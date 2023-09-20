Карабах сдан, на очереди сама Армения: Алиев еще не закончил маневр, - Мих.Ростовский

06:34 21.09.2023

Цель Баку - превратить Ереван в своего вассала



Как завещал нам великий сыщик Огюст Дюпен, секреты наиболее эффективно прятать у всех на виду. В политике так часто и происходит - даже если то, что прячут, уже давно не является никаким секретом. Азербайджан попытался взять под свой контроль Нагорный Карабах, а недовольные граждане в Ереване попытались заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна ему помешать - так на момент достижения договоренности о приостановке военной операции Баку в Карабахе выглядела внешняя канва событий.



Но эта внешняя канва при всей своей безусловной реалистичности в то же самое время является иллюзией. Исход и той, и другой схватки уже предрешен. Официальный Баку обречен взять Карабах под свой контроль, а Пашинян, даже если у него вдруг возникнет такое желание, не в силах ему помешать.



Цель Баку - превратить Ереван в своего вассала



Реальные вопросы дня выглядят так: остановится ли президент Ильхам Алиев в Карабахе или пойдет дальше - на основную территорию Армении? На кого в итоге будет возложена вина за крах великого армянского национального проекта? И как именно по итогам нынешних пертурбаций будет перекроена геополитическая карта Кавказа?



В 1950 году на экраны американских кинотеатров вышел фильм D.O.A. ("Мертв по прибытии"), который быстро стал классикой нуара. Вот вкратце его сюжет: нотариус Фрэнк Биджелоу стал жертвой отравления смертельным токсином, но в течение 24 часов после этого события сохраняет способность функционировать как здоровый человек.



С Нагорным Карабахом произошло нечто очень похожее. Этот главный армянский национальный проект последних десятилетий был уже "смертельно отравлен" дважды - по итогам войны 2020 года, когда Армения потерпела поражение и фактически утратила возможность защищать этот регион военным путем, и когда официальный Ереван признал Нагорный Карабах частью суверенной территории Азербайджана.



Начиная с 2022 года такое признание прозвучало из уст Никола Пашиняна не раз и не два. Апрель этого года, доклад главы правительства Национальному собранию: "Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения".



Что оставалось сделать Алиеву в таких условиях? Только одно: физически "консумировать" свое геополитическое достижение, сделав последний шаг на пути возвращения страны в границы Азербайджанской ССР. Это сейчас, собственно, и происходит.



Этап выдавливания "непонятливого" армянского населения из Карабаха с помощью тисков очень жесткой экономической, можно сказать даже, продовольственной блокады региона чередуется с этапом установления прямого военного контроля Азербайджана над всей территорией Карабаха. Установление такого контроля - лишь вопрос времени. В мире просто нет сил, способных (и желающих) этому помешать. И то, что в эту среду военное наступление Азербайджана в Карабахе было остановлено, ничего не меняет в этой картине. В обмен армия Нагорного Карабаха согласилась на самороспуск. Алиев добился своего - или, скажем, почти добился. А в условном завтра исчезнет и это "почти". Тактика "салями", когда цель достигается каждодневным отрезанием мелких ломтей, - штука не быстрая, но в данном случае очень эффективная.



Даже если в условном завтра протестующие в Ереване вдруг свергнут Пашиняна, это не изменит общую логику развития событий. "Безумству храбрых" можно петь песни. Но даже "безумство" бессильно перед геополитическими реалиями.



А вот дальше начинаются развилки. В краткой истории независимой Армении, которая существовала в 1918–1920 годах, был эпизод, который кажется совершенно невозможным, даже фантастическим. Цитирую книгу известного британского исследователя Томаса де Ваала "Великая катастрофа: армяне и турки в тени геноцида": "В сентябре 1918 года оттоманский военный командир Халил Паша, дядя военного министра Энвера, посетил Ереван. У Халила была репутация одного из самых жестоких союзных командиров, который лично руководил резней армян и ассирийцев в Ване и восточных провинциях. Несмотря на это, он был тепло поприветствован своим старым врагом, лидером партии дашнаков, а теперь министром внутренних дел Армении Арамом Манукяном... Манукян и Халил "тепло поцеловали друг друга как друзья".



А вот отрывок из речи Халила Паши в ходе того визита: "Я пытался уничтожить армянский народ вплоть до последнего человека... Но сейчас я хочу принести армянскому народу мир и комфорт... Если вы останетесь лояльными турецкому народу, я сделаю все, на что я способен".



Сказано в 1918 году - сохраняет свою актуальность в 2023 году. Алиеву и стоящему за ним Эрдогану мало азербайджанского контроля над Карабахом. Баку и Анкара хотят, чтобы Армения забыла о своих прежних амбициях и обидах и превратилась в вассальное государство своих "старших тюркских братьев". Это цель-максимум.



Цель-минимум - пробитие надежного транзитного коридора между основной территорией Азербайджана и ее автономным регионом Нахичевань через территорию Армении. Ясно, что выполнение даже этой цели-минимум превращает суверенитет Армении в условное, даже эфемерное понятие. Баку ведь хочет не просто права транзита. Алиев хочет возможности обеспечивать безопасность этого транзита "на земле".



На это Пашинян пока не готов. Его план состоял и состоит в том, чтобы обменять Карабах на гарантии неприкосновенности для основной территории Армении (вдумаемся еще раз в эти его слова: "Мы ожидаем, что Азербайджан... признает всю территорию Армянской ССР Республикой Армения"). У Еревана есть шанс удержать этот "рубеж обороны", опираясь и на поддержку Москвы, и на поддержку Запада, и на поддержку Ирана. Но Алиев будет продолжать давить. А попытки Пашиняна свалить на Россию ответственность за "потерю Карабаха" и внутриполитические разборки в Армении могут запутать ситуацию и облегчить Баку выполнение своей задачи.



Ильхам Алиев точно пока не сказал своего последнего слова - но за ним, к глубокому несчастью для Армении, не заржавеет.