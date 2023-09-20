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Политическая падаль... Чубайс, - Александр Проханов
07:21 21.09.2023

Политическая падаль
Чубайс, этот политический мертвец, выброшен на посрамление
Александр Проханов

Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на черной раскаленной земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык. Вокруг ишака сидели грифы и драли его мертвое тело. Своими гигантскими стальными клювами они выклевывали у него глаза, вырывали клочки зловонной материи, тянули из брюха красно-лиловые кишки. У грифов были могучие железные крылья, голые пупырчатые розовые шеи и чудовищные, как заостренные клещи, клювы. Когда они проглатывали тухлую мякоть, их зобы вздрагивали, проталкивая пищу, а хвосты дергались от наслаждения. И грифы пачкали землю белым, как известка, пометом.

Когда через два дня я ехал обратно той же дорогой, на обочине лежал белый скелет осла, а высоко в туманном небе парили хищники, напоминая своими крыльями летающие алебарды.

Анатолий Чубайс - это политическая падаль. Когда-то могущественный, надменный, один из самых ярких ядовитых цветов в том букете, который собрал вокруг себя Борис Ельцин. Сейчас его расклевывают, припоминают те злодеяния, которые он совершил по отношению к народу и государству.

Ему припоминают бесчеловечные и преступные залоговые аукционы, передавшие в одночасье всю великую советскую собственность горстке бессовестных деляг. Чубайс, ненавидя коммунизм и боясь его возвращения, создал свирепую беспощадную группировку богачей, которые захватили бесценные богатства русской цивилизации, создали либеральную диктатуру, опрокинувшую народ в бесправие, бедность, беспросветную немоту.

Ему припомнят пресловутую коробку из-под ксерокса, когда на присланные из Америки доллары он покупал избирателей, создавал культ Бориса Ельцина и того, полумертвого, вновь тащил в Кремль. Ему припомнят разрушение единой энергосистемы России, когда он передал в частные руки великие советские электростанции, а вырученные деньги растворились, и ни копейки из них не попало в бюджет. Ему припоминают созданное им пресловутое "Роснано", которое явилось гигантской пробоиной в государственном бюджете, откуда истекали несметные деньги, а взамен российская экономика получала мыльные пузыри.

Чубайс, этот политический мертвец, выброшен на посрамление, и множество грифов, больших и малых, слетаются к трупу Чубайса, норовя клюнуть его.

Та же доля ожидает Бориса Ельцина. Когда за сроком давности исчезнет его неприкосновенность, множество клювов вопьется в тело мертвого свирепого носорога, явившегося в русскую историю как убийца великого государства. Ельцину припомнят совершенный им первый госпереворот, когда вернувшийся с Фороса Горбачев не получил от Ельцина похищенные у него государственные полномочия, и Ельцин стал диктатором Советского Союза.

Ему не простят второго совершенного государственного переворота, когда он в Беловежье в нарушение всех норм и практик распустил Советский Союз, и в руке у него была не авторучка, не самопишущее перо, а чудовищный зазубренный топор, который он тупил, рубя по костям умирающей, кричащей от боли страны.

Ему припомнят третий государственный переворот, когда его танки расстреляли парламент в центре Москвы, и смрад этого пожара до сих пор витает над ельцинской могилой на Новодевичьем кладбище.

Ему припомнят уничтожение великой советской цивилизации, закрытие заводов, научных школ, учебных заведений. Он отворил ворота врагу, впустил его в русские министерства, гарнизоны, научно-исследовательские институты, и тогда в каждом правящем кабинете сидел цээрушник.

Ему припомнят его суверенитеты, которые обернулись кровавыми чеченскими войнами. Припомнят его пьянство, невежество, омерзительные выходки, вроде той, когда он, прилетев в Америку, прилюдно помочился на шасси самолета.

На труп этого носорога слетится множество грифов, и это будет страшный пир, когда политическая падаль станет лакомством для изголодавшихся по тухлятине птиц.

Но все это будет потом. А теперь? Теперь страна облачилась в бронежилет, надела на голову каску, ведет контрбатарейную борьбу с Америкой, сбивает турецкие "Байрактары", жжет германские "Леопарды", английские "Челленджеры", бомбит чешские и польские самоходки. Сегодня страна всю свою волю, отвагу, свое трудолюбие, свой горький исторический опыт, свое божественное стремление к величию, всю мощь русского народа - страдальца, благовестника, подвижника и героя - направляет на борьбу с демонами. Демоны летят в Россию с Собора Парижской Богоматери, из Кельнского собора, покидают гнездовья, свитые на кровле Вестминстерского аббатства и на голове Статуи Свободы. В сокрушении демонов - грандиозная историческая миссия России.

Мы сделаем свое вековечное русское дело - победим, наградим героев, помянем павших. Вернувшись с фронта, начнем строить наш великий русский дворец, наш бесподобный русский храм.

А падаль к тому времени истлеет, покроется быльем. Люди будут знать, что когда-то на этом месте лежали жуткие мертвецы, и над ними не вырастет ни один цветок, не пропоет ни единая птица.

Теги события: чубайс политика ельцин специальная военная операция передовая главная разрушение ссср элиты девяностые деельцинизация

Александр Андреевич, дело не в Мойше Изральевиче Чубайсе, он не более чем винтик-шпунтик военной машины, идеологической дивизии. Да и сегодня идет цивилизационная война, на слом всего, что наши предки создали, построили, достигли.

Вы правильно говорите, что сегодня идет контрбатарейная война с Америкой. Конечно, мы понимаем, что ряд шире, что против нас Коалиция, что намерена поживится за счет России, или наоборот, не намерена отдавать из того, что наворовано.

И тут вы задаете вектор - Это будет потом. Мол труп этого Мойши повесят на кол у стен Кремля. Да нахрен бы он сдался. Уже сейчас надо заявлять, что Дума, Изборский клуб, Союз офицеров и самый круг патриотов начнут СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ по факту допущения войны. И каждой сестре по серьге.

Геннадий
Сергеев
Сегодня в 03:55
"Чубайс, этот политический мертвец, выброшен на посрамление,"

Я бы такого не сказал. Недавно показали Путина, искренно недоумевающего - зачем уехал, зачем устроил балаган с переодеванием и сменой имени? Ведь никто не выгонял, не угрожал. Ну, какие-то финансовые пробелы в Роснано... Чудак-человек, одним словом...

Rubik
Krab
Сегодня в 06:42
"""Та же доля ожидает Бориса Ельцина. Когда за сроком давности исчезнет его неприкосновенность, ..."""
Нельзя исключать, что получившие из рук Ельцина власть Путин и Медведев, продолжающие тот же курс олигархического свойства по вывозу капитала, отдадут американскому грифу на растерзание обескровленную Россию. Иллюзии Александра Андреевича испепеляют волю к сопротивлению и служат подобно внушения Кашпировского: спать,спать,спать.

Red
Nadia
Сегодня в 07:06
Ах, как приятно читать про " потом".
Теперь бы исхитриться до него дожить)
Увы, пока и намеков на это нет.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695270060


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