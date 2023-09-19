 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.09.2023
07:21  "Варварские действия": Токаев об актах сожжения Корана в Европе
06:57  Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах, - "Къ"
06:29  Нефть опять спасает российскую казну, - Сергей Михайлов
00:46  Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью, - Николай Петров
00:43  Хуаньцю шибао: Упадок Запада неизбежен. Но у Европы есть последний шанс
00:38  Le Figaro: Азербайджан начал крупное наступление в Карабахе, Армения говорит об агрессии
00:30  Саммит в Туркестане: есть ли будущее у Организации тюркских государств?

00:28  Новые боги Старого света. Католицизм отступается от Европы, - Милена Фаустова
00:22  Зерновой бунт в ЕС продолжила тройка несогласных
00:19  Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович
00:15  Канада обвинила Индию в политическом убийстве на своей территории
00:10  Власть в Эстонии превратилась в диктатуру. При чем здесь Россия, - Лийна Лакс
00:08  Против генерала Самата Абиша (племянник Назарбаева) возбудили уголовное дело
00:06  "Птенцов Набиулиной" начали сажать. Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.
00:02  "Узбекская общественность" не хочет чтоб ей дарили "русские школы" (уточнение)
00:00  Ван И приехал в Россию по приказу партии, - НГ
Вторник, 19.09.2023
20:11  Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
17:27  Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:21  Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
12:54  Москва и Пекин стали "большой двойкой", - Къ
12:44  Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:38  Китай оживляется сдержанно
12:36  WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына
12:30  Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России, - Вл.Зотов
12:28  Олигархат versus опричнина. В России по другому никак, - А.Школьников
12:27  Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
12:22  Игорь Кармазин: Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии
12:07  Депутат Госдумы Матвеев предложил запретить гастарбайтерам перевозить семьи в Россию
10:42  В США улетел неизвестно куда супер-истребитель F-35. Искали сутки, нашли - обломки
10:39  Грузинский заговор с украинским акцентом, - Георгий Двали
10:36  Гребаный Экибастуз.... Ожидать ли казахстанцам грядущей зимой массового вымерзания?
08:13  Обманный курс. К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном
07:48  Среди высшего китайского генералитета идут аресты?
07:45  США будут действовать в Центральной Азии через Казахстан, - Виктория Панфилова
07:43  Мигрантов в РФ пригласят на адаптацию, - НГ
07:29  "Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году", Жапаров толкнул речь в ООН
07:26  Гуд-бай, Америка…, - Борис Осьмиков
07:20  В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет лекарства
07:13  Гоп-стоп. Европа опускает железный занавес? - Илья Титов
06:54  Украина и стокгольмский синдром, - Ростислав Ищенко
06:27  Такэси Кумон: высокие цены на нефть сохранятся из-за продления Саудовской Аравией и Россией добровольного сокращения добычи
06:25  В Алматы освободили одну из арестованных после протестов в Нукусе каракалпакских активисток
05:57  Война на Украине будет долгой. Так считают в НАТО и Пентагоне
00:52  В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев, - Тимофей Бордачев
00:38  Дурь-программа в действии. Россия намерена построить еще несколько "русских" школ в Узбекистане
00:36  Возвращенные в Узб активы Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане
00:31  Курс тенге – "слуга двух господ?" - Р.Рысмамбетов
00:29  Энергетический кризис в Центральной Азии: простых решений не осталось, - Ст.Притчин
00:27  В Киргизии новая волна "патриотических" переименований
00:24  Сближение России и КНДР бьет по интересам Китая. Москва создает ось стран, подвергшихся санкциям, - Владимир Скосырев
00:19  Ближний Восток обретает свою идентичность, - Вениамин Попов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нефть опять спасает российскую казну, - Сергей Михайлов
06:29 20.09.2023

Вывоз черного золота из РФ в сентябре увеличился до трехмесячного максимума
Сергей Михайлов
19.09.2023

Нефтяники Саудовской Аравии успешно контролируют мировой рынок нефти.
Западные эксперты отмечают увеличение нефтяного роста из России в сентябре. И прогнозируют увеличение нефтегазовых доходов нашего бюджета в сентябре по сравнению с предыдущими месяцами. Высокий уровень мировых цен на нефть поддерживается усилиями Саудовской Аравии и растущим спросом на энергоносители в мире. Уже в ближайшее время цена барреля стандартных сортов нефти может превысить 100 долл. Российская нефть последние месяцы продается с превышением назначенного западными странами верхнего предела в 60 долл. за баррель.

Доходы от нефти и газа в России, на которые приходится около трети всех поступлений в федеральный бюджет, в сентябре вырастут примерно до 733 млрд руб., или 7,6 млрд долл., что на 14% больше, чем в предыдущем месяце, показали расчеты Reuters. В сентябре прошлого года нефтегазовые доходы составляли около 688 млрд руб.

