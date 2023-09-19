"Карабахский вопрос": молниеносная военная операция - хитрый план Армении

13:03 20.09.2023

ИВАН ЕВСЕЕВ



Минобороны Азербайджана сообщило о начале контртеррористической операции локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обвинив Вооруженные силы Армении в систематических обстрелах и минировании. Так, днем 19 сентября в самом напряженном со времен горбачевской перестройки 1980-х годов регионе Закавказья полностью пропала связь, а в небе над Степанакертом появились азербайджанские беспилотники.



Молниеносная военная операция



О возможности наступления говорили многочисленные источники, при этом военная операция для "восстановления конституционного строя" должна была носить молниеносный характер. И похоже, Баку действительно рассчитывает, что этот этап противостояния пройдет по сценарию "пятидневной войны" с наименьшим числом человеческих жертв. Однако ситуация может измениться в любой момент, ведь у здания правительства Армении весь день собираются люди, которые требуют "конкретных шагов от кабмина". Разумеется, руководству страны и лично премьер-министру Николу Пашиняну прилетело на родном "антиправительственном" по поводу нынешней ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян же, в свою очередь, указал на "некоторые внешние и внутренние силы", которые, по его словам, пытаются втянуть Армению в войну. Как бы то ни было, поставить под удар армянскую государственность он пообещал не дать и даже ожидает соответствующих действий от российских миротворцев, которые продолжают выполнять все поставленные задачи в регионе даже в свете проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий.



Армения играет?



Совсем недавно Пашинян в интервью Politico заявил, что страна больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности. Он пояснил, что Армения пытается максимально снизить зависимость от других - такая стратегия кажется ему неустойчивой, поскольку в случае обострения конфликта приходится приглашать других, чтобы иметь возможность защищаться.



Политолог-международник Тимур Шафир считает, что армянское руководство придерживается хитрого плана по вытеснению России из карабахского вопроса.



То, что происходит сейчас, является во многом результатом так называемой игры, хитрого плана руководства Армении, которое пыталось одновременно играть в несколько разных игр, чтобы наконец выдавить Россию из зоны миротворческого влияния на текущий конфликт. […] Но ничего хорошего это Армении не даст. Играя на одной доске с Евросоюзом, Пашинян усиленно старается забыть, что Россия - единственный гарант суверенитета Армении, - сказал эксперт.



Он добавил, что Пашинян ставит под удар огромное количество сограждан, не говоря уже о тех людях, которые находятся в зоне конфликта.



На что рассчитывает Пашинян?



После Второй Карабахской войны Россия укрепила свое влияние на Южном Кавказе - обе стороны позитивно оценили действия военнослужащих миротворческого контингента, которые поучаствовали даже в эвакуации армянских подразделений. Кроме того, Москва стала одним из инициатором запуска шестисторонней платформы по урегулированию карабахского кризиса, но Ереван считал формат трех игроков на Южном Кавказе - Азербайджана, Армении и Грузии с их влиятельными соседями Турцией, Россией и Ираном - наполненным авантюрами. Впрочем, Пашинян всегда стремился вызвать у армян недоверие к русским и увести их "под крыло" США.



Турецкий историк, политолог и профессор Мехмет Перинчек напомнил в беседе с Царьградом, что Армения неоднократно предпринимала провашингтонские провокации в отношении своих соседей, которым теперь приходится обеспечивать свою территориальную целостность.



У Азербайджана есть право на обеспечение своей территориальной целостности, особенно сейчас, когда Армения занимается провокациями по приказу Вашингтона. Причем эти провокации используются американцами не только против Азербайджана, а даже против России, - отметил спикер.



По его мнению, Россия пыталась оградить Армению от вмешательства Запада после Второй Карабахской войны. Именно тогда появился шанс на стабилизацию мира в регионе.



Мы тогда надеялись, что Пашинян будет учиться на своих ошибках, но по истечении нескольких лет снова вернулся в объятия своих хозяев, которые помогли ему прийти к власти. […] Москва играла очень положительную роль в урегулировании кризиса и оградила вмешательство Запада, который потерял свой инструмент, - указал политолог.



Перинчек подчеркнул, что текущая военная операция должна пройти с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.



И потом можно будет снова говорить о мире с Арменией, при более-менее подходящей почве для стабилизации регионов, - заключил эксперт.



Встанет ли Пашинян всеми силами на защиту Арцаха? Ведь карабахский вопрос уже давно превратился из политического кризиса в вопрос социальной идентичности. Хотя вопрос о его собственной принадлежности уже не стоит: пока азербайджанские войска проводят свою "контртеррористическую операцию", автор "бархатной революции" уже обсуждает постреволюционные проблемы с американскими кураторами. Россия же устами официального представителя МИД Марии Захаровой напомнила, что сегодня есть лишь одна возможность остановить обострение: выполнять взятые на себя договоренности - Пашиняну в первую очередь.