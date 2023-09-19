|Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
13:07 20.09.2023
Трансграничный природный объект "Туранские пустыни умеренного региона" при участии Узбекистана включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Это второй объект Узбекистана, включенный в список объектов Всемирного природного наследия.
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 20 сентября трансграничный природный объект "Туранские пустыни умеренного региона" при участии Узбекистана был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
"Туранские пустыни умеренного пояса" - второй объект Узбекистана, включенный в список объектов Всемирного природного наследия. В 2016 году в этот список вошел объект "Западный Тянь-Шань" с участием Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Туранские пустыни являются первым объектом, включенным в категорию пустынь умеренного пояса в списке ЮНЕСКО. Включенные объекты расположены на территориях пустынных заповедников, национальных парков и ландшафтного заказника в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.
Часть территории Узбекистана состоит из пяти смежных природных зон - заказник "Сайгачий", Белеули, Дуана, Жидейли (все они входят в Северный Устюртский кластер) и Южный Устюрт, занимающие территорию более 2 млн га, расположенных на территории Приаральского региона и Устюртского плато.
Разработка проекта трансноминационного досье началась в начале 2020 года в рамках проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" (Central Asian Desert Initiative - CADI) при поддержке Минэкологии в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Университетом Грайфсвальда (Германия), Фондом Михаэля Зуккова (Германия), Германского общества международного сотрудничества и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
"Данная экосистема несмотря на свою уникальность до сих пор не была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Подготовка такой номинации тремя странами стала хорошим примером регионального сотрудничества", - отметил министр экологии Азиз Абдухакимов.
"Положительное решение принято в результате тесного сотрудничества, налаженного Узбекистаном с консультативным органом ЮНЕСКО и Международным союзом охраны природы (МСОП), а также широкомасштабных пропагандистских и политико-дипломатических мер, проводимых с членами Комитета всемирного наследия (21 страна)", - отмечается в сообщении.
Внесение Туранских пустынь умеренного пояса в список Всемирного природного наследия важно и с точки зрения сохранения уникального биологического разнообразия, в частности это позволит вывести на международный уровень охрану 41 вид млекопитающих, 167 видов птиц, 42 вида рептилий, среди животного мира которого особой ценностью обладают кулан, сайгак, джейран, уриал и многие виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.