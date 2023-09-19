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"Бунт мигрантов". Сумеет ли Россия предотвратить сценарий "альянса демократий"? - Александр Маслов
12:51 20.09.2023

Для начала - несколько информационных сообщений из ленты новостей.

Представители узбекской диаспоры обратились к зампреду Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой улучшить условия питания мигрантов из числа своих сограждан. Чуть ранее власти Таджикистана отправили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекционные комиссии с целью выяснить, соблюдаются ли права трудовых мигрантов из этой республики на территории Российской Федерации.

Казахстан полностью привержен режиму санкций, установленный США и их союзниками по "альянсу демократий" в отношении Российской Федерации.

В ходе проведенных в начале сентября совместных рейдов ФСБ, МВД и Росгвардии в 53 регионах России у мигрантов было изъято 757 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства, пресечена деятельность 84 подпольных мастерских, занимающихся изготовлением и ремонтом оружия.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о том, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами на территории России выросло почти на 40%, а спецслужбы недружественных стран подталкивают мигрантов в РФ на путь экстремизма.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Джо Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана (формат С5+1).

Если рассматривать все эти (и многие другие) сообщения не в качестве каких-то изолированных друг от друга моментов, а как взаимосвязанные между собой звенья единой цепи событий, зависший в воздухе вопрос о том, не готовится ли в России - причем целенаправленно - масштабный "бунт мигрантов", приобретает весьма угрожающие очертания.

В истории нашей страны подобные операции западных спецслужб далеко не новость - в этой связи достаточно вспомнить Туркестанское восстание 1916 года, сыгравшее немаловажную роль в крахе Российской империи, или "чеченские войны" 1990-х годов. Но, что важно, и в том, и в другом случае наша страна считалась формальным союзником западных стран, а действующие против центральных властей нашей страны силы выступали под сепаратистскими лозунгами, и действия против них по форме были делом исключительно внутренней политики. Теперь же вероятный "бунт мигрантов" в современной России - скорее всего, под флагом "дискриминации мусульман" - неизбежно будет иметь и выраженный внешнеполитический аспект. Его главной движущей силой, судя по всему, избраны иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, прежде всего из бывших союзных республик Средней Азии. Не исключены и недавно получившие российское гражданство. А любое применение силы против них может вызвать "стихийные" действия против русскоязычного населения, проживающего в этих государствах, и обострение антироссийской политики их властей.

Понятно, что на фоне СВО, где украинский "таран" полностью увяз в российской обороне, подобное развитие событий более чем желательно для "альянса демократий" во главе с США - тем более, если оно произойдет в связке с обострением в Закавказье, тогда Россия, наряду с нынешним "украинским фронтом", может получить сразу и "второй", и "третий". Это вполне соответствует принципу "войны чужими руками", который коллективный Запад сейчас, после множества провалов последнего времени (самый громкий случился в августе 2021 года в Афганистане), исповедует.

В недавно опубликованной статье Николая Патрушева "Крах империй-паразитов" секретарь Совбеза РФ обращает особое внимание на то, что политический аппарат государств "альянса демократий", а значит - и их спецслужбы, в настоящее время во все большей мере выступает и как инструмент, и как прикрытие для сверхкрупного транснационального капитала, одним из приоритетов которого является стремление "ослабить нашу страну и овладеть ее ресурсами", как это отчасти удалось и после Первой мировой войны, и после уничтожения СССР.

Это весьма важное замечание, свидетельствующее о том, что в высшем политическом руководстве России осознают уровень угроз, связанных с массовым привлечением "трудовых мигрантов" из республик Центральной Азии (после попыток организовать "мирный марш протеста мигрантов" в Москве, а также резонансных нападений мигрантов на участников СВО это очевидно). Да и слова президента Путина на VIII Восточном экономическом форуме о том, что нельзя допустить внутри России повторения миграционного кризиса по европейскому сценарию, а также необходимо снизить объективную потребность нашей страны в импорте рабочей силы за счет развития производственных технологий, - имеют ту же отправную точку. Разумеется, проблема здесь не в том, что "наверху" чего-то не видят или не понимают, а в том, достаточно ли имеется сил и средств и насколько точно расставлены приоритеты их использования для предотвращения указанного выше сценария "бунта мигрантов".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695203460


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