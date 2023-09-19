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Раздор в горах: как ситуация в Карабахе повлияет на экономику РФ и Закавказья
22:04 20.09.2023

Кто пострадает больше при сохранении нестабильности в регионе

Мария Строителева
Милана Гаджиева

Нарушение логистических цепочек и темпов развития транспортного коридора Север – Юг - главный риск для российской экономики в случае сохранения политической нестабильности в Армении и Нагорном Карабахе, считают опрошенные "Известиями" эксперты. На фоне эскалации конфликта 19–20 сентября валюты Армении и Азербайджана незначительно ослабли к рублю. При этом вероятность снижения реэкспорта товаров в Россию через эти страны невелика, полагают эксперты. На какие сферы экономики может повлиять политическая нестабильность в регионе - в материале "Известий".

Тесная связь

Кратковременная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, которая закончилась 20 сентября соглашением о расформировании и разоружении армии непризнанной республики, не вызвала серьезных последствий для российских рынков.

19 сентября - в день начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" - валюты двух стран незначительно подешевели по отношению к рублю: армянский драм - до 24 копеек, азербайджанский манат - до 55,7 рубля. Однако уже 20 сентября они отыграли снижения, вернувшись к уровням 25 копеек и 56,6 рубля соответственно.

На фоне новостей о прекращении огня индекс Мосбиржи днем 20 сентября вырос с 3013 до 3072 пунктов.

Российская экономика плотно связана и с Арменией, и с Азербайджаном, а в прошлом году взаимодействие серьезно укрепилось, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он напомнил, что по итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 23,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $3,71 млрд. С Арменией этот показатель вырос более чем на 70%, превысив $4 млрд.

- И тот, и другой показатели - рекордные. К сожалению, любые подобные стрессовые ситуации отражаются на курсе местной валюты. Однако по отношению к рублю они ведут себя крайне различно. Азербайджанский манат снижается, при этом армянские драмы, наоборот, показывают временами прирост, - заявил Алексей Тараповский.

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Обе страны играют важную роль в качестве импортеров для России. Через Армению в основном идет реэкспорт автомобилей, высокотехнологического оборудования, станков, химии и другой продукции, отметила эксперт по международной торговле и ВЭД, основатель проекта "Команда Сикурс" Раиса Донская. Для России станет негативным фактором, если Армения перестанет быть транзитным хабом для бизнеса, уверены в аналитическом управлении ФГ "Финам".

Азербайджан в основном поставляет в Россию плодоовощную продукцию, продукцию нефтегазовой промышленности, текстиль, пояснила Раиса Донская.

Армения сильно зависит от РФ в сфере энергетики, в частности в поставках газа, отметил основатель проекта "КачествоРешений.рф" Михаил Федоров.

- Что касается Азербайджана, в нефтяной сфере крупнейший торговый партнер страны - тоже Россия. Поэтому любые пертурбации в регионе будут влиять на экономические отношения с РФ в том или ином виде. Но доля этих республик в товарообороте нашей страны в целом очень мала, поэтому влияние не будет существенным, - считает эксперт.

Другое дело - это транспортный коридор Север – Юг, отметил Михаил Федоров. Он идет из Индии через Иран и закавказские государства в Россию и позволяет нашей стране выходить к морским портам Ирана и на рынки Юго-Восточной Азии. Основной маршрут идет через Азербайджан, однако в более широком понимании товары и ресурсы идут также через Армению. Политическая нестабильность на пути прохождения транспортных и логистических потоков негативно скажется на этом проекте, полагает эксперт.

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Из мировых экономик вряд ли кто-то серьезно выиграет от сложившейся ситуации, уверен Михаил Федоров.

Близкие партнеры

Потенциал экономик Азербайджана и Армении серьезно отличается, отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Максим Максимов.

ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6% по сравнению с 2021-м, до $80 млрд. Экономика Армении увеличилась на 14,2%, до $19,5 млрд. Анализ демографии, размера ВВП на душу населения и геостратегических факторов позволяет говорить о Баку как о более статусном и перспективном партнере, отметил Максим Максимов.

- Этот вывод подтверждается и цифрами прямых инвестиций в национальные экономики двух стран. На сегодняшний день объем инвестиций России в Азербайджан - $7 млрд, что в 2,5 раза выше аналогичных показателей для Армении, - привел цифры эксперт.

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Он допустил, что в результате последних событий возможны политический и экономический кризис в Армении и определенный подъем национальной экономики Азербайджана.

Армения в 2022 году стала одним из направлений для релокации граждан России и части российского бизнеса. В прошлом году в страну переехало около 110 тыс. россиян, сообщал министр экономики страны Ваган Керобян. В 2022-м Армения нарастила приток иностранных инвестиций на 172%. Максим Максимов напомнил, что, по оценке Банка Армении, релоканты из России обеспечили 7-процентный рост национальной экономики страны в 2022 году.

- Представляется вероятным, что политическая нестабильность может заставить релокантов принять решение об отъезде из страны. А это в свою очередь способно существенно скорректировать экономическую ситуацию в Армении, - подчеркнул Максим Максимов.

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Значимым фактором стали и денежные переводы из России в Армению. Это, наряду с ростом экспорта в РФ, помогло курсу драма укрепиться в последние полтора года, отметила старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

- Азербайджанская валюта, вероятно, останется на уровне 1,7 маната за доллар. У страны высокие резервы, которые позволяют обеспечить стабильность курса. Драм с начала 2021 года укреплялся, но ситуация в Карабахе может оказать давление на курс валюты, - сказала эксперт.

Будет иметь значение и то, насколько долго сохранится нестабильность в регионе и последуют ли политические изменения в странах, причастных к конфликту, отметил руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП", эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО "Опоры России" Сергей Елин.

Источник - Известия
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