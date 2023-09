МВФ бедные страны насилует и добивает, - В.Катасонов

Международные финансовые институты, прежде всего МВФ и Всемирный банк, давно уже находятся под огнем критики со стороны общественных и даже государственных деятелей многих стран мира. Указанные институты работают на богатые страны Запада. А бедные страны, попав в сети МВФ и ВБ, начинают жить по канонам "Вашингтонского консенсуса", попадая во все большую зависимость от Запада и становясь все более отсталыми.



Все этого хорошо известно и описано в десятках книг и тысячах статей. Достаточно познакомиться с книгой американца Джона Перкинса "Исповедь экономического убийцы", которая у нас неоднократно издавалась в России (Перкинс долгие годы работал консультантом в разных международных финансовых организациях и не понаслышке знает истинные цели таких организаций и методы их работы). См. мою статью: "Герои нашего времени: Джон Перкинс. История бывшего экономического убийцы".



Но что-то я не помню, чтобы кто-то из чиновников Организации объединенных наций (ООН) позволял себе критиковать деятельность МВФ и ВБ. Для справки: Международный валютный фонд и Всемирный банк являются учреждениями системы Организации Объединенных Наций. МВФ имеет официальное соглашение о взаимоотношениях с ООН, но сохраняет свою автономию. Всемирный банк технически также является частью системы Организации Объединенных Наций, но его структура управления отличается: каждое учреждение в Группе Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития - МБРР, Международная ассоциация развития - МАР, Международная финансовая корпорация - МФК, Международное агентство по гарантиям инвестиций - МАГИ, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) принадлежит своим правительствам-членам, которые подписались к своему основному уставному капиталу с количеством голосов, пропорциональным количеству акций.



С учетом сказанного очевидно, что никто из чиновников ООН (Секретариата и других подразделений центрального аппарата организации) не склонен к тому, чтобы "выносить сор из избы". И с учетом этого, конечно, резонансными и неожиданными были заявления генсека ООН Антонио Гутерриша, которые он сделал в июне. Об этом сообщили многие мировые СМИ. Вот одна из статей на эту тему: "UN chief rips IMF and World Bank for ‘glaring failure’ during pandemic-and ‘bias and injustice built into the current international financial architecture" ("Глава ООН раскритиковал МВФ и Всемирный банк за ‘вопиющий провал’ во время пандемии - и ‘предвзятость и несправедливость, встроенные в нынешнюю международную финансовую архитектуру"). Статья появилась в журнале "Форчун" и подготовлена при участии агентства Associated Press.



Как можно понять из контекста статьи, заявления главного чиновника ООН были сделаны накануне и с учетом мероприятия, которое должно было состояться вскоре в Париже и которое называлось "Саммит по подготовке Нового Глобального Финансового Пакта" (Summit on a New Global Financing Pact). Для справки: этот саммит действительно состоялся, даты мероприятия: 22-23 июня. На саммите присутствовало много именитых персон: министр финансов США Джанет Йеллен, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард и др. Открывал саммит президент Франции Эммануэль Макрон.



И, конечно, одним из главных гостей и участников был генсек ООН Антонио Гутерриш. Он выступил на саммите с докладом, в котором достаточно подробно говорил о МВФ и высказывал свои предложения по перестройке работы этого международного финансового института. Я об этом саммите писал в статье "Глобальный финансовый пакт как продолжение "Великой перезагрузки"".



Но вернусь к статье в "Форчун". В ней приводятся цитаты от Антонио Гутерриша, из которых вытекает, что Международный валютный фонд принес и приносит пользу богатым странам, а не бедным. Генсек ООН недавнюю пандемию "ковид 19" назвал "стресс-тестом" для МВФ и ВБ и считает, что они этот тест не прошли.



Критические высказывания генсека остались без реакции со стороны МВФ и ВБ. А в экспертном сообществе они комментировались. И главным недостатком этих международных финансовых организаций называется то, что они управляются не всем международным сообществом, а всего несколькими государствами. Мнение десятков слаборазвитых стран при принятии решений в указанных организациях практически игнорируется. Морис Куглер (Maurice Kugler), профессор государственной политики Университета Джорджа Мейсона, сказал Associated Press, что неспособность учреждений помочь наиболее нуждающимся странам "отражает сохранение подхода "сверху вниз", при котором президентом Всемирного банка является гражданин США, назначаемый президентом США, а директором-распорядителем МВФ является гражданин Европейского союза, назначаемый Европейской комиссией".



