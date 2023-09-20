Банкирские семьи и будущее Pax Americana, - Андрей Школьников

07:24 21.09.2023

при угрозе выживания привычные принципы и законы отменяются и уходят

Андрей Школьников



Взаимоотношения банкирско-ростовщических семей, которые являются одной из фракций Иудейского проекта с остальной наднациональной элитой некорректно рассматривать в логике иерархического подчинения и главенства. Громадные капиталы, измеряемые в триллионах долларов, создают у внешних наблюдателей иллюзию первенства и превосходства. Происходит игнорирование других видов статуса, механизмов власти и традиционных для англосаксов принципов горизонтальных, сетевых связей внутри элиты. Последнее выражается в относительном равенстве всех элитариев, максимум чего можно достичь – первый среди равных и/или лидерства в рамках конкретной ситуации, направления, вопроса.



Более ста лет банкирские семьи обладают первенством и признанным наследуемым авторитетом в рамках одного из аспектов – формирование правил игры, контроль и создание финансовой инфраструктуры. Это очень важный и весомый вопрос, но далеко не единственный. При наличии элитного консенсуса и понимания, что действующие принципы и договоренности приносят больше вреда, чем пользы, уникальное положение может быть изменено. Новые правила игры и законы могут начать работать очень быстро, если того будет требовать общее выживание.



Право на формирование правил игры в финансовой сфере не является неотчуждаемым и вечным, оно имеет общие черты с выборными, временными должностями в коллективах: студенческая группа, многоквартирный дом, родительские комитеты и т.д. В рамках конкретного, узкоспециализированного направления происходит подчинение ситуационному лидеру. Однако, в других вопросах его мнение и требования не имеют такого веса. При нарушении неформальных соглашений и превышении полномочий, может произойти формирование элитного консенсуса и лишение доверия.



В относительно спокойный и прогнозируемый период, каким были последние 30 лет для планеты, очень многим стало казаться, что доминирование через финансовые законы незыблемо и единственно возможно. В условиях разрушающейся мир-системы Pax Americana важнейшим критическим ресурсом становится безопасность. При угрозе выживания привычные принципы и законы отменяются и уходят. Собственно, президентство Дональда Трампа (2017-2020 годы) было следствием изменения консенсуса элиты, попыткой сохранить доминирующее положение США в формате "Америки отцов-основателей" за счет стратегического отступления и снижения влияния транснациональных корпораций.



Для банкирских семей выбор в 2020 году президентом США демократа или республиканца был не принципиален, но они сместили баланс в пользу Джо Байдена, выступив вместе с Ватиканом на стороне Фининтерна / Кластера транснациональных корпораций. Сделано это было с целью запуска совместного проекта по перезагрузке глобализма (2020-2021 годы): инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением и принудительная медицина. Обе указанные попытки спасти мир-систему Pax Americana от гибели и распада потерпели неудачу, потерянное время не позволит вернуться в предыдущий курс. Если не будет новой сильной стратегии, то основным вариантом для Фининтерна станет управляемый обвал и сокрытие влияния.



Наиболее рациональной для банкирских семей в 2024-2030 годы будет линия по максимальному затягиванию времени, поддержке стратегии США "Последний легион", постепенному и контролируемому разрушению старой мир-системы. Все это будет происходить на фоне стремления найти новую нишу и союзников, обеспечить свое существование в новых условиях. Участие Иудейского проекта в ближайших выборах не будет столь существенным, главное не допустить возвращения Дональда Трампа в Белый Дом, который способен запустить гражданскую войну и ускорить разрушение мир-системы.



И, да, эмиссары банкирских семей будут очень активно проталкивать создание новых международных систем расчета, даже играя против интересов транснациональных корпораций и США, если в этом будет их долгосрочная выгода…