Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня

22:01 20.09.2023 И на каких условиях Азербайджан завершил свою операцию в Нагорном Карабахе



Ирэна Шекоян

Алексей Рамм



На следующий день после старта военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, причем при посредничестве российского миротворческого командования. Степанакерт также согласился на вывод со своей территории всех военных Армении и расформирование карабахской армии. Наконец, было решено, что армяне Нагорного Карабаха и центральные власти в Баку проведут отдельные встречи по вопросам "реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", первая из которых намечена уже на 21 сентября. В Минобороны РФ в этот день сообщили о расстреле в регионе автомобиля с российскими миротворцами и их гибели. Подробнее о том, как долго в регионе продлится затишье и почему договоренности Баку и Степанакерта расстроили армянского премьера Никола Пашиняна, - в материале "Известий".



Мира творцы



После начала 19 сентября Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе большинство экспертов высказывали опасения, что регион ждет затяжной полномасштабный конфликт. И утро второго дня, когда на территории региона то тут, то там гремело, казалось, подтверждало эти мрачные прогнозы.



Но ближе к полудню 20 сентября в СМИ стали появляться сообщения, что власти региона приняли решение прекратить огонь. Некоторое время спустя появилась уже официальная информация: при посредничестве дислоцированного в Нагорном Карабахе командования российского миротворческого контингента стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00.



К этому решению стороны приложили документ, который также включал пункт о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, а также о расформировании и полном разоружении местных сил карабахских военных.



Наконец, в третьем пункте стороны договорились обсудить уже 21 сентября вопросы, связанные с реинтеграцией, обеспечением прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения.



К 17:30 мск 20 сентября, по данным Минобороны РФ, из Нагорного Карабаха уже было эвакуировано более 2,2 тыс. мирных граждан, в подавляющем большинстве дети. Как сообщили в ведомстве, в обострившихся условиях российские миротворцы продолжат выполнять свои функции, оказывая всю возможную помощь мирному населению района.



- Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей, - говорится в сообщении.



По информации военного ведомства, миротворцы РФ находятся в постоянном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха.



- Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента, - подчеркнули в Минобороны РФ.



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При этом 20 сентября стало известно, что российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе.



- Во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, - говорится в сообщении.



В военном ведомстве подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.



В середине дня на тему высказался и президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в Карабахе получится добиться деэскалации.



- Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта: с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло, - отметил российский лидер.



На своей территории



Нельзя сказать, что Степанакерту решение далось легко. Сообщая о намерении принять предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня, в пресс-службе президента Нагорного Карабаха подчеркнули, что властям республики пришлось принять в расчет, что "в нынешней ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны".



В министерстве иностранных дел Армении высказали поддержку позиции армян Карабаха по прекращению огня. В своем выступлении в этот день армянский премьер Никол Пашинян отметил, что его страна никак не участвовала в подписанном тексте по Нагорному Карабаху, и выразил недоумение упоминанием в документе фразы о "выводе частей Вооруженных сил Республики Армения", поскольку, по его словам, с августа 2021 года никаких армянских военных в Нагорном Карабахе не было и в помине.



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Более того, Никол Пашинян заявил, что, выступив с идеей перемирия, российские миротворцы безоговорочно приняли на себя ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха, хотя после трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре 2020 года по итогам войны за Карабах Баку, Ереваном и Москвой, эта ответственность и так, по его словам, была возложена на РФ.



Днем ранее со схожими претензиями в адрес Москвы высказался и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, отметивший, что Россия не выполняет свои обязательства по защите населения Нагорного Карабаха. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие обвинения беспочвенными, указав, что "де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории".



- Второй архиважный критерий в настоящий момент - когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана в 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана, - подчеркнул представитель Кремля.



Два года тишины



Менее года назад по итогам встречи в Праге, в которой, помимо лидеров Армении и Азербайджана, участвовали также глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон, Никол Пашинян и Ильхам Алиев официально заявили: Баку и Ереван признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. И в последующие месяцы глава армянского правительства еще не раз повторял эту позицию.



- Подписав в Праге четырехстороннее соглашение, Армения зафиксировала факт признания НКР территорий Азербайджана на бумаге. Таким образом, нынешний руководитель Армении Никол Пашинян, имеющий имидж популиста и ярого борца с коррупцией, стал виновником очередной драмы армянского народа, - заметил "Известиям" начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.



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Упреки армянской стороны в том, что Россия никак не обеспечивала безопасность населения Нагорного Карабаха, абсолютно неправомочны, отметил в беседе с "Известиями" и эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



- Это попытка переложить ответственность за происходящее на Россию, хотя функционал российских миротворцев заключается абсолютно в другом. И если сам Пашинян говорит, что это не дело ВС Армении - участвовать в урегулировании ситуации в Карабахе, какой спрос тогда с российских военных, с нашей военной базы в Гюмри и с ОДКБ? Это максимальное перекладывание ответственности за свои провалы на третьих игроков, в данном случае на Россию, - пояснил эксперт.



Что касается прочности нынешнего перемирия, Станислав Притчин предположил, что очень многое будет упираться в то, насколько заявления Степанакерта о расформировании вооруженных сил будут реализованы на практике.



- Для Азербайджана это принципиальный вопрос. С самого момента подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года Баку апеллировал к тому, что, согласно четвертой статье, все вооруженные силы должны быть выведены из Карабаха, чтобы это не было точкой напряженности. Потому основной упор в нынешней операции Азербайджан делал именно в отношении вооруженных сил, - пояснил эксперт.



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Таким образом, по его логике, если пункт о выводе будет реализован на деле, то, по крайней мере, ближайшие два года, которые российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе, регион избежит новой вспышки эскалации: Баку в военном плане не будет видеть никакой угрозы, а у карабахской стороны не будет ресурсов затевать конфликт.



Стратегия боевых действий



По словам источников "Известий", знакомых с ситуацией, азербайджанская операция началась рано утром 19 сентября с ударов артиллерии по позициям частей и подразделений вооруженных сил НКР. Также азербайджанской стороной были задействованы штурмовые группы из состава разведывательных подразделений и отрядов спецназа. Последние, не вступая в бой, обходили армянские передовые позиции и захватывали важные участки местности.



Азербайджанское командование действовало по шаблонной схеме, отработанной во время боев осенью 2021-го года. Армянские позиции изолировались ударами беспилотников и артиллерийским огнем, а также действиями штурмовых групп. Потом сопротивление защитников подавлялось огнем танков, бронетехники и тяжелых огнеметных систем. Как отметили источники, за прошедшие сутки азербайджанским войскам не удалось полностью взломать армянскую оборону. В трех местах было отмечено вклинивание в оборонительные порядки на глубину от 3 до 5 км.



При этом вооруженные силы НКР вели себя достаточно пассивно. Армянской стороне не удалось провести ни одной полноценной контратаки. Также слабо работали артиллерия и реактивные системы залпового огня. Собеседники издания связывают это с малыми запасами боеприпасов, которыми располагала армянская сторона. Также ударами азербайджанских беспилотников было уничтожено несколько гаубиц и систем залпового огня ВС НКР. Источник - Известия

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