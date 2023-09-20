 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Асад намерен напомнить Пекину о прошлых обещаниях, - И.Субботин
00:31 21.09.2023

Сирийский лидер посетит КНР с первым после начала войны визитом
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
20.09.2023

Башар Асад отправится в Пекин обсуждать китайские инвестиции в сирийскую экономику.
Президент Сирии Башар Асад нанесет 21 сентября визит в Китай – первый с начала гражданского вооруженного конфликта у себя дома. Поездка будет проходить в условиях, когда полноформатная реинтеграция Дамаска в арабскую семью, по данным локальных изданий, оказалась заморожена из-за его неготовности следовать обязательствам, взятым во время возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ). Однако вне зависимости от того, к каким результатам приведет нынешний исторический визит в Азию, выгодополучателем в любом случае окажется председатель КНР Си Цзиньпин, убеждены эксперты.

То, что Асад и его супруга Асма направятся с официальным визитом в КНР по приглашению Си Цзиньпина, подтвердили в канцелярии лидера Арабской Республики. Уточняется, что в поездке, которая станет для сирийского президента второй по счету с 2004 года, его будут сопровождать министр иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Мекдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самир Халил, министр по делам президента Мансур Фадлалла Аззам, а также советница по политическим вопросам Бусейна Шаабан. Параллельно в Китай направляется делегация представителей сирийского бизнес-сообщества, которые, как ожидается, проведут переговоры со своими китайскими партнерами.

Пекин будет не единственным пунктом назначения. Президент Арабской Республики планирует совершить поездку в Ханчжоу, столицу провинции Чжэцзян. В этом году город принимает XIX летние Азиатские игры – мультиспортивные международные соревнования. Как сообщил источник ТАСС в Дамаске, Асад должен принять участие в церемонии открытия 23 сентября. "Сирийский лидер будет находиться на трибуне в качестве почетного гостя вместе с другими главами государств и правительств Азии", – заявил он. По этим же данным, сирийский и китайский лидеры проведут двустороннюю встречу и переговоры в расширенном составе на полях Азиатских игр, а после этого отправятся в Пекин для продолжения консультаций.

Китай был последовательным дипломатическим партнером сирийского правительства на протяжении всего гражданского конфликта, начавшегося в 2011 году. Он успел применить свое право вето к десятку резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, касавшихся ситуации в разделенной войной стране. В 2017 году власти КНР пообещали Дамаску инвестиции в размере 2 млрд долл., в первую очередь рассчитанные на создание промышленных комплексов. А в январе 2022 года Сирия присоединилась к амбициозной китайской инициативе "Один пояс – один путь", подписав соответствующий меморандум о взаимопонимании. Впрочем, пока что ни одно из обещаний КНР в сфере экономики не привело к реальным практическим сдвигам.

Тем не менее китайская сторона давала международному сообществу понять необходимость отказа от укрепившихся иллюзий по поводу перспектив смены власти в Сирии. Так, в день очередной инаугурации Асада в 2021 году Дамаск посетил министр иностранных дел Китая Ван И. Тогда он представил разработанную КНР инициативу из четырех пунктов по мирному решению сирийской проблемы. Время поездки наблюдатели сочли неслучайным.

"Нерешительность Китая инвестировать в Сирию определяется несколькими факторами, – заметил независимый политолог Хаид Хаид. – Помимо санкций внутренняя ситуация в Сирии представляет собой ряд проблем, в том числе трудности в сфере безопасности, неясное налоговое законодательство и неадекватную защиту инвесторов… Китай ясно дал понять о своем желании возобновить экономическую деятельность в Сирии. Тем не менее существенные риски в сочетании с ограниченными потенциальными выгодами могут заставить Пекин продолжать демонстрировать сдержанность до тех пор, пока не возникнет более благоприятная среда".

Тем более что и сами соседи по региону уже решили взять паузу в работе над реинтеграцией Сирии. Так, по данным источников саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", министерская комиссия, созданная после возвращения Дамаску места в ЛАГ, приостановила встречи с его представителями до тех пор, пока правительство Асада не продемонстрирует готовность выполнять те обязательства, которые оно взяло на фоне потепления с арабским миром. В частности, источники "Аш-Шарк аль-Аусат" выразили возмущение тем, что Асад не проявляет энтузиазма по поводу следования пунктам "дорожной карты", разработанной с ЛАГ. Среди претензий – сохранение маршрутов наркотрафика и отсутствие подвижек в вопросе возвращения сирийских беженцев.

"Китай выиграет от предстоящего визита Асада независимо от того, решит ли он поддержать пошатнувшийся режим", – пишет политэкономист Карам Шаар. По его словам, Сирия продолжает сохранять экономические перспективы, особенно в тех секторах, где в прошлом рисковали работать такие фирмы из КНР, как нефтегазовая CNPC, нефтехимическая Sinopec и химическая Sinochem. "Тем не менее, учитывая политическую нестабильность в Сирии, я считаю, что Си Цзиньпин использует этот визит прежде всего для того, чтобы направить сигнал Западу о своей готовности разыграть сирийскую карту. Несмотря на то что Сирия не является приоритетом для большинства мировых держав, она далеко не неактуальна", – подчеркивает эксперт.

Источник - НГ
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