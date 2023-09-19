В ЕС сбежали десять миллионов украинцев. Каждый третий – мужчина

12:28 20.09.2023

Страна.ua

Украина



Число украинских беженцев в Евросоюзе достигло почти 10 миллионов человек



Еврокомиссар Бретон: число украинских беженцев в Европе достигло 10 миллионов



Более тридцати процентов из уехавших в Европу украинских мигрантов – мужчины, сообщает "Страна". Около половины беженцев считают, что сейчас они живут в комфортных условиях.



Количество украинских беженцев, прибывших на территорию Евросоюза с начала конфликта, составляет уже почти 10 миллионов человек. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



По его словам, в Чехии количество мигрантов с Украины составляет 440 тысяч – это 4% от населения страны. "Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же", – указал он, добавив, что проблема миграции затрагивает всех.



Напомним, украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.



Число мужчин среди украинских беженцев составляет немногим больше трети.