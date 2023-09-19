 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.09.2023
01:09  США возвращаются в Центральную Азию. Встреча с лидерами региона стала для Байдена "историческим моментом", - В.Панфилова
01:08  Пекин не хочет лезть в один окоп с Москвой, - В.Скосырев
01:04  Мигрантов из Таджикистана не пугает ситуация в России, - А.Башкатова
00:44  Рост в 7,2 раза? Данные по импорту газа от Статагентства и УзбМинэкономики отличаются
00:39  Клубок интересов. Ситуацию вокруг Казахстана если и можно назвать "стабильной", то только "стабильно нестабильной", - Данияр Ашимбаев
00:37  МВФ бедные страны насилует и добивает, - В.Катасонов
00:31  Асад намерен напомнить Пекину о прошлых обещаниях, - И.Субботин

00:28  Киргизия меняет внешний долг на "зеленые" проекты, - В.Панфилова
00:11  Молодежь Казахстана будет получать разовую финансовую помощь из Нацфонда
00:09  Карабахские армяне отступают в Россию. Воевать не пробовали? - Св.Гамова
00:08  Непотопляемое. Грефа оставят руководить Сбербанком РФ еще на один срок
Среда, 20.09.2023
22:16  Армяне героически сражались за свой Арцах (ставший Карабахом)... одни сутки
22:15  "Из успешной модели в келин". Невеселая судьба казахстанки Елизаветы
22:04  Раздор в горах: как ситуация в Карабахе повлияет на экономику РФ и Закавказья
22:01  Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
20:11  Песков: Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана (анатомия иудства)
19:47  Карабах. Погибли российские миротворцы. МО РФ даже не знает сколько человек
19:43  "Вместе мы сильнее". Что обсудили президенты стран ЦА и США на первом саммите
18:36  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
13:10  "Лукойл" выплатил в бюджет Узбекистана с начала года более $100 млн за добытые нефть и газ
13:07  Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
13:03  "Карабахский вопрос": молниеносная военная операция - хитрый план Армении
13:01  Токаев, выступая в ООН, предложил создать Международное агентство по биологической безопасности
13:00  Тайный союз Путина, Лукашенко и Ким Чен Ына: Россия собирает альянс против Запада
12:53  Армяне, де факто, капитулировали. В Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. Армию республики расформируют. Войска Армении будут выведены
12:51  "Бунт мигрантов". Сумеет ли Россия предотвратить сценарий "альянса демократий"? - Александр Маслов
12:28  В ЕС сбежали десять миллионов украинцев. Каждый третий – мужчина
12:17  Развитие туризма города Шымкент: актуальные проблемы и решения, - Олжас Шинтаев
07:21  "Варварские действия": Токаев об актах сожжения Корана в Европе
06:57  Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах, - "Къ"
06:29  Нефть опять спасает российскую казну, - Сергей Михайлов
00:46  Образование в России мигрантских анклавов чревато серьезной опасностью, - Николай Петров
00:43  Хуаньцю шибао: Упадок Запада неизбежен. Но у Европы есть последний шанс
00:38  Le Figaro: Азербайджан начал крупное наступление в Карабахе, Армения говорит об агрессии
00:30  Саммит в Туркестане: есть ли будущее у Организации тюркских государств?
00:28  Новые боги Старого света. Католицизм отступается от Европы, - Милена Фаустова
00:22  Зерновой бунт в ЕС продолжила тройка несогласных
00:19  Чем США хотят подчинить Среднюю Азию, - Никита Мендкович
00:15  Канада обвинила Индию в политическом убийстве на своей территории
00:10  Власть в Эстонии превратилась в диктатуру. При чем здесь Россия, - Лийна Лакс
00:08  Против генерала Самата Абиша (племянник Назарбаева) возбудили уголовное дело
00:06  "Птенцов Набиулиной" начали сажать. Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.
00:02  "Узбекская общественность" не хочет чтоб ей дарили "русские школы" (уточнение)
00:00  Ван И приехал в Россию по приказу партии, - НГ
Вторник, 19.09.2023
20:11  Массовые беспорядки в Ереване: возмущенные армяне опять (в который раз) пытаются свергнуть изменника Пашиняна
17:27  Призрак Бенито Муссолини бродит по Кыргызстану, - Айдар Алтынбеков
17:21  Пашинян доигрался. Азербайджан начал "зачистку" Карабаха
12:54  Москва и Пекин стали "большой двойкой", - Къ
12:44  Байден вновь обозвал Путина диктатором
12:38  Китай оживляется сдержанно
12:36  WSJ: бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен за моральное разложение - любовница родила сына
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Молодежь Казахстана будет получать разовую финансовую помощь из Нацфонда
00:11 21.09.2023

Москва. 20 сентября. - В Казахстане Мажилис принял в окончательном чтении закон о выплатах детям средств из Национального фонда.

Закон предусматривает, что молодые люди по достижении совершеннолетия смогут получить такие выплаты на улучшение жилищных условий или на оплату образования.

"Ко всем детям будет обеспечен равный подход. То есть, на счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения ребенка или с даты получения ребенком гражданства Казахстана до достижения им 18 лет. Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения", - сказал на заседании мажилисмен Берик Бейсенгалиев.

После того, как 14 июня закон был одобрен в первом чтении, к нему в рабочую группу Мажилиса поступило более 100 предложений, которые были изучены. По словам Бейсенгалиева, по результатам анализа предложений в тексте была уточнена компетенция правительства и госорганов, а также квазигосударственных организаций и организаций, которые будут осуществлять начисление, учет, выплату и возврат целевых накоплений.

"Уточнены меры по ограничению возможности приостановления, ареста, конфискации целевых накоплений и их выплат. Уточнены права несовершеннолетних и совершеннолетних на участие и последующее получение целевых выплат, а также прекращение права на получение данных выплат. Также уточнены права наследников на получение выплат целевых накоплений в случае смерти или признании умершим по решению суда участника или получателя целевых накоплений", - перечислил депутат.

Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты.

Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств.

Вести учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплату целевых накоплений будет Единый накопительный пенсионный фонд.

Предполагается, что на средства Нацфонда можно будет приобрести жилье только на территории Казахстана. В законе не уточняется, можно ли учиться на эти средства в отечественных или зарубежных учебных заведениях.

Право требования выплат аннулируется при утрате или смене гражданства.

Предполагается, что 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться поровну между детьми всех возрастов до 18 лет.

По достижении совершеннолетия накопленные средства на счете хранятся 10 лет. Если гражданин не востребует эти средства в указанный срок, то они будут переведены на его пенсионный счет.

Закон должен вступить в силу с 2024 года.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695244260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса выступил на парламентской конференции "Центральная Азия – Республика Корея"
- Какую помощь окажут аграриям-зерновикам северных регионов Казахстана
- Новый Бюджетный кодекс обеспечит консолидацию всех финансовых потоков государства - Алихан Смаилов
- Две недели на устранение недоработок: подготовку к отопительному сезону рассмотрели в Правительстве
- Клубок интересов
- Состоялось совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с губернатором провинции Цзянсу КНР
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ким В.А.
- Казахстанское законодательство склонно к нестабильности – Данияр Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  