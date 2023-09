Запад: в плену иллюзий, - Юрий Алексеев

07:27 21.09.2023 Там не хотят признавать, что в борьбе с Россией проигрывают по-крупному

Юрий Алексеев

20.09.2023



В рейтинге "Лучшие страны", который приводит американский ведущий журнал US News & World Report Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира 2023 года.



В основу такой оценки легли результаты опроса 17 тысяч респондентов, которые сравнивали 87 стран, исходя из их политической, экономической и военной ситуации. На их мнение не смогли повлиять русофобские настроения в связи с конфликтом на Украине. Журналисты Business Insider (BI), комментируя результаты опроса, не могут объяснить феномен: почему давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине, хорошо финансируемая информационная кампания приводят к противоположным результатам. Несмотря на мощную антироссийскую пропаганду и стремление вызвать ненависть ко всему русскому, опрошенные признают мощь России и связывают ее с огромными территориями, развитием крупных отраслей промышленности, добычей нефти и природного газа, сельским хозяйством, рыболовством и экспортом оружия.



Но, как будто не замечая реальности и настроений людей, чиновники Европейского союза по-прежнему продолжает утверждать, что санкции делают свое дело и бьют в самое сердце России, с каждым днем ослабляя ее. На высоких собраниях и форумах европейские комиссары бубнят одно и то же, что прицельным огнем по нашей экономике они добились налогово-бюджетной и финансовой дестабилизации, отрезали страну от ключевых рынков и снизили ее военный, промышленный и технический потенциал. Главной своей заслугой они считают, что с августа 2022 года европейские страны полностью отказались от российского угля, а поставки российских нефти и газа упали до критического минимума и вот-вот полностью остановятся.



А обратную сторону санкций: рост стоимости жизни во всей Европе, безудержную инфляцию и остановку роста ведущих экономик мира, – разумеется, стараются не замечать. Мол, это явление временное, и скоро все будет хорошо, как и прежде. Но как прежде уже не будет, и это признают на Западе здравомыслящие политики и журналисты.



"Вера в то, что Европа может выйти из ситуации относительно невредимой, всегда была самообманом. Также иллюзорными были ожидания, что санкции сломят Путина, – пишет экономический обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер. – Санкции кусаются, но именно Европа, а не Россия, болевой порог которой кажется почти безграничным, сталкивается с их наиболее разрушительными экономическими и политическими последствиями".



Уорнер стремится открыть своим читателям глаза на происходящее безумие: ни к чему хорошему противостояние с Россией не привело, а лишь обернулись ростом стоимости жизни на всем европейском континенте, безудержной инфляцией и стагнацией экономики, а в политическом отношении оно все сильней разъединяет регион.



В то же время, по оценке известного журналиста, Россия демонстрирует удивительную стойкость, и санкции не смогли сломить решимости страны. Зато они, безусловно, причинили большой ущерб Европе.



Простые европейцы и сами это видят и чувствуют по своим стремительно опустошающимся кошелькам. Но Еврокомиссия не сдается. Накануне зимнего отопительного сезона она опубликовала документы, в которых приводятся цифры, говорящие о том, как Европа боролась с зависимостью от поставок российского природного газа: снижала потребление предприятий и домохозяйств, наращивала поставки СПГ, вводила потолок цен на деривативы (контракты). Сейчас газовые хранилища в ЕС заполнены почти на 94%. Словом, Еврокомиссия рапортовала, что Евросоюз к отопительному сезону готов, что европейские газохранилища практически заполнены, и это удалось благодаря активному переходу на сжиженный природный газ (СПГ), а также тому, что домохозяйства вели себя послушно и скорректировали энергопотребление. При этом умалчивается тот факт, что запаслись европейцы в основном российским газом. Международная некоммерческая организация Global Witness в своем отчете указывает, что за семь месяцев 2023 года страны ЕС закупили российского СПГ на 40% больше, чем год назад, причем Испания и Бельгия оказались самыми крупными его потребителями после Китая. Однако уже сегодня аналитики предупреждают, что как только начнется отопительный сезон, запасы газа начнут быстро сокращаться, а цены на энергоносители в преддверии зимы уже растут. И вот уже с высоких трибун в Германии говорят о вреде, который конфликт наносит некогда "хорошо смазанной экономической машине страны", отчасти зависимой от поставок дешевых энергоносителей из России. После разрушения газотранспортной системы, снабжающей Европу трубопроводным газом, вернуть прежние объемы энергоносителей уже не удастся. Наши производители, быть может, и согласились бы нарастить экспорт дорожающего голубого топлива, но он теперь ограничен поставками с "Ямал СПГ" и небольших заводов "Газпрома" и "Новатэка" на Балтике, а везти за сотни километров сахалинский газ крайне невыгодно.



