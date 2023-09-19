Непотопляемое. Грефа оставят руководить Сбербанком РФ еще на один срок

00:08 21.09.2023

- Росимущество и Минфин готовят предложение о продлении полномочий Германа Грефа на посту президента - председателя правления Сбербанка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.



"Конечно, будем (продлевать полномочия Грефа - ИФ). Мы готовим документы на продление", - сказал он.



Он напомнил, что предложение готовят Росимущество с Минфином и направляют в правительство, которое уже его утверждает.



Ранее Греф переадресовал вопрос о возможности нового срока на посту главы Сбербанка акционерам кредитной организации.



Греф, на протяжении семи лет возглавлявший Минэкономразвития, руководит Сбером с 2007 года. Очередной срок его полномочий истекает в ноябре 2023 года.