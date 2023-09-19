Армяне героически сражались за свой Арцах (ставший Карабахом)... одни сутки

22:16 20.09.2023

Алиев объявил о восстановлении суверенитета после операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 сентября в обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.



"Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ",- сказал господин Алиев (цитата по "РИА Новости").



Как утверждает президент, он давал поручение вооруженным силам страны не подвергать опасности мирное население в ходе "операции". По его словам, азербайджанская армия уничтожила большую часть силы и военной техники армянской стороны. Он отметил, что Азербайджан "пошел бы до конца", если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Сейчас армянские формирования начали сдавать оружие, добавил он.



Президент заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации с "операцией" в Карабахе и Баку это оценивает. Позиция армянских властей по ситуации в непризнанной республике дает надежды на заключение мирного договора, считает господин Алиев.



Власти Азербайджана объявили о начале "антитеррористической операции" 19 сентября. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.- дети.



Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. Сегодня Минобороны РФ сообщило о гибели нескольких миротворцев, находившихся в автомобиле, который обстреляли из стрелкового оружия. Число погибших не сообщается. На месте работают российские и азербайджанские следователи.