Обогнуть шелковый путь. Европа, США и Индия хотят объединить мир без участия Пекина, - Томаш Линднер

06:24 21.09.2023

21 сентября 2023



Президенты Индии и США выступили инициаторами проекта нового коридора Индия - Ближний Восток - Европа, пишет Respekt. По замыслу, он станет альтернативой продвигаемому Пекином Новому шелковому пути. Участники проекта намерены на этом хорошо заработать, а также объединить мир без участия Китая.



Рим, как говорится, не сразу строился, и поэтому нельзя пренебрегать политическими решениями, рассчитанными на тридцать и даже пятьдесят лет. Одно из таких решений родилось на прошлой неделе в конце саммита "Большой двадцатки". Его авторы щедро награждали свое детище такими эпитетами, как "историческое" и "открывающее безграничные возможности". Тем не менее в новостной пене текущих событий это решение затерялось.



Название ему дали корявое - "Экономический коридор Индия - Ближний Восток - Европа", и суть этого проекта - в большой стройке. Из Индии через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль планируется проложить новую сеть железнодорожных путей и морских трасс. Вдоль транспортного коридора также проложат кабели и трубопроводы для передачи данных, воды, электроэнергии и зеленого водорода. Этот коридор сократит путь из Индии в ЕС на 40%. "Это зеленый и цифровой мост между континентами и цивилизациями", - заявила один из подписантов проекта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Главными инициаторами проекта выступили президенты Индии и США, которые в последние месяцы углубляли стратегическое сотрудничество и партнерство в области безопасности. Скрытое послание этого проекта читается легко: он станет альтернативой так называемому Новому шелковому пути, с помощью которого соединить регионы мира хочет Китай.



Этот проект, который в 2013 году запустил китайский председатель Си Цзиньпин, - главный во внешней политике современного Китая. Для "Нового шелкового пути" планируется построить новые шоссе, железные дороги, мосты, электростанции, плотины и порты, а также проложить коммуникации в более чем сотне государств. Проект "Нового шелкового пути" включает более 2500 более мелких проектов в 140 странах мира, и инвестиции оцениваются в три с половиной триллиона долларов.



По мнению критиков, таким образом Пекин планомерно распространяет свое влияние. Китайские государственные банки заключают с представителями развивающихся стран договоры, содержание которых не до конца понятно. В них есть секретные параграфы, а из-за невыгодных условий этих договоров бедные страны впадают в долговую зависимость от Китая. Однако критики оценивают проект Китая только с одной перспективы.



Если же посмотреть с другой стороны, то получается, что Китай с его деньгами и строительными компаниями предлагает то, в чем бедные государства остро нуждаются для развития. Это и источники энергии, и транспортная инфраструктура, и доступный по цене быстрый интернет. Всем этим пренебрегают европейцы и американцы, которые тоже оказывают помощь бедным государствам, но вкладываются в медицину, образование и борьбу с бедностью. В отличие от Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, Китай не ставит условий, давая деньги, и не требует соблюдать экологические, социальные или правозащитные нормы. Авторитарные режимы, да и не только они, на такое падки.



"Сейчас Китай, как кажется, - единственная страна в мире, которая выбрала по-настоящему глобальную геостратегию и последовательно ее воплощает в жизнь", - заявил еще пару лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Я против того, чтобы упрекать Китай в этой идее и желании ее реализовать. У Китая на то есть полное право. Но нам, Западу, есть в чем себя упрекнуть, ведь собственной общей стратегии мы не разработали". После избрания президентом США Джо Байдена ситуация меняется. Свою позицию меняет и Европейская комиссия, что подтверждает запланированный коридор из Индии.



Кстати, проект сопряжен с некоторыми трудностями. Коридор свяжет Саудовскую Аравию и Израиль, которые не поддерживают официальных дипломатических отношений, а Джо Байден старается в качестве посредника способствовать их налаживанию. Тем самым Вашингтон, в частности, отвечает на успехи Китая в регионе, ведь весной текущего года Пекину удалось помочь Ирану и Саудовской Аравии восстановить отношения. По планам, коридор закончится в греческом порту Пирей, большую часть которого во время недавней приватизации купила китайская государственная судоходная компания Cosco.



Против тут же выступила Турция, которая считается мостом между Европой и Азией. "Без Турции невозможен ни один коридор. Самый выгодный путь для торговли с востоком должен проходить через Турцию", - заявил президент Реджеп Эрдоган после саммита "Большой двадцатки". Министр иностранных дел Хакан Фидан его дополнил: "Эксперты сомневаются в том, что коридор придуман только ради рациональности и эффективности". Тем самым турецкий министр намекнул, что главная причина - соперничество с Китаем, и он в этом прав.



Поэтому Турция предлагает свой вариант коридора. Из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара трасса вела бы в богатый нефтью южный Ирак, а потом по современной железной дороге и параллельным шоссе путь пролегал бы через Турцию далее в Европу. Кстати, прямо в Турции уже десять лет строят довольно густую сеть скоростных железных дорог, и составы пока импортируют из Германии и Испании, но в будущем Турция собирается сама производить поезда.

План уже обретает первые реальные очертания. Часть коридора будет построена к 2028 году, а полностью строительство завершится в 2050 году. Однако скептики напоминают о нестабильной и небезопасной ситуации, запущенной коррупции и плохом государственно управлении в Ираке, а также о турецких экономических трудностях. Строительство полностью зависело бы от щедрости Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.



По сравнению с этими планами предложение Джо Байдена, Нарендры Моди и Урсулы фон дер Ляйен более перспективно. В воплощении плана заинтересована Саудовская Аравия и Индия, теперь самая густонаселенная страна мира, чья экономика в будущие десятилетия будет расти. Пока подписанты не договорились об источниках финансирования и сроках, но через 60 дней миру представят план действий, в котором учтут все подробности.



Со здоровым скепсисом мы сможем следить за тем, как смелые планы превращаются в реальность. Пока еще не выполнены многие обещания, данные на других саммитах. Например, в позапрошлом году ответить своим проектом на "Новый шелковый путь" хотели государства "Большой семерки". Но пока они предлагают значительно меньшие проекты, инвестиции и кредиты на весьма жестких условиях.



Тем не менее направление выбрано верное. Нужно объединять все силы и предлагать миру проекты, которые помогут странам развиваться и зарабатывать не хуже, чем в сотрудничестве с китайцами. Поэтому такие проекты заслуживают более пристального внимания СМИ, пусть даже рассчитаны на 2050 год или на более поздний срок.

Автор; Томаш Линднер (Tomáš Lindner)