Ричард Гоуэн (Richard Gowan), директор Международной кризисной группы (the International Crisis Group) в ООН, сказал, что существует большое разочарование в связи с тем, что США и их европейские союзники доминируют в процессе принятия решений, оставляя африканским странам лишь "незначительные права голоса". По его словам, развивающиеся страны также жалуются на то, что правила кредитования банка направлены против них. "Справедливости ради, банк пытался обновить свои процедуры финансирования для решения этих проблем, но он не зашел достаточно далеко, чтобы удовлетворить потребности стран Глобального Юга", - сказал Гоуэн.



Гутерриш акцентирует внимание на том, что уже скоро будет восемь десятков лет с момента принятия решения о создании ВБ и МВФ (на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году), а нынешняя международная финансовая "архитектура" все еще сохраняет многие элементы той первоначальной "архитектуры", когда многие развивающиеся страны все еще находились под колониальным правлением.



Гутерриш сказал, что учреждения не поспевают за глобальным ростом. Он, в частности, обратил внимание на то, что объемы финансовой помощи развивающимся странам в виде низкопроцентных кредитов и грантов Всемирного банка в процентном отношении к мировому ВВП составляет сегодня менее одной пятой от уровня финансирования 1960 года. А вот бремя задолженности развивающихся стран несоизмеримо больше сегодня, чем тогда. "Некоторые правительства вынуждены выбирать между погашением долга или дефолтом, чтобы платить работникам государственного сектора, что может подорвать их кредитный рейтинг на долгие годы", - сказал Гутерриш, добавив, что "Африка сейчас тратит больше на обслуживание долга, чем на здравоохранение".



Реформирование МВФ и ВБ необходимо еще и потому, что для многих стран бедного Юга более предпочтительными оказываются кредиты Китая, чем так называемая "помощь" указанных международных финансовых организаций. Уже упоминавшийся Гоуэн, в частности, сказал: "Но западные правительства осознают, что Китай становится все более доминирующим кредитором во многих развивающихся странах, поэтому они заинтересованы в реформировании МВФ и Всемирного банка таким образом, чтобы более бедные государства не полагались на кредиты Пекина".



Некоторые наблюдатели считают, что повышенный интерес высших чиновников ООН к реформированию МВФ и ВБ обусловлен тем, что все более настойчиво звучат призывы реформировать саму ООН, особенно ее важнейшую часть – Совет Безопасности ООН. Мол, чиновники ООН хотят переключить внимание со своей организации на международные финансовые институты. В статье говорится: "Стремление Гутерриша реформировать МВФ и Всемирный банк происходит на фоне того, что Организация Объединенных Наций также сталкивается с требованиями пересмотра своей структуры, которая все еще отражает мировой порядок после Второй мировой войны". Гоуэн сказал, что представители многих стран в ООН считают, что, с точки зрения интересов развивающихся стран, было бы проще и полезнее провести "капитальный ремонт" МВФ и Всемирного банка, чем реформировать Совет Безопасности ООН (о таком реформировании разговоры идут уже более 40 лет).



Associated Press сделало запрос в МВФ с целью выяснения, какие суммы кредитов и грантов были выданы Фондом в период пандемии ковида. В ответе Фонда говорится, что после удара пандемии МВФ одобрил финансирование в размере 306 миллиардов долларов для 96 стран, включая кредиты 57 странам с низким уровнем дохода по ставкам ниже рыночных. Он также увеличил беспроцентное кредитование в четыре раза до 24 миллиардов долларов и предоставил около 964 миллионов долларов в виде грантов 31 наиболее уязвимой стране в период с апреля 2020 по 2022 год, чтобы они могли обслуживать свои долги. Выглядит все очень внушительно.



Вместе с тем в статье "Форчун" приводятся другие интересные цифры, относящиеся к деятельности Фонда в период пандемии. Богатая Группа G-7 с населением 772 миллиона человек получила от МВФ сумму, эквивалентную 280 миллиардам долларов, в то время как наименее развитым странам с населением 1,1 миллиарда человек было выделено чуть более 8 миллиардов долларов.



