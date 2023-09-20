Мигрантов из Таджикистана не пугает ситуация в России, - А.Башкатова

01:04 21.09.2023 Убыль населения и кадровый дефицит обострили проблему притока приезжих

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

20.09.2023



Эксперты призвали стимулировать не просто переезды в Россию, а постоянную семейную иммиграцию. Фото агентства "Москва"

Хоть и меньшими темпами, чем в 2022-м, но в России продолжается естественная убыль населения: страна теряет сотни тысяч человек. К этому добавилась острейшая кадровая проблема, побуждающая чиновников рассуждать о потенциале миграционных потоков. Между тем, как показало исследование Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, если говорить именно о долгосрочной миграции, когда в страну приезжают дольше чем на 9 месяцев, в этом случае миграционный прирост уменьшается. Количество прибытий в Россию снизилось почти из всех основных стран – миграционных партнеров РФ. Разве что приток долгосрочных мигрантов из Таджикистана заметно вырос, но и он не смог переломить общую негативную тенденцию.



Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара изучил ситуацию с международными миграционными потоками в РФ в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го. В исследовании (есть в распоряжении "НГ"), которое подготовил научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара Игорь Ефремов, анализируются данные о постоянной или долгосрочной международной миграции населения, публикуемые Росстатом.



Речь идет о постоянных регистрациях мигрантов, а также о временных регистрациях мигрантов на срок 9 месяцев и более. В эти данные не попадают иммигранты, имеющие регистрацию в России на сроки менее 9 месяцев, а также эмигранты из числа постоянных жителей России, которые при выезде не снялись с постоянной регистрации в стране самостоятельно.



Итак, по данным исследования, количество зарегистрированных прибытий в долгосрочной международной миграции за первое полугодие 2023-го составило в России около 282 тыс., "значительно сократившись относительно первого полугодия 2022-го, когда было зарегистрировано 333 тыс. прибытий".



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Миграционный прирост сейчас не способен

компенсировать естественную убыль

населения РФ. Фото агентства "Москва"Причем, как уточняется, количество прибытий в Россию снизилось почти из всех основных стран – миграционных партнеров РФ. "Только приток долгосрочных мигрантов из Таджикистана заметно вырос, но не смог компенсировать общего снижения", – сообщается в исследовании. Так что внутреннее распределение долгосрочных международных мигрантов "продолжает смещаться в первую очередь в пользу выходцев из Таджикистана".

Если говорить об отъезде ранее прибывших в страну иностранцев, то в первом полугодии 2023-го было учтено 202,5 тыс. выбытий из России в международной долгосрочной миграции. Но, как уточнил автор исследования, "сравнивать их с показателями 2022 года невозможно". "Во второй половине 2021 года действовал указ президента РФ, продлевающий сроки регистрации в России иностранных граждан. В связи с этим автоматический учет таких выбытий произошел уже в 2022 году. Тем самым число выбытий оказалось завышенным, а миграционный прирост в первой половине 2022-го заниженным", – поясняется в материалах института.



Так что, строго говоря, несопоставимыми становятся и показатели миграционных прироста или убыли – разницы между прибытиями и выбытиями мигрантов.



В первом полугодии 2023-го зарегистрированный прирост в долгосрочном миграционном обмене составил 79 тыс. человек, сообщается в исследовании. Примечательно, что, несмотря на сокращение числа прибытий из многих соседних стран, у России все же сохраняется прирост в миграционном обмене со странами СНГ, за исключением Украины.



"Убыль в миграционном обмене с Украиной, возможно, объясняется, среди прочего, автоматическим отнесением к выбывшим тех мигрантов, чьи временные регистрации массово оформлялись в прошлом году и истекли в отчетный период 2023 года", – предполагает Ефремов.



При этом миграционный прирост, обеспеченный переселенцами из одного только Таджикистана, достиг в первом полугодии почти 48 тыс. человек – это свыше 60% от всего долгосрочного миграционного прироста.



Для сравнения: по Росстату, за первое полугодие естественная убыль населения РФ составила почти 273 тыс. человек. Убыль означает, что в стране умирает больше, чем рождается. И хоть естественная убыль сейчас замедляется (так, в первом полугодии 2022-го она составляла около 384 тыс. человек), миграционный прирост за счет долгосрочных переселенцев в Россию ее все равно не компенсирует.



"В последние годы перед пандемией COVID-19 регистрируемый миграционный прирост за тот же период составлял в среднем около 100 тыс. человек. Таким образом, миграционный прирост в первом полугодии 2023-го снизился относительно последних лет с сопоставимой статистикой", – пишет Ефремов.



Также в исследовании сообщается, что сократилось число участников программы переселения соотечественников, "которые в последние годы составляли значительную часть миграционного прироста постоянного населения России". По данным демографа, если в первом полугодии 2019-го их насчитывалось 51,8 тыс., то в первом полугодии 2020-го из-за пандемии COVID-19 их стало уже 29,4 тыс. За тот же период 2021-го их численность частично восстановилась до 34,9 тыс. Но затем показатель вновь начал падать, составив 32,6 тыс. за первое полугодие 2022-го и 19,3 тыс. за аналогичный период 2023-го, сообщает эксперт. Тем самым,за последний год численность участников программы переселения соотечественников сократилась в 1,7 раза.



