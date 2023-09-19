Карабах. Погибли российские миротворцы. МО РФ даже не знает сколько человек

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19:47 20.09.2023
Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при обстреле в Карабахе
Минобороны РФ заявило о повреждении бронетранспортера миротворцев в Карабахе во вторник
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие погибли в результате обстрела из стрелкового оружия в Карабахе.
"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сказано в сообщении.
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сообщили в Минобороны.