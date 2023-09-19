Песков: Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана (анатомия иудства)

20:11 20.09.2023

Россия признает, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении", - добавил Песков.



"Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - подчеркнул он.