Киргизия меняет внешний долг на "зеленые" проекты, - В.Панфилова

00:28 21.09.2023

19.09.2023



Лидеры стран Центральной Азии решали на полях сессии Генассамблеи ООН свои проблемы

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президенты Ирана и Казахстана Ибрахим Раиси и Касым-Жомарт Токаев обсудили транспортные маршруты.

Президенты стран Центральной Азии выступили с докладами на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так, например, лидер Киргизии Садыр Жапаров предложил обменять внешний долг Киргизии на "зеленые" проекты в экономике страны. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал государства, входящие в организацию, объединиться и совместно противостоять глобальным вызовам, усугубляемым геополитическими потрясениями. Саммит мировых лидеров также стал удобной площадкой для проведения двусторонних встреч, в ходе которых обсуждались вопросы расширения сотрудничества между странами.

Президенты Киргизии и Казахстана в своих докладах активно использовали тематику целей устойчивого развития (ЦУР). По словам Касым-Жомарта Токаева, достижение ЦУР является национальным приоритетом. "Принципы устойчивого развития стали основной темой наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР. Мы обеспечиваем всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. Новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения", – сказал на сессии Токаев. По его мнению, для достижения общего устойчивого будущего необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия. Для этого требуется "укрепить принцип "Единой ООН" на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии". Поэтому Казахстан инициирует создание на территории республики регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Токаев также предложил участникам саммита "вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру". Финансовая система, по его словам, должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных.



Садыр Жапаров предложил создать фонд для адаптации к изменению климата и обменять внешний долг Киргизии на обязательства реализовать проекты в "зеленой" экономике. По его словам, в Киргизии за последние 20 лет темпы роста средних температур превысили глобальные средние показатели. Он обратил внимание на таяние ледников и снижение уровня водных ресурсов, что, по его словам, может усугубить продовольственную нестабильность в регионе, ускорить бедность, миграцию и неравенство. "С целью сохранения ледников и горных экосистем мы выступаем за отдельное целевое финансирование для наиболее уязвимых развивающихся горных стран путем создания под эгидой ООН специального фонда для реализации программ по адаптации к изменению климата и за обмен внешнего долга на проекты по экологии", – сказал Жапаров.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на сессии ООН представит "свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки" (на момент подписания номера в печать выступление Мирзиеева еще не началось. – "НГ"). Однако, как стало известно, узбекский президент встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил развитие международных транспортных коридоров, в частности Транскаспийского мультимодального маршрута, и обменялся мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане, включая усилия по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.



С главой МВФ Кристалиной Георгиевой Шавкат Мирзиеев обменялся мнениями по развитию глобальной экономической ситуации и рассмотрел вопросы расширения сотрудничества Узбекистана с МВФ, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи в Самарканде в июне 2023 года.



По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, заседание Генеральной Ассамблеи ООН представляет собой достаточно удобный и комфортный формат, в рамках которого можно провести целую серию двусторонних встреч по важным вопросам двустороннего развития. "Примечательно, что и президент Киргизии, и президент Казахстана активно использовали тематику Целей устойчивого развития. Именно по этой тематике Киргизия и Казахстан предпринимают активные шаги, с тем чтобы подниматься в рейтингах и создавать условия для борьбы с бедностью", – сказал "НГ" Притчин.



Он также обратил внимание и на двусторонние встречи: практически все лидеры стран Центральной Азии провели переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Если Токаев говорил больше о будущем ООН и сотрудничестве с Казахстаном, президент Таджикистана Эмомали Рахмон затронул беспокоящую его тему Афганистана. Таджикистан, по словам его лидера, предоставляет свои логистические возможности Афганистану, в том числе использование шести мостов на границе с этой страной для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Рахмон отметил, что после длительного перерыва вновь открылись приграничные рынки. Таджикистан поставляет в Афганистан электроэнергию, продукты питания и строительные материалы.



"Интересными были встречи центральноазиатских лидеров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Иран набирает силу в регионе и становится значимым игроком после России и Китая. На переговорах Токаева и Раиси отмечалась важность развития транспортных коридоров, но без упоминания какого-либо маршрута Север–Юг, хотя именно железная дорога по восточному побережью Каспийского моря, Казахстан–Туркменистан–Иран является важной частью сухопутного маршрута Север–Юг", – отметил Притчин.



О расширении сотрудничества с Ираном говорил с Ибрахимом Раиси Садыр Жапаров. Киргизия, по его словам, готова к укреплению двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе инвестиционной. Между тем президент Ибрахим Раиси, выступая с трибуны ООН, выразил готовность Ирана содействовать укреплению мира и безопасности в мире и "предотвратить угнетения народов". "Разжигание войны является природой великих держав и системы доминирования, поэтому действия ООН необходимы для предотвращения этих опасных процедур, которые нарушают глобальный мир и стабильность", – заявил Раиси.



Однако наиболее важной станет встреча с президентом США Джозефом Байденом, о результатах которой из-за разницы во времени станет известно позже. Как ранее писала "НГ" (см. номер от 05.09.23), США спросят с глав стран Центральной Азии за поддержку России.