С беспокойством о судьбе Европы говорили и участники Форума Амброзетти (Ambrosetti Forum) в итальянском городе Черноббио, ведущие бизнесмены и политики мира, недовольные удушением деловой активности Европы.



Один разгоряченный немецкий предприниматель даже воскликнул с трибуны: "Что будет с нашей экономикой?! Мы перестанем производить товары и, как Великобритания, станем исключительно экономикой услуг и манипуляций с деньгами. Для Германии это не может быть путем дальнейшего развития".



Да, санкции против России не работают, и граждане ЕС скептически относятся к текущей политике, признал советник венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балаж Орбан (Balazs Orban). Он убежден, что этот конфликт на Украине выгоден всем, кроме Европы и необходимо политическое урегулирование.



Беспокойство европейского бизнеса вполне оправданно. Страны еврозоны, которые еще 15 лет назад обладали ВВП в тринадцать с небольшим триллионов евро, сегодня, пыхтя изо всех сил, увеличили его на два жалких триллиона, тогда как Америка приумножила свой ВВП почти вдвое (с 13,8 до 26,9 триллиона евро, притом что население США меньше общеевропейского в полтора раза).



После этого можно, конечно, продолжать кичиться "заслугами" в борьбе с Россией и дальше. Заявлять, что рыночная экономика, по сути своей, "циклична", что без кризисов не обойтись, и Европа, несмотря ни на что, остается цветущим "райским садом, за забором которого джунгли". Но вернуться к сытым безоблачным годам невозможно просто потому, что своих ресурсов у Европы нет. Поэтому, как утверждают аналитики, ей придется пережить трудности, с которыми столкнулся СССР конца горбачевской перестройки, либо совершить харакири с помощью шоковой терапии, которой рекомендовали лечить Россию в начале девяностых западные экономические гуру.



Похоже, дело к тому и идет.



Уже сегодня экономика Старого Света (всех 27 стран, которые Жозеп Борель назвал райским садом), отстала от заокеанского собрата на 80%. Уровень жизни итальянцев, французов, немцев (в расчете ВВП на душу) сравнивают с самыми бедными штатами США Миссисипи, Айдахо и Арканзасом, Оклахомой. Бывшая метрополия, Соединенное Королевство Великобритании, скатилась в нищету в сравнении с любым штатом своей когда-то колонии.



А ведь совсем недавно перед пандемией коронавируса и отказом от российских энергоносителей американский и общеевропейский ВВП могли конкурировать между собой в расчете на душу населения. Европейский союз считался неприступной скалой стабильности, настоящим гигантом, обгоняющим по уровню жизни и ВВП сами США.



Но после того, как ЕС значительно увеличил свои траты (на борьбу с пандемией, переход на возобновляемые источники энергии, помощь Украине, повышение заработных плат чиновникам), подушка финансовой безопасности резко уменьшилась и не соответствуют его амбициям. Как утверждает The Daily Telegraph, сегодня никто не знает, кто будет платить по счетам, ведь Германия стремительно теряет вес, а большая часть стран содружества представляет собой балласт. Проще говоря, эти государства больше тратят, чем зарабатывают, полагаясь на помощь нескольких крупных держав, включая США. И стоит им перекрыть кислород, Европе не поздоровится по-крупному. Ведь ЕС уже много десятилетий привык жить на чужие деньги, а теперь денег становится все меньше.



Но на это никто не хочет обращать внимания.



Новый план, который представила летом Европейская комиссия, предполагает увеличение бюджета на 66 миллиардов евро, плюс еще 20 миллиардов на поддержку воюющей Украины. Но документ завис в воздухе: ни одна из 27 стран ЕС пока не выразила готовности выделять деньги на дополнительные расходы, без которых вполне можно обойтись.



Ведь сегодня, как пишет британское издание, все ведущие страны ЕС находятся в сложной финансовой ситуации. Франция не готова раскошелиться на общеевропейские нужды, потому что недавно ей и так снизили кредитный рейтинг, и теперь ее правительство "активно работает над балансировкой бюджета". В Германии дела еще хуже. В Италии началась стагнация экономики впервые с 1999 года. Пожалуй, единственной страной, способной подбросить деньжат в топку ЕС, остается Польша, ее экономика в прошлом году выросла на 4,9% из-за того, что она стала "перевалочных хабом, получая миллиарды евро за ремонт, модернизацию и многие другие услуги из фонда ЕС".



