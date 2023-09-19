Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

13:07 20.09.2023

Трансграничный природный объект "Туранские пустыни умеренного региона" при участии Узбекистана включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Это второй объект Узбекистана, включенный в список объектов Всемирного природного наследия.



На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 20 сентября трансграничный природный объект "Туранские пустыни умеренного региона" при участии Узбекистана был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.



"Туранские пустыни умеренного пояса" - второй объект Узбекистана, включенный в список объектов Всемирного природного наследия. В 2016 году в этот список вошел объект "Западный Тянь-Шань" с участием Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.



Туранские пустыни являются первым объектом, включенным в категорию пустынь умеренного пояса в списке ЮНЕСКО. Включенные объекты расположены на территориях пустынных заповедников, национальных парков и ландшафтного заказника в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.



Часть территории Узбекистана состоит из пяти смежных природных зон - заказник "Сайгачий", Белеули, Дуана, Жидейли (все они входят в Северный Устюртский кластер) и Южный Устюрт, занимающие территорию более 2 млн га, расположенных на территории Приаральского региона и Устюртского плато.



Разработка проекта трансноминационного досье началась в начале 2020 года в рамках проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" (Central Asian Desert Initiative - CADI) при поддержке Минэкологии в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Университетом Грайфсвальда (Германия), Фондом Михаэля Зуккова (Германия), Германского общества международного сотрудничества и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.



