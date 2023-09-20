Депортация карабахских армян. РосВласти придумали себе еще одно занятие

06:17 21.09.2023

Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха 5 тыс. человек

Российский миротворческий контингент эвакуировал 5 тыс. человек из трех районов Нагорного Карабаха: Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского. Они доставлены в расположение миротворцев, сообщили в Министерстве обороны России.



В военном ведомстве отметили, что российская сторона продолжает "непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения".



19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. 20 сентября погибли несколько российских миротворцев (точное число не сообщается). Они были обстреляны из стрелкового оружия.



С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении "антитеррористической операции". Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.



Подробнее о первом дне "операции" - в материале "Ъ" "Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах".



Лусине Баласян