Молодежь Казахстана будет получать разовую финансовую помощь из Нацфонда

00:11 21.09.2023

Москва. 20 сентября. - В Казахстане Мажилис принял в окончательном чтении закон о выплатах детям средств из Национального фонда.



Закон предусматривает, что молодые люди по достижении совершеннолетия смогут получить такие выплаты на улучшение жилищных условий или на оплату образования.



"Ко всем детям будет обеспечен равный подход. То есть, на счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения ребенка или с даты получения ребенком гражданства Казахстана до достижения им 18 лет. Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения", - сказал на заседании мажилисмен Берик Бейсенгалиев.



После того, как 14 июня закон был одобрен в первом чтении, к нему в рабочую группу Мажилиса поступило более 100 предложений, которые были изучены. По словам Бейсенгалиева, по результатам анализа предложений в тексте была уточнена компетенция правительства и госорганов, а также квазигосударственных организаций и организаций, которые будут осуществлять начисление, учет, выплату и возврат целевых накоплений.



"Уточнены меры по ограничению возможности приостановления, ареста, конфискации целевых накоплений и их выплат. Уточнены права несовершеннолетних и совершеннолетних на участие и последующее получение целевых выплат, а также прекращение права на получение данных выплат. Также уточнены права наследников на получение выплат целевых накоплений в случае смерти или признании умершим по решению суда участника или получателя целевых накоплений", - перечислил депутат.



Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты.



Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств.



Вести учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплату целевых накоплений будет Единый накопительный пенсионный фонд.



Предполагается, что на средства Нацфонда можно будет приобрести жилье только на территории Казахстана. В законе не уточняется, можно ли учиться на эти средства в отечественных или зарубежных учебных заведениях.



Право требования выплат аннулируется при утрате или смене гражданства.



Предполагается, что 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться поровну между детьми всех возрастов до 18 лет.



По достижении совершеннолетия накопленные средства на счете хранятся 10 лет. Если гражданин не востребует эти средства в указанный срок, то они будут переведены на его пенсионный счет.



Закон должен вступить в силу с 2024 года.