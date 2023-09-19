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Тайный союз Путина, Лукашенко и Ким Чен Ына: Россия собирает альянс против Запада
13:00 20.09.2023

ТАЙНЫЙ СОЮЗ ПУТИНА, ЛУКАШЕНКО И КИМ ЧЕН ЫНА: РОССИЯ СОБИРАЕТ АЛЬЯНС ПРОТИВ ЗАПАДА

Не исключено, что прямо сейчас формируется тайный союз Владимира Путина, Александра Лукашенко и Ким Чен Ына, заметил Андрей Перла. Так, Россия собирает альянс против Запада.

Вскоре после встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на переговоры в Сочи приехал глава Белоруссии Александр Лукашенко, напомнил политический обозреватель канала Царьград Андрей Перла в программе "Скрытые смыслы".

Белорусский президент практически сразу сказал, что хотел бы провести встречу "на троих", то есть с участием и северокорейского лидера. Обозреватель "Первого русского" нашел это предложение очень рациональным.

При этом многие СМИ и Telegram-каналы неоднозначно отреагировали на эту инициативу Лукашенко и задались вопросом, чего именно Минск хочет от Пхеньяна.

Некоторые уважаемые эксперты никак не хотят понять, что шарик круглый. На нашей планете сегодня нет таких событий, особенно в военной сфере, которые не были бы связаны с другими процессами,
- подчеркнул Перла.

По его мнению, чтобы понять природу интереса белорусского президента к КНДР, достаточно взглянуть на карту мира:

Если рассматривать Россию как единый военный лагерь, то можно обнаружить, что на одном его фланге оказывается Белоруссия, а на другом - Северная Корея. Это будут фланги нашей страны, нашего военного лагеря, развернутого против Запада.

Поэтому совершенно естественно, что лидеры и командующие этих республик должны как-то взаимодействовать и координировать свои усилия, констатировал эксперт.



Кроме того, КНДР теоретически может поставлять Минску боеприпасы, если такая необходимость возникнет, и Белоруссии тоже есть чем помочь Пхеньяну.

Северная Корея промышленно развитая страна, но из-за разных неблагоприятных факторов она постоянно испытывает нужду в продовольствии. Белоруссия же как раз является крупным и эффективным экспортером именно продуктов питания, а также сельскохозяйственной техники, и ей нужны новые рынки - не только актуальные, но и потенциальные,
- подытожил Андрей Перла.

Разморозка Корейской войны

Политический обозреватель Царьграда, анализируя встречу Путина и Ким Чен Ына, также напомнил, что Сеул в настоящее время направляет боеприпасы на Украину:

Это означает, что арсеналы Южной Кореи оказываются пусты. То есть наша дипломатия может создать напряжение на корейском фронте со стороны КНДР. Для кого? Для нашего врага - для Соединенных Штатов.

Эксперт добавил, что война на Корейском полуострове не была закончена. Она была заморожена по линии соприкосновения и теоретически может возобновиться в любой момент.



Это заставляет американцев до сих пор сохранять в Южной Корее вполне солидный военный контингент. Данная угроза, кроме того, систематически держит в напряжении и Японию, и Тайвань.

И вот лидер КНДР приезжает в Россию. О чем он ведет разговор? Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков совершенно четко, недвусмысленно говорит: речь не про СВО. Но речь идет о военно-техническом сотрудничестве. Так кто кому оружие-то поставлять собирается, товарищи дорогие? Кто где напряжение собирается создавать? На Западе или все-таки на Востоке?
- подытожил Перла.

Главные соглашения остались за кадром

Ранее председатель Русско-азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов напомнил в эфире "Первого русского", что в июле Северную Корею посещала делегация из России, возглавляемая нашим министром обороны Сергеем Шойгу:

Они что-то обсудили с Ким Чен Ыном… И после глава КНДР поехал инспектировать все оборонные предприятия. Также он приказал поскорее увеличивать производство компонентной базы, двигателей для БПЛА, отдельных частей для ракетных комплексов. Официально Пхеньян, конечно, отрицает факты поставок какой-либо военной продукции в Россию. Но эта цепочка событий как бы намекает на то, что какого-то рода договоренности, вероятно, были достигнуты.

Источник - Царьград
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