В исследовании, конечно, уточняется, что значительная часть мигрантов все же не попадает в учет долгосрочной международной миграции, хотя и живет в России длительное время, имея при этом регистрацию на срок менее 9 месяцев. Также сообщается, что суммарное количество действительных к концу первого полугодия 2023-го разрешений на работу и патентов для иностранных граждан, несмотря на обозначенные выше негативные тенденции, выросло по отношению к первому полугодию 2022-го приблизительно на 1%, или примерно на 20 тыс.



Как пояснил "НГ" Игорь Ефремов, для анализа миграционных потоков в Россию их стоит разделить на две составляющие: временную краткосрочную миграцию и долгосрочную миграцию, которая может быть как постоянной, так и тоже временной – при наличии регистрации от 9 месяцев и более.



"Значительную часть временной миграции составляет циркуляция трудовых мигрантов. В этом потоке к середине нынешнего года, судя по статистике МВД о регистрациях мигрантов, незаметно значительных изменений по сравнению с тем же периодом прошлого года", – отметил эксперт. Хотя этот поток может сильно колебаться во время экономических и финансовых шоков. Насколько недавнее падение курса рубля повлияло на миграционные потоки, можно будет сказать только через несколько месяцев, когда будет опубликована соответствующая статистика МВД о миграции за сентябрь, уточнил Ефремов.



Как при этом считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, мигранты быстро ощутили на себе такие экономические факторы, как девальвация рубля. "Россия сейчас становится менее привлекательной страной для мигрантов из-за высокой неопределенности, санкционных ограничений, трудностей с денежными переводами и ослабления рубля по отношению к доллару", – говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.



Но наиболее существенное сокращение наблюдается все же именно в долгосрочной миграции в Россию, следует из оценок Ефремова. "Хотя и в ней значительную долю тоже составляет циркуляция трудовых мигрантов, имеющих обычно временные регистрации на срок от 9 месяцев до 1 года", – добавил он.



Ранее чиновники и Минпромторга, и Минэкономразвития поднимали вопрос о совершенствовании миграционной политики РФ с учетом кадрового дефицита (см. "НГ" от 20.07.23, 06.09.23). Помимо этого, на Восточном экономическом форуме обсуждались данные демографов из Высшей школы экономики, судя по которым, "чтобы сохранить население России на уровне 146 млн человек, каждый год на протяжении 80 лет нужно ввозить по 390 тыс. мигрантов". На это президент Владимир Путин ответил, что если так уж необходим приток мигрантов, "тогда нам нужно выбирать прежде всего тех, которые именно нужны для развития экономики страны".



"Вопросы компенсации естественной убыли населения и кадрового дефицита с помощью миграции надо разделять, – пояснил "НГ" Ефремов. – На естественную убыль влияет смертность, преимущественно в пожилых возрастах, и рождаемость, а в потоке мигрантов всегда преобладают молодые люди. В долгосрочной перспективе миграция сможет лишь частично компенсировать естественную убыль".



"Думаю, что на долгосрочную перспективу такой способ компенсации естественной убыли населения неэффективен", – комментирует также омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин. И по его мнению, проблема не в численности мигрантов и вернувшихся соотечественников, а в условиях, при которых они могут остаться в стране на постоянной основе: "Сюда входят социальные, трудовые вопросы, вопросы получения гражданства, образования, медицинской помощи и т.д.".



Улучшение миграционной политики должно предполагать "упрощение процедур получения виз и разрешений на работу, создание программ интеграции для мигрантов, обеспечение их прав и защиты, а также гибкое управление программами возвращения соотечественников с учетом их потребностей", перечислил при этом директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.



Если эти социальные моменты будут закрыты или как минимум не будут вызывать много проблем, "тогда можно вести разговор о восстановлении прироста населения". И за этим, по словам Порочкина, подтянется и решение проблемы кадрового дефицита – "если у прибывших и оставшихся граждан будет более устойчивое финансовое и социальное положение".



Миграция действительно становится важным фактором для рынка труда, следует из оценок Ефремова. Но с учетом сохранения в стране негативных демографических трендов, а также последствий событий 2022 года "попытки компенсировать усилившийся дефицит кадров временными трудовыми мигрантами из других стран скорее всего будут не очень эффективными", предупреждает он. По мнению эксперта, эффективнее будет "ориентировать миграционную политику в первую очередь на облегчение и стимулирование постоянной долгосрочной семейной иммиграции в Россию".



По мнению Киселевой, можно говорить о двойственности в подходах власти к вопросам миграции: "С одной стороны, мигранты вроде как нужны для восполнения дефицита кадров в экономике и сглаживания демографических проблем. С другой стороны, постоянно озвучивается недовольство и опасения".

Более того, теперь все актуальнее проблема конкуренции России за иностранную рабочую силу. "По мере того, как все больше принимающих стран начинают проявлять интерес к работникам из Центральной Азии, ожидается, что конкуренция за человеческие ресурсы будет расти", – говорит Лебединская. А роль России как регионального магнита в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, может даже несколько снизиться. Источник - НГ

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