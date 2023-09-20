 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин не хочет лезть в один окоп с Москвой, - В.Скосырев
01:08 21.09.2023

20.09.2023

Российский лидер провел переговоры с главой МИД КНР и подтвердил, что поедет в Китай
Владимир Скосырев

Президент РФ Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге министра иностранных дел КНР Ван И. В ходе их переговоров было подтверждено, что визит российского лидера в Китай в октябре состоится. Намечены и переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Встречей в Северной столице завершился визит Ван И в Россию, длившийся в течение трех дней. Переговоры, которые он провел в РФ, и заявления, которые делались их участниками, демонстрировали готовность обеих стран крепить связи в экономике, военно-технической сфере и совместно противостоять доминированию США на мировой арене. Но, как утверждают западные СМИ, КНР не хочет делать ставку только на сотрудничество с Россией и потому готовит почву для свидания Си с президентом США Джозефом Байденом.
Российский лидер подтвердил, что приедет в КНР. В ходе визита в Китай Путин примет участие в третьем форуме, посвященном инициативе "Пояс и путь", провозглашенной 10 лет назад. Как передал ТАСС, глава Российского государства сказал во время беседы с Ван И, что Китай и Россия выступают с единых позиций по вопросу формирования многополярного мира. Об укреплении российско-китайского взаимодействия сообщает и агентство Reuters. Оно передало: Путин повернулся лицом к Китаю, и Си тверд в его поддержке. Оба лидера в целом сходно смотрят на события на международной арене, считая, что господству Запада приходит конец. Ведь Китай бросает вызов США во всем – в технологиях, в области военной мощи и размахе шпионских операций.

Путин в последний раз посещал Китай в феврале 2022 года, перед самым началом спецоперации. Тот визит прошел в весьма теплой обстановке. Си говорил, что дружба между Китаем и Россией не имеет границ. Впоследствии эта формулировка официально не повторялась. В первые дни конфликта в Украине западная пресса стала обвинять Пекин в том, что Москва якобы его заранее оповестила о военной операции и что Китай тоже ответственен за ее последствия.

Перед тем как вылететь в Москву, Ван И, который, кстати, не просто министр, а член Политбюро ЦК КПК, пообщался на Мальте с помощником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Там обсуждалась в том числе предстоящая встреча Си с Байденом.

Как же трактуют итоги поездки Ван И в Россию китайские СМИ и эксперты? Весьма любопытной представляется статья в South China Morning Post. Она излагает беседу с У Дахуэем, заместителем декана в престижном Университете Цинхуа в Пекине. Ученый побывал в тех районах Донбасса, которые контролируются Россией, и дал интервью журналу, связанному с МИД КНР. Оно было напечатано, однако его онлайн-версия была удалена.

По словам У Дахуэя, у Пекина нет иного выбора, кроме как укреплять стратегическую координацию с Москвой. Иначе он не сможет дать отпор давлению со стороны США. Ведь конфликт в Украине оставил не только Россию, но и Китай в определенной политической изоляции. Хотя Пекин и Москва испытывают общее недоверие к Западу, их оценки международных процессов различны. Это касается Украины. Китай последовательно стоит за соблюдение суверенитета и территориальной целостности всех государств. Поэтому он не признал присоединения Крыма к России.

Чжан Хун, младший научный сотрудник Китайской академии общественных наук, говорит, что после начала конфликта в Украине США и их союзники требовали, чтобы Китай встал на сторону Киева. Но Китай – это большая независимая страна. Она будет поступать в соответствии со своими интересами и вести себя как ответственная держава. Российско-китайские отношения, по его словам, не зависят от воли, не говоря уже от диктата со стороны третьих стран.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Во время визита китайского министра в Москву обсуждалась программа "Один пояс – один путь". Это имеет прямое отношение к экономическим связям России и Китая. Думаю, экономическое сотрудничество для России важнее всего. О нем шла речь, но также и о военном, военно-техническом сотрудничестве. Раньше Россия была главным поставщиком оружия КНР. Теперь, может быть, и Китай будет что-то поставлять. Конечно, ожидать чего-то сенсационного, какого-то прорыва в двусторонних отношениях вроде заключения военного союза в ходе предстоящей поездки Путина в Китай не приходится. Опыт такого рода взаимодействий у двух стран, конечно, есть. В 1950 году был заключен договор о взаимной обороне. Но он прекратил действие в 1980 году, а развалился раньше. И Путин, и Си говорили, что союза не будет. Россия не хочет быть втянутой в конфликт из-за Тайваня, а Китай также не хочет участвовать в конфликте с Украиной".

Отвечая на вопрос, почему часть китайской элиты, желая восстановить добрые отношения с США, при этом стремится к тому, чтобы Пекин проводил политику балансирования между Москвой и Вашингтоном, эксперт сказал: "Никто в Пекине не против нормализации связей с США. Но Китай не согласится на роль младшего партнера".

Источник - НГ
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