Нефть опять спасает российскую казну, - Сергей Михайлов

06:29 20.09.2023

Вывоз черного золота из РФ в сентябре увеличился до трехмесячного максимума

Сергей Михайлов

19.09.2023



Нефтяники Саудовской Аравии успешно контролируют мировой рынок нефти.

Западные эксперты отмечают увеличение нефтяного роста из России в сентябре. И прогнозируют увеличение нефтегазовых доходов нашего бюджета в сентябре по сравнению с предыдущими месяцами. Высокий уровень мировых цен на нефть поддерживается усилиями Саудовской Аравии и растущим спросом на энергоносители в мире. Уже в ближайшее время цена барреля стандартных сортов нефти может превысить 100 долл. Российская нефть последние месяцы продается с превышением назначенного западными странами верхнего предела в 60 долл. за баррель.



Доходы от нефти и газа в России, на которые приходится около трети всех поступлений в федеральный бюджет, в сентябре вырастут примерно до 733 млрд руб., или 7,6 млрд долл., что на 14% больше, чем в предыдущем месяце, показали расчеты Reuters. В сентябре прошлого года нефтегазовые доходы составляли около 688 млрд руб.



Поступления от налога на добычу полезных ископаемых могут вырасти на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и составить около 1,1 трлн руб. Такие цифры получаются при анализе отраслевых источников и официальной статистики по добыче, переработке и поставкам нефти и газа на внутреннем и международном рынках.



Но чистые доходы бюджета будут заметно меньше, поскольку правительство РФ выплачивает миллиарды рублей "отступных" российскому нефтяному бизнесу за обещания поставок на внутренний рынок. Нефтяные компании предпочитают использовать термин не "отступные", а "демпферные выплаты".



С мая 2023 года Минфин РФ попытался сократить выплаты "отступных" нефтяникам ради экономии бюджета, чем спровоцировал нынешний бензиновый кризис в России (см. "НГ" от 17.09.23). В прошлом году демпферные выплаты из бюджета нефтяникам превысили 2 трлн руб., что на 60% и сформировало весь бюджетный дефицит 2022 года.



Чистые доходы меньше, чем валовые налоговые поступления, из-за обратных платежей, включая механизм демпфирования, который субсидирует компании для продолжения поставок на внутренний рынок. Согласно расчетам Reuters, в сентябре бюджет вернет нефтеперерабатывающим заводам около 278 млрд руб. в рамках механизма демпфирования.



Российское Министерство финансов должно опубликовать свои данные о доходах бюджета от нефти и газа в начале октября. Ведомство Антона Силуанова ожидает, что эти доходы в 2023 году сократятся на 23% до 8,94 трлн руб. Дефицит бюджета-2023 пока оценивается почти в 3 трлн руб., или 2% от ВВП.



По данным агентства Bloomberg, Россия увеличила поставки нефти до трехмесячного максимума. Средние объемы экспорта за последний скользящий месяц (до 17 сентября) выросли до 3,34 млн баррелей в день. Это примерно на 465 тыс. баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа. Основной прирост экспортных поставок пришелся на балтийские порты Приморск и Усть-Луга и Новороссийск на Черном море.



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Компания Saudi Aramco готовится к росту

глобального спроса на нефть

и продукты нефтепереработки. Фото ReutersДоходы российской казны увеличиваются как по причине роста объемов нефтяного экспорта, так и из-за подъема мировых цен. Мировые цены на нефть марки Brent поднялись выше 95 долл. за баррель – впервые с 15 ноября прошлого года. Ожидания дефицита на рынке на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи продолжают поддерживать котировки нефти. На дефицит предложения на прошлой неделе в своих докладах указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Нефть поднялась до самого высокого уровня 2023 года, поскольку инвесторы сосредоточены на перспективе дефицита предложения в четвертом квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение поставок, напоминает Reuters. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК нацелена на стабильные цены на нефть и будет действовать при этом упреждающими методами.



Решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", – сказал он. Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть. "Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире", – продолжил принц. Он также отметил, что нет уверенности относительно ситуации в Китае. Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.



В начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Цены на нефть резко выросли на этом фоне, стоимость Brent поднялась выше отметки в 95 долл. за баррель. Абдулазиз бен Сальман отметил, что Саудовская Аравия может скорректировать объем добычи при необходимости, но "должна быть осторожна в таких вещах".



Цена на нефть вскоре может превысить 100 долл. за баррель. Такое мнение экспертов приводит газета The Times. По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьерна Шилдропа, "весьма вероятно", что стоимость Brent вырастет до трехзначных цифр. "Необходим лишь некоторый рыночный шум, чтобы поднять цену выше 100 долл. за баррель", – сказал он. По мнению аналитиков Citigroup, такие факторы, как погода и геополитика, "могут на короткое время подтолкнуть нефть к отметке выше 100 долл.". Хотя к концу года цена барреля будет ниже. По их прогнозу, цена барреля нефти марки Brent в четвертом квартале составит в среднем 84 долл. А 2023 год завершится нефтяными ценами в диапазоне от 78 до 82 долл. за баррель