"Из успешной модели в келин". Невеселая судьба казахстанки Елизаветы

22:15 20.09.2023

"Из успешной модели в келин". Казахстанка показала как выглядит жизнь после свадьбы



О том, что в женщинах одинаково гармонично сосуществует множество граней, доказывает история казахстанки, которая из успешной модели стала не менее прекрасной келин. Подробностями кардинальных перемен в жизни она поделилась с Tengri Life.



Елизавета опубликовала ролик, в котором рассказала, что всего несколько месяцев назад она снималась для крупных мировых журналов, а сейчас она келин в казахской семье.



"Моя семья", - тепло подписала видео Елизавета.



Ролик моментально завирусился в сети и собрал более четырехсот комментариев. Некоторые пользовали соцсети отмечают, что девушка прекрасна в любом образе и амплуа, другие же подмечают, что сами бы они не сделали такой выбор.



"Зря, зря", "Такая красивая", "Надеюсь, что эта шутка", "Вот, значит, каково одновременно жить в разных вселенных", - пишут пользователи соцсети под постом.



Елизавета рассказала корреспонденту, что недавно вышла замуж и сменила фамилию, теперь она Жуасова. Родилась девушка в городе Рудный (Костанайская область). Будучи подростком, пошла в модельную школу, в которой изучала в том числе такие дисциплины, как "психология" и "этикет".



"Моя первая поездка по работе случилась в 16 лет, тогда я полетела в Сингапур. Первый раз в жизни села в самолет. Это было незабываемо. Я поехала в заграничное модельное агентство, где трудилась два очень насыщенных месяца. Затем моя карьера начала набирать обороты, были контракты в Сингапуре, Китае, Южной Корее и в некоторых других странах. Я снималась, к примеру, для таких журналов, как Harbers Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Noblesse. Также принимала участие в показах различных брендов", - делится своей историей Елизавета.



В начале 2021 года девушка познакомилась со своим будущем мужем Дамиром. Через некоторое время молодые люди решили идти по жизни вместе.



"В январе 2023 года он сделал мне предложение на концерте группы Imagine Dragons в Абу-Даби (ОАЭ). Я ответила согласием. После приезда в Казахстан началась волнительная подготовка к свадьбе. Мы расписались в ЗАГСе в Алматы, а сама свадьба прошла в Актобе", - поделилась Елизавета.



Сейчас молодая семья проживает в Алматы. Девушка признается, что не планирует бросать карьеру модели насовсем.



"Сняла я это видео в шутку, конечно, не перестану заниматься моделингом. Думаю, что важно не предавать свою мечту. Муж и родные поддерживают развитие моей карьеры", - добавила она.



Примечание.

Келин – молодая невестка для родственников мужа, которая приходит в семью своего мужа и живет там, пока ее свекровь или свекр не решат иначе. В обязанности келин входит вся домашняя работа, в том числе обслуживание родителей мужа, их детей (живущих в данный момент в доме), своего мужа и собственных детей и детей других пар в случае, если семьи братьев мужа живут под одной крышей. В этом случае работа по дому разделяется между несколькими снохами. Келин должна уважать всех членов семьи, старых и молодых. Келин должна подчиняться не только своим мужьям, но и другим пожилым людям-членам семьи.