считают перспективной помощь со стороны соответствующих среднеазиатских органов, а также тамошних общин. Особенно в пресечении преступности, прежде всего, со стороны молодых и неженатых.



Здешние же правоохранители не за всеми могут успеть. Позиция органов власти по каждому ответу должна быть как минимум сформулирована. Но если она станет пунктом плана, то важно, чтобы хватило воли и средств его воплотить в жизнь, делает вывод Борис Подопригора.



А ведь проблему с нехваткой рабочих рук и с мигрантами в России можно было бы решить очень просто. И для этого вовсе не надо закрывать границы, или вводить визовый режим с государствами, откуда они едут. В странах Персидского залива, где тоже не хватает рабочих рук и много мигрантов, для этого давно нашли решение. Там гастарбайтеры живут в специально построенных для них поселках, без семей, а в город едут специальными автобусами только на объекты, где трудятся. Вечером возвращаются обратно, если кто-то из них начинает вести себя неподобающим образом, его немедленно депортируют и власти разбираются не только с дебоширом, но строго спрашивают и с его работодателя. И никаких мигрантских анклавов там нет и в помине.



Словом, принятая у нас европейская "толерантность" в этом деле оборачивается, как уже становится все яснее, серьезной угрозой для безопасности государства.



Чиновники и правоохранители обязаны незамедлительно начать выполнять указание президента о недопустимости создания в России этнических анклавов. Примеры других стран убедительно показывают, что западная теория "плавильного котла" и полноценная интеграции в странах прибытия приезжих другой культуры и иного менталитета невозможна. С этой иллюзией пора расстаться. Да, мы за дружбу с нашими южными соседями, мы против разжигания межнациональной розни, однако все попытки создавать внутри России "мини-государства в государстве" из выходцев из других стран надо решительно пресекать. Источник - stoletie.ru

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