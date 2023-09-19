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    Казахстан   | 
"Варварские действия": Токаев об актах сожжения Корана в Европе
07:21 20.09.2023

Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался об актах сожжения Корана в Европе, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды. Токаев отметил, что Казахстан приветствует "Новую повестку дня для мира" генерального секретаря ООН. Этот стратегический документ, по словам президента, должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. "На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира - это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - считает глава Казахстана. Он подчеркнул, что культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения. "Поэтому я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане. Если говорить кратко, то Казахстан - миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем. Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - добавил Токаев. Ознакомиться с полным текстом выступления Токаева перед Генассамблеей ООН можно здесь. Напомним, в январе этого года в Дании ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs, сжег Коран неподалеку от турецкого посольства в Стокгольме. После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку этой страны на вступление в НАТО. 28 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге. Через некоторое время Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Палудана и Вагенсвельда. А в конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Многие страны мира выразили протест из-за этого действия. Из-за неоднократных актов сожжения Корана правительство Ирака заявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. В конце июля сообщалось, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.

Автор: Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
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