Гутерриш прокомментировал эти цифры следующим образом: "Это было сделано в соответствии с правилами". И добавил, что это "аморально". Генсек ООН призвал к радикальным реформам, которые укрепили бы представительство развивающихся стран в советах директоров МВФ и Всемирного банка, помогли бы странам реструктурировать долги, а также изменить квоты МВФ. Такие вопиющие перекосы в деятельности МВФ обусловлены в первую очередь сохраняющейся несправедливой системой распределения квот стран в капитале и голосах Фонда.



Тема квот стран в Фонде всегда была очень актуальной и острой. Но если раньше обсуждение этой темы инициировали "обделенные" страны (т.е. страны с несправедливо низкими квотами), то теперь об этом заговорили и высшие чиновники ООН. Правила МВФ требуют, чтобы каждые пять лет квоты стран-членов в капитале и голосах корректировались (пересматривались) с учетом изменяющихся позиций стран в мировой экономике. Квоты определяются с помощью формул. Время от времени пересматриваются и сами формулы. Изначально (в момент создания Фонда) "контрольный пакет" принадлежал ведущим странам Запада. Естественно, что уступать часть своего пакета слаборазвитым странам у Запада никакого желания не было. Многие пятилетние пересмотры оканчивались полным пшиком. Вот некоторые цифры на этот счет. В 1985 году доля эконмически развитых стран в общем объеме квот (100%) равнялась 60,6%. А спустя четверть века, в 2010 году эта доля составила 60,5%. Следовательно, и доля развивающихся стран за это время также практически не изменилась. Некоторые подвижки были лишь внутри групп развитых и развивающихся стран. Так, доля "Большой семерки" за указанный период времени снизилась с 49,3 до 45,4% за счет увеличения доли других экономически развитых стран. А в группе развивающихся стран повышались доли таких стран, как Китай и Индия за счет снижения доли других стран данной группы. (IMF Annual Reports; IMF Members` Quarters and Voting Power, and IMF Board of Governors/)



В 2010 году был очередной пятилетний пересмотр квот (14-й по счету). Были приняты решения о заметном повышении квот целого ряда развивающихся стран и сокращения квот некоторых экономически развитых стран (в том числе и в первую очередь, США). После этих решений многие страны поспешили ратифицировать их, как того требовали процедуры. Однако решения не вступали в силу по той причине, что их отказывался ратифицировать главный акционер МВФ – Соединенные Штаты. Вашингтон опасался, что подобное реформирование Фонда в скором времени приведет к тому, что США утратят эффективный контроль над этой международной финансовой организацией. Контроль до сих пор обеспечивался превышением доли США в общем количестве голосов над величиной 15%. Это была минимальная доля, необходимая для блокирования важных решений Фонда. Кроме того, США без особого труда находили себе союзников в Фонде при голосовании по тем вопросам, где требовалось простое большинство. Ядром такого "союзнического блока" были страны, входящие в "Большую семерку". Голоса семи ведущих капиталистических государств накануне реформы составляли в совокупности более 45%.



Итак, главный акционер МВФ – США – фактически бойкотировал решения 14-го пересмотра, что стало угрожать самому существованию Фонда. Кажется, в Вашингтоне осознали, что утрата им Фонда как инструмента проведения американской политики в мире приведет, в конечном счете, к еще большему ослаблению позиций США в мире. Неожиданно в конце 2015 года Конгресс США принял решение о ратификации 14-го пересмотра квот. В то время, когда уже надо было в Фонде принимать решения по 15-й корректировке квот. Опуская детали скажу, что 15-я корректировка была утверждена в 2020 году, но она была "пустая", никаких изменений квот не произошло. 16-й пересмотр проходит в настоящее время и, как ожидается, будет завершен к середине декабря 2023 года. По крайней мере, так сообщается на сайте Фонда.



В общем напряжения в Фонде усилились до предела. Антонио Гутерриш все это прекрасно знает. И пытается апеллировать к главному акционеру Фонда (Вашингтону) и его ближайшим компаньонам, призывая согласиться на пересмотр квот в пользу развивающихся стран. Источник - zavtra.ru

