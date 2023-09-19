"Лукойл" выплатил в бюджет Узбекистана с начала года более $100 млн за добытые нефть и газ

13:10 20.09.2023

"Лукойл" выплатил Узбекистану по СРП 103,1 млн долларов с начала года



За первое полугодие российский "Лукойл" выплатил Узбекистану 103,1 млн долларов в рамках соглашения о разделе продукции по добыче газа, сообщили в Минэкономики и финансов. Данные по другим проектам СРП не приводятся.



Российская компания Lukoil Uzbekistan Supply and Trading, которая добывает газ на нескольких месторождениях в Узбекистане, за первое полугодие выплатила Узбекистану 103,1 млн долларов США в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом говорится в отчете Министерства экономики и финансов (МЭФ) об исполнении бюджета.



Сумма была сконвертирована в национальную валюту - 1,21 трлн сумов - и переведена в государственный бюджет, отметили в МЭФ (мы писали, что дефицит госбюджета достиг 27,4 трлн сумов).



Правительство Узбекистана в 2004 году подписало с "Лукойлом" СРП по проектам "Кандым-Хаузак-Шады" (сроком на 35 лет, в 2014 году продлено еще на 7 лет - до 2046 года) и "Юго-Западный Гиссар" (вступило в силу в 2007 году и рассчитано на 36 лет). По какому именно СРП проведены выплаты, не уточняются.



Данные о выплатах по другим таким соглашениям не раскрываются. С российским "Газпромом" подписаны СРП по месторождению "Шахпахты" (с 2004 года - на 15 лет, в 2018 году продлено на 5 лет) и "Джел" (подписано в 2018 году на 25 лет).



Еще одно СРП подписано в апреле 2017 года по месторождению "Муcтакилликнинг 25 йиллиги" (М25) в Сурхандарьинской области - на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что на геологоразведочные работы по этому проекту уйдет не менее восьми лет.



Соглашение о разделе продукции - договор, по которому иностранный инвестор получает право на добычу полезных ископаемых, оставляя часть добытого себе; другая часть отходит государству. СРП определяет, какой процент добытой нефти или газа в процессе промышленной эксплуатации получит каждая сторона после того, как они возместят определенную сумму затрат и расходов.