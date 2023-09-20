Карабахские армяне отступают в Россию. Воевать не пробовали? - Св.Гамова

00:09 21.09.2023 20.09.2023

В зоне конфликта погибли миротворцы из РФ

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



азербайжан, антитеррористическая операция, нагорный карабах, армяне, миротворцы

В среду в Баку заявили, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией. В тот же день Министерство обороны Азербайджана сообщило о приостановлении с 13:00 антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе (НК). Было отмечено, что это сделано с учетом обращения представителей армянских жителей региона, поступившего через миротворцев РФ. Операция продлилась ровно сутки, которых карабахцам хватило, чтобы понять, что их никто защищать не будет. Совбез непризнанной республики постановил: надо спасать население. И Арцах (Нагорный Карабах) сложил оружие. В Баку объявили о безусловной победе. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян предположил, что армяне Нагорного Карабаха "теоретически могут жить под властью Азербайджана". В истории с Карабахом была поставлена точка. Местное население начало покидать пророссийский регион. Обустройством беженцев скорее всего придется заняться России. Тем более что на это, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассчитывают в Ереване.



В среду помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев подтвердил готовность Баку к подписанию мирного договора с Арменией. Ранее в тот же день Минобороны Азербайджана сообщило, что договоренность о приостановлении антитеррористической операции с 13:00 20 сентября с.г. достигнута на следующих условиях: расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики (АР) формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Также подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.



В Баку пояснили, что данное решение было принято с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент. Администрация президента Азербайджанской Республики сообщила, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов страны.



По данным Минобороны АР, подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе в среду сдавали вооружения и тяжелую технику.



"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются", – рассказали в военном ведомстве.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил госсекретарю США Энтони Блинкену, потребовавшему от Баку прекращения огня, что сдача оружия армянскими силами является условием приостановки антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе.



Следует отметить, что военная операция, предпринятая Азербайджаном, разделила мировое сообщество на тех, кто поддержал Баку, и тех, кто высказался в защиту Армении. Помощь жителям Карабаха, оставляющим свои жилища, стали оказывать российские миротворцы. Учитывая заявления руководства Армении, считающего, что карабахцы "теоретически могут жить под властью Азербайджана", можно предположить, что в будущем их придется обустраивать России.



Приведенная выше фраза принадлежит заместителю министра иностранных дел Армении Ваану Костаняну. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: "Из официального информационного источника мы узнали, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение российского миротворческого контингента о прекращении огня". "Логически предполагается, что если миротворцы сделали такое предложение, то это само по себе означает, что они полностью и отныне без оговорок приняли полное обязательство по обеспечению безопасности армян НК. Чем должны обеспечить полноценные условия, чтобы сохранить право армян НК жить в своих домах, на своей земле, и жить достойно и безопасно. Я считаю, что это также означает, что российский миротворческий контингент полностью берет на себя эту ответственность, хотя мы всегда придерживались мнения, что эта ответственность трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года возложена на российскую миротворческую миссию. Но мы надеемся, что, сделав такой шаг, российский миротворческий контингент полностью выполнит свои обязанности, в связи с чем у нас были определенные оговорки", – сказал Пашинян. Тем самым переложив ответственность за будущее карабахских армян на Россию.



По сообщению Минобороны РФ, Российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из более опасных районов. Уже эвакуировано 2 тыс. человек, среди них большинство – дети. Эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Им оказывается медицинская помощь.



Между тем о решении возвратиться в свои дома в Карабахе, покинутые во время предыдущих армяно-азербайджанских столкновений, заявили беженцы-азербайджанцы. По данным азербайджанских статорганов, их порядка 1 млн человек.



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В центр Еревана прибыли дополнительные

силы полиции: там возобновились

акции протеста. Фото ReutersОбщина Западного Азербайджана, представляющая эту категорию граждан, призвала правительство США "поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении".

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил Reuters, что в данной ситуации переговоры между Степанакертом и Баку имеют решающее значение. По его словам, Армения понимает, что "армяне Карабаха открыты для переговоров с Баку". Однако, видимо, не все. Костанян отметил, что у Армении есть конкретные соглашения о безопасности с Россией, применимые к таким ситуациям.



В среду в Баку стали приходить поздравления. Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана, заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.



"Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики. Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона", – сказал он.



Ереван получил послание из Брюсселя, в котором представитель Европейской комиссии Петер Стано выразил надежду на то, что объявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе "будет подкреплено на местах". Об этом Стано заявил The Guardian. По его словам, ЕС "очень внимательно следит за ситуацией, и государства-члены будут принимать решения о дальнейших шагах в этом контексте по мере того, как мы увидим развитие событий на местах".



Один из вопросов, на который надо будет ответить Баку во время встречи в четверг с жителями Карабаха, это какой у него будет статус. В бакинской прессе уже об этом говорят. И сделанные прогнозы не в пользу региона. "Карабахский экономический регион Азербайджана покидают те, кто на протяжении трех десятилетий не соглашался на самые разные предложения официального Баку. Да, карабахским армянам предлагался самый высокий статус автономии в составе Азербайджана. Они отказались. Потом им предложили статус культурной автономии в составе Азербайджана. Снова отказались. Не сделали они должных выводов и из итогов 44-дневной войны", – напоминает Day.Az. Из этого следует, что Карабах скорее всего может рассчитывать только на тот статус, который агентство оговорило: "экономический регион Азербайджана".



Есть еще одна тема, которую, вероятно, придется обсудить в связи с изменениями в данном регионе: что будет с российской миротворческой миссией, которая по соглашению между Азербайджаном, Россией и Арменией от 2020 года должна нести службу в регионе 5 лет. Роль российских миротворцев в прекращении огня обозначена в заявлениях Минобороны всех трех стран, но о перспективе миссии не упомянул никто. Между тем России придется считаться с тем, что Карабах теперь де-факто в составе Азербайджана. Он и будет решать, нужны ли МС РФ в регионе. Мнение карабахцев может учитываться тоже только с учетом данного фактора.



И еще штрих к общей картине событий: со среды Иран приостановил все полеты в Азербайджан и Армению и в обратном направлении. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил в среду во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу, что сохранение территориальной целостности стран Кавказского региона является одной из красных линий для Ирана.



В среду вечером Минобороны РФ сообщило об обстреле колонны российских миротворцев в Карабахе. Есть погибшие. На месте работают российские и азербайджанские следователи. Источник - НГ

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