Так что, хотят того европейцы или не хотят, но им придется жить по средствам, урезая расходы. А внешняя торговля России, по данным Кильского Института мировой экономики, несмотря на санкции, в августе резко активизировалась. Внимание ученых авторитетного экономического научно-исследовательского института в Германии привлекло резко выросшее количество контейнеровозов в трех крупнейших российских портах – Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска, несмотря на мощнейшие санкции и слабый рубль. Появление результатов исследования Кильского Института мировой экономики совпало с опубликованием данных из Пекина, согласно которым в августе был зафиксирован самый большой рост китайского импорта товаров из России в долларовом эквиваленте.



Но что больше всего удивляет, поднимая волну русофобских настроений: СШA и Еврoпа, совсем недавно еще отказывавшиеся платить за наши товары в рублях, постепенно переходят на расчеты в российской валюте (их доля в торговом обороте уже превысила 42%).



В июне бизнес стран ЕC уже 54% своих сделок проводил в рублях. Добавим к этому, что при оплате российских товаров компаниями из третьих стран доля рубля выросла, представьте себе, более чем в три раза. Сегодня торговля трубопроводным газом, зерном и продовольствием осуществляется только в рублях.



С переходом к торговле на рубли, понятно, никакие санкции и отключение от системы SWIFT российским банкам не страшны. Наоборот, у них появилась возможность проводить платежи через свои национальные платежные системы, не опасаясь блокировки.



Выходит, что Россия может отказаться от Запада, а вот Запад от России – нет, потому что без наших энергоносителей, удобрений, продовольствия, металлов и прочих товаров ему не обойтись.



Только Германия нарастила закупку российских азотных удобрений на 334%! Газовое эмбарго сказалось на всех отраслях европейской промышленности. Как пишет Bild, что немецкие промышленники не выдерживают конкуренции и становятся банкротами.



В отместку за это недруги и хотят как можно больше насолить непокорному соседу. Дело дошло до абсурда: путешествующим в Европу запретили пересекать границу на личных автомобилях с российскими номерами, ввозить смартфоны, косметику, драгоценности, чемоданы и прочие предметы, используемые в личных целях (всего более 180 категорий товаров).



И хотя Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, например одежды и средств гигиены, многие страны во главе с Германией принялись ревностно исполнять регламент ЕС № 833/2014, чтобы как можно сильнее унизить россиян.



Ответные меры последовали и в отношении других стран, поднявших руку на Россию, но признать провал санкционной стратегии для Брюсселя равносильно самоубийству. Ведь убытки ЕС от антирусских ограничений исчисляются сотнями миллиардов евро.



Даже Евростат, публикующий политически выверенную информацию, вынужден показывать спад промышленного производства в зоне евро и ЕС.



Однако высокие чиновники стран Старого Света изо всех сил стараются убедить людей в том, что они страдают не зря. Влиятельный представитель Европейского союза Жозеп Боррель вновь и вновь попытается доказать, что их затея санкционного давления на Кремль оправдала себя. Его статья, напичканная цифрами графиками, вышедшая на официальном портале европейского дипломатического ведомства, вызывает массу вопросов. Даже неискушенному в экономике человеку видно, что господин Боррель выдает желаемое за действительное. Главной заслугой ЕС он считает то, что гордые европейцы, наконец, снизили товарооборот с Россией, а то, как пострадали от этого производители, предпочитает не замечать. При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС, компилируя данные, пытается нарисовать картину чудовищной деградации русской экономики. Да, в 2022 году ВВП России действительно упал на 2,1%, да он и не мог не сократиться, когда нашей стране пришлось выдержать огромный удар по экономике: переориентировать маршруты внешней торговли, искать замену компаний, бросивших свой бизнес, отвечать на попытки евроатлантических держав отключить непокорных русских от всех международных финансовых потоков.



Но, несмотря на все это, национальное хозяйство нашей страны смогло восстановиться и вполне может выйти на рост, превышающий 2,5% ВВП. О положительных сдвигах в экономике, несмотря на слабый рубль, говорим не только мы. Это начинают признавать даже глобалистские структуры.



Так, например, Всемирный банк в 2024 году ожидает не спад, а рост ВВП России. Если прогнозы западных экспертов сбудутся, то Брюссель будет не просто посрамлен, ему придется признать поражение проводимой политики. Чтобы было не так больно падать, руководители ЕС стремятся сохранить лицо и предлагают расширить Евросоюз за счет Западных Балкан. Подталкивают к этому опасения, что Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина способны, сплотившись, изменить европейскую геополитику. Заявления о намерениях расширить семью народов, входящих в Евросоюз, ни к чему не обязывают. Процедура вступления может растянуться до 2030 года. А к этому времени нынешние боссы ЕС вряд ли сохранят свои посты, а значит, через семь лет ни Борель, ни его коллеги отвечать за свои слова уже не будут. Источник - столетие