Поступления от налога на добычу полезных ископаемых могут вырасти на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и составить около 1,1 трлн руб. Такие цифры получаются при анализе отраслевых источников и официальной статистики по добыче, переработке и поставкам нефти и газа на внутреннем и международном рынках.

Но чистые доходы бюджета будут заметно меньше, поскольку правительство РФ выплачивает миллиарды рублей "отступных" российскому нефтяному бизнесу за обещания поставок на внутренний рынок. Нефтяные компании предпочитают использовать термин не "отступные", а "демпферные выплаты".

С мая 2023 года Минфин РФ попытался сократить выплаты "отступных" нефтяникам ради экономии бюджета, чем спровоцировал нынешний бензиновый кризис в России (см. "НГ" от 17.09.23). В прошлом году демпферные выплаты из бюджета нефтяникам превысили 2 трлн руб., что на 60% и сформировало весь бюджетный дефицит 2022 года.

Чистые доходы меньше, чем валовые налоговые поступления, из-за обратных платежей, включая механизм демпфирования, который субсидирует компании для продолжения поставок на внутренний рынок. Согласно расчетам Reuters, в сентябре бюджет вернет нефтеперерабатывающим заводам около 278 млрд руб. в рамках механизма демпфирования.

Российское Министерство финансов должно опубликовать свои данные о доходах бюджета от нефти и газа в начале октября. Ведомство Антона Силуанова ожидает, что эти доходы в 2023 году сократятся на 23% до 8,94 трлн руб. Дефицит бюджета-2023 пока оценивается почти в 3 трлн руб., или 2% от ВВП.

По данным агентства Bloomberg, Россия увеличила поставки нефти до трехмесячного максимума. Средние объемы экспорта за последний скользящий месяц (до 17 сентября) выросли до 3,34 млн баррелей в день. Это примерно на 465 тыс. баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа. Основной прирост экспортных поставок пришелся на балтийские порты Приморск и Усть-Луга и Новороссийск на Черном море.

203-4-1480.jpg
Компания Saudi Aramco готовится к росту
глобального спроса на нефть
и продукты нефтепереработки. Фото ReutersДоходы российской казны увеличиваются как по причине роста объемов нефтяного экспорта, так и из-за подъема мировых цен. Мировые цены на нефть марки Brent поднялись выше 95 долл. за баррель – впервые с 15 ноября прошлого года. Ожидания дефицита на рынке на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи продолжают поддерживать котировки нефти. На дефицит предложения на прошлой неделе в своих докладах указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).
Нефть поднялась до самого высокого уровня 2023 года, поскольку инвесторы сосредоточены на перспективе дефицита предложения в четвертом квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение поставок, напоминает Reuters. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК нацелена на стабильные цены на нефть и будет действовать при этом упреждающими методами.

Решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", – сказал он. Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть. "Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире", – продолжил принц. Он также отметил, что нет уверенности относительно ситуации в Китае. Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.

В начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Цены на нефть резко выросли на этом фоне, стоимость Brent поднялась выше отметки в 95 долл. за баррель. Абдулазиз бен Сальман отметил, что Саудовская Аравия может скорректировать объем добычи при необходимости, но "должна быть осторожна в таких вещах".

Цена на нефть вскоре может превысить 100 долл. за баррель. Такое мнение экспертов приводит газета The Times. По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьерна Шилдропа, "весьма вероятно", что стоимость Brent вырастет до трехзначных цифр. "Необходим лишь некоторый рыночный шум, чтобы поднять цену выше 100 долл. за баррель", – сказал он. По мнению аналитиков Citigroup, такие факторы, как погода и геополитика, "могут на короткое время подтолкнуть нефть к отметке выше 100 долл.". Хотя к концу года цена барреля будет ниже. По их прогнозу, цена барреля нефти марки Brent в четвертом квартале составит в среднем 84 долл. А 2023 год завершится нефтяными ценами в диапазоне от 78 до 82 долл. за баррель

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695180540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса выступил на парламентской конференции "Центральная Азия – Республика Корея"
- Какую помощь окажут аграриям-зерновикам северных регионов Казахстана
- Новый Бюджетный кодекс обеспечит консолидацию всех финансовых потоков государства - Алихан Смаилов
- Две недели на устранение недоработок: подготовку к отопительному сезону рассмотрели в Правительстве
- Клубок интересов
- Состоялось совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с губернатором провинции Цзянсу КНР
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ким В.А.
- Казахстанское законодательство склонно к нестабильности – Данияр Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  