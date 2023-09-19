"Вместе мы сильнее". Что обсудили президенты стран ЦА и США на первом саммите

19:43 20.09.2023

Первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" прошел в Нью-Йорке. Переговоры сконцентрировались на усилении борьбы с терроризмом, укреплении региональных экономических связей и энергетической безопасности. США предложили создать новые платформы в рамках "C5+1". Детали.



19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате "С5+1". По приглашению президента США Джо Байдена в нем участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон и Туркменистана - Сердар Бердымухамедов. Присутствовал также государственный секретарь США Энтони Блинкен.



По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, президенты обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, "зеленого" развития, обеспечения энергетической безопасности и внедрения возобновляемых источников энергии, взаимодействия в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.



В заявлении пресс-службы Белого дома говорится также, что на саммите обсуждались "необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран" и "продолжающиеся реформы по улучшению управления и верховенства закона".



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Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



Президент Узбекистана "дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого сотрудничества", отмечается в сообщении его пресс-службы.



Шавкат Мирзиеев, отмечается в сообщении, обозначил такие приоритетные направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития всего региона, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение "зеленой повестки", обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане.



Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



"Президент Байден приветствовал мнения коллег о том, как наши страны могут работать совместно для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, одновременно продвигая права человека посредством нашего партнерства „C5+1"", - отметили в администрации президента США.



Он поблагодарил президентов стран Центральной Азии "за партнерство по вызовам региональной безопасности и выразил приверженность продолжать сотрудничество по вопросам безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности".



Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



"Я считаю, что это исторический момент, - заявил Джо Байден. - Мы укрепляем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и Соединенными Штатами - сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности. На мой взгляд, эти принципы важны как никогда. И сегодня мы выводим наше сотрудничество на новую высоту".



Предложения США

Американская сторона подняла вопрос "ценности создания более благоприятной бизнес-среды для торговли и инвестиций частного сектора США" и предложила создать для этого Бизнес-платформу частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу "C5+1".



Кроме того, было сообщено, что Агентство США по международному развитию (USAID) в октябре созовет Региональную министерскую конференцию в рамках "C5+1" по вопросам взаимосвязанности в Центральной Азии. Ее цель - "обсуждение конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному и устойчивому экономическому развитию".



США также отметили важность сотрудничества в целях обеспечения "устойчивых и безопасных цепочек поставок для поддержки будущего энергетического ландшафта". Они предложили запустить Диалог по важнейшим минералам в рамках "C5+1" в целях разработки минеральных ресурсов в Центральной Азии и укрепления безопасности важнейших полезных ископаемых.



"Эти усилия являются частью постоянной поддержки США по увеличению инвестиций и развитию Транскаспийского торгового пути (так называемого „Среднего коридора") через Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет способствовать региональной экономической интеграции и устойчивости", - сообщили в Белом доме.



Джо Байден также выступил за "дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин и призвал к новому фокусу в рамках „C5+1" на продвижение прав людей с инвалидностью во всех секторах", говорится в заявлении.



Кроме того, президент США отметил, что его страна увеличит финансирование в целях обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии.



Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



Диалог формата "С5+1" был создан восемь лет назад в Самарканде. В сообщении пресс-службы президента Узбекистана отмечается, что за эти годы он стал "востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки".



В завершение диалога президент США поблагодарил коллег за "плодотворную беседу" и отметил: "Я жду возможности работать со всеми вами, чтобы сделать еще больше в будущем. Я искренне жду продолжения этой встречи, потому что вместе мы сильнее, и я искренне верю, что мир будет безопаснее, если мы будем вместе".



Джо Байден выразил надежду на скорые новые встречи, "возможно, в одной из ваших стран".