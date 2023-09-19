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    Узбекистан   | 
Рост в 7,2 раза? Данные по импорту газа от Статагентства и УзбМинэкономики отличаются
00:44 21.09.2023

Минэкономики и финансов сообщило, что Узбекистан за первое полугодие импортировал 2,6 млрд кубометров газа - в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это отличается от данных Статагентства и может частично объяснять слова главы Центробанка о возросшем дефиците бюджета из-за импорта газа.
Сегодня, 20:03 Экономика
За первые шесть месяцев 2023 года Узбекистан резко нарастил импорт газа на фоне падения добычи. Это следует из отчета Министерства экономики и финансов об исполнении госбюджета.

Согласно документу, за первое полугодие объем добычи газа упал на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров - до 23,6 млрд кубометров. За это время было импортировано 2,6 млрд кубометров газа, что в 7,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (364 млн кубометров).

По данным Агентства статистики, в января-июне Узбекистан импортировал газ на 200 млн долларов США, что в 2,6 раза больше, чем за первую половину прошлого года. По имеющимся у "Газеты.uz" данным, в январе-ноябре прошлого года Туркменистан поставил 2 млрд кубометров газа за 266 млн долларов (по 132,7 доллара за 1000 кубометров).

Если цена поставок не снизилась, то импорт 2,6 млрд кубометров газа из Туркменистана должен был обойтись Узбекистану не в 200 млн, а в 333 млн долларов. Или за 200 млн долларов соседняя страна должна была поставить около 1,45 млрд кубометров газа, то есть разница между данными двух ведомств может составлять около 1,15 млрд кубометров газа при импорте.

Кроме того, необходимо учесть наличие возможного посредника при импорте газа, а также порядка расчета разницы, которая должна быть компенсирована из госбюджета.

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Что касается варианта с поздней оплатой за поставку газа, то в июле и августе не было изменений в статистике импорта "голубого топлива".

В июле председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что рост дефицита государственного бюджета в первом полугодии связан с увеличением импорта газа. Как мы сообщали ранее, за этот период расходы госбюджета (не консолидированного бюджета) превысили доходы на 27,4 трлн сумов.

В Агентстве статистики отметили, что данные формируются на основе официальной методологии и данных таможенных деклараций. В Статагентстве рекомендовали обратиться в Минэкономики и финансов, чтобы узнать источник их данных, однако на запрос "Газеты.uz" в МЭФ не ответили, хотя изначально планировали опубликовать пресс-релиз с разъяснением.

В декабре прошлого года Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны, краткосрочный контракт на поставку газа. В течение трех месяцев планировалось импортировать около 1,5 млрд кубометров газа для покрытия дефицита в зимний сезон.

В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Стороны также прорабатывали долгосрочный контракт - на более длительные сроки и с увеличением поставок, заявлял глава Минэнерго Журабек Мирзамахмудов.

"Газета.uz" ранее обращала внимание на различия в данных по экспорту газа у Узбекистана и Китая.

Источник - gazeta.uz
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