Ползучая героизация фашизма, - Владимир Малышев

07:28 21.09.2023 Кинофестиваль в Венеции открылся фильмом о "благородных" фашистах-подводниках

Владимир Малышев

20.09.2023

Ползучая героизация фашизма

Недавно прошедший в Венеции престижный 80-й международный кинофестиваль был торжественно открыт фильмом итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса "Команданте". Но это – не про Че Гевару и не про Фиделя Кастро. Этот фильм посвящен… Сальваторе Тодаро, командиру подводной лодки "Капеллини" времен фашистской Италии.



На экране капитан подводного флота Муссолини представлен, как "благородный рыцарь", который в годы Второй мировой войны торпедирует, а потом "отважно" спасает моряков бельгийского транспортного судна "Кабало". Действие фильма происходит в ноябре 1940 года, когда Италия, напомним, была союзницей гитлеровской Германии, а ее подводники вместе с немцами охотились на морях и беспощадно топили корабли своих противников, в том числе и гражданские суда.



И вот, как описываются "подвиги" итальянских фашистов в рекламе картины: "Главный герой - капитан итальянской подводной лодки Сальваторе Тодаро, готовый таранить врага и вести вооруженный кинжалами экипаж в рукопашную. Он торпедирует бельгийский транспорт, но потом решает отбуксировать шлюпку с 26 уцелевшими моряками в нейтральный порт, хотя его подлодке это грозит гибелью".



На фестивале в Венеции ни слова не было сказано о том, что этот "благородный" капитан служил на флоте фашистской Италии, пособника Гитлера Бенито Муссолини. И все, что делали фашисты, на воде и на суше, "подвигами" назвать никак нельзя, это были военные преступления.



Но в современной Италии солдат и моряков фашистского режима сегодня уже называют "героями", а их участие в агрессивных войнах государств гитлеровской "оси" именуют "подвигом". Подводные террористы дуче на экране превращаются в благородных и отважных "спасателей". А директор фестиваля в Венеции Альберто Барбера на его открытии, пытаясь объяснить такую странную метаморфозу, с пафосом объявляет, что такие картины будто бы ставят "ценности этики и человеческой солидарности выше жестокой логики военного протокола".



Однако понятно, что на самом деле такой фильм о "благородных" фашистах-подводниках, которым в Италии открыли свой главный кинофестиваль, есть не что иное, как очередная попытка реабилитации фашизма. Если раньше кинематограф Италии славился картинами, посвященными героям Сопротивления, героическим итальянским партизанам, то теперь у него, как видно, герои уже другие.



Есть множество и других свидетельств попыток реабилитации итальянского фашизма. В сети выложено, например, архивное черно-белое фото: ухмыляющийся итальянский солдат в каске со снарядом в руках, на котором издевательская надпись: "С Новым годом, Сталин!"



Под снимком нет указания, где и когда он был сделан, и нет имени солдата, изображенного на фотографии. Но нетрудно догадаться, что она была сделана или на Дону, или под Сталинградом, где воевали ворвавшиеся в СССР вместе с гитлеровцами, чтобы грабить и убивать, вояки Муссолини.



А ведь казалось бы - дело прошлое. Фашизм давно побежден, итальянская армия воинственного дуче была наголову разгромлена на полях России, ее вояки позорно бежали или были взяты в плен. В конце Второй мировой войны Италия разорвала союз с Гитлером и была сама оккупирована немецкими войсками. А после их ухода итальянские партизаны казнили и повесили Муссолини и его приспешников на бензоколонке в Милане. Казалось, под черным фашистским прошлым Италии поставлена жирная точка. Но вот прошлое возвращается...



И эта ползучая реабилитация позорного прошлого времен дуче идет сейчас на Апеннинах полным ходом. Достаточно напомнить, что нынешний итальянский премьер Джорджия Мелони в юности была лидером молодежной организации неофашистской партии "Итальянское социальное движение" Джорджо Альмиранте.



И занять этот, главный в стране, пост ей не помешало даже заявление о том, что "Муссолини сделал немало хорошего". Могила дуче в Предаппьо давно превращена в музей и стала местом паломничества ностальгирующих по прошлому. Италия активно поставляет оружие неонацистам киевского режима, а в итальянских СМИ все чаще появляются статьи, прославляющие "подвиги" и "героизм" вояк Муссолини в годы Второй мировой войны.



Недавно газета Giornale, например, поместила большую статью, вспоминая, как в ночь на 18 декабря 1941 года шесть итальянцев-подводников на трех торпедах нанесли удар по британскому флоту и, как она пишет, "вошли в легенду". Речь идет об отряде подводников-диверсантов 10-МАС "черного князя" Валерио Боргезе, который потопил в Средиземном море в те годы 23 корабля. В Александрии его пловцы-торпедоносцы подорвали гордость британского флота – крейсера "Куин Элизабет" и "Валиант", а также еще эсминец и танкер.



"Это стало триумфом Королевского флота Италии", – восторгалась Giornale, словно забыв, что речь идет о любимце Муссолини Боргезе, который в 1970 году, отсидев за военные преступления фашистов, попытался совершить в Риме профашистский переворот. "Британский Средиземноморский флот получил удар, который мог оказаться смертельным, – торжествовала газета, прославляя тем самым военные "подвиги" фашистов. – После предприятия в Александрии британцы, казалось, полностью утратили контроль над Средиземным морем, и слова Уинстона Черчилля помогают нам понять, даже сегодня, ценность миссии: "Шесть итальянцев, оснащенных недорогими материалами, сделали военный баланс в Средиземном море в пользу стран оси".



Не вспомнила Giornale и о том, что в годы войны подводники Боргезе принимали участие и в блокаде Ленинграда. Они были направлены в Балтийское море с задачей взорвать в осажденном городе мосты, но были cвоевременно обезврежены советским подводниками. Эта же газета помещала и другие статьи о "героизме" итальянских фашистов во время их бесславного похода в Россию, когда итальянская армия в России была наголову разгромлена на Дону и под Сталинградом.



Итальянские СМИ уже дошли до того, что обвиняли в фашизме… Россию! Так газета Corriere della Sera 25 марта опубликовала статью, в которой Россия сравнивается с "фашистской нацией", руководимой "фашистским режимом". В ответном демарше посольство РФ в Риме, отметив, что речь идет об "осознанной провокации", напомнило, что само слово "фашизм" имеет итальянское происхождение. Это понятие не только не имеет ничего общего с политикой современной России, но и является объектом бескомпромиссной борьбы нашей страны с проявлениями фашизма в политике других стран".



"Напоминаем, что советский народ в борьбе с фашизмом за свободу своей страны, свободу Европы и мира потерял 27 миллионов жизней своих граждан и перенес неисчислимые бедствия и страдания… политика итальянского фашизма, помимо огромных жертв и разрушений на территории Советского Союза, принесла немало страданий и самому итальянскому народу. Только на Восточном фронте в годы Второй мировой войны погибли десятки тысяч итальянцев", – было указано в письме посольства РФ.



В посольстве также отметили, что вся риторика статьи нацелена, прежде всего, на внутреннее потребление, на разжигание русофобии в итальянском обществе. Которое, как было отмечено в письме, всегда с симпатией относилось к России и не раз оказывало российскому народу поддержку. "Дипломаты рассчитывают на здравомыслие итальянцев", – говорилось в письме.



Увы, такие надежды не оправдались.



Власти Рима не только поставляют оружие киевскому режиму и предоставляют США свою территорию под американские военные базы, нацеливают на нашу страну ядерное оружие. "Добровольцы" из Италии воюют на Украине в рядах боевиков киевского режима. Так, недавно итальянский еженедельник Panorama опубликовал интервью с неким Франческо Ф., который отправился на Украину и воюет в рядах нацистского батальона "Азов"*. "Я стреляю и убиваю прежде, чем убьют меня… Мужчина не может считаться мужчиной, если никогда не был на войне", – заявил он.



"Десятки украинцев, проживающих в Италии, – писало Giornale, – отправились на Украину для того, чтобы встать на сторону карательных отрядов. Симоне Ди Стефано один из лидеров неофашистского центра в Риме CasaPound, утверждает, что некоторые из них были связаны с теми или другими националистическими организациями, а потом решили вернуться на родину, чтобы примкнуть к "Правому сектору"* или вступить в национальную гвардию".



Суровые уроки истории, провал кровавых походов армии Муссолини, не пошли Италии впрок. Недавно в Риме была опубликована новая Стратегическая концепция обороны, которая свидетельствует о ее намерении более активно действовать за рубежом, участвуя в противостоянии НАТО России и Китаю.



В предисловии к этой Концепции, опубликованной на сайте Министерства обороны Италии за подписью начальника Штаба обороны адмирала Джузеппе Каво Драгоне, отмечается, что мир переживает сейчас новый этап, который "коренным образом изменил наш образ жизни и наше представление о будущем".



"Впервые после войны, – заявил адмирал, – национальная военная машина развертывается на беспрецедентно широком географическом пространстве: от Арктики и Балтики на юг через Восточный фланг Альянса, от Персидского залива на запад через Африканский Рог и Ближний Восток, Средиземное море, Северную Африку и Сахель к Гвинейскому заливу. По всем направлениям, входящим в этот период, деятельность Вооруженных Сил могла расширяться и продолжаться". Как объявил Драгоне, вооруженные силы Италии будут активно действовать за рубежом. То есть собираются идти по стопам дуче?



Многие, однако, несмотря на это, считают, что сегодня в Италии возрождение фашизма невозможно. Но как знать? Ведь на Украине уничтоженные прежде бандеровцы вдруг снова "воскресли", захватили в Киеве власть и создали неонацистский режим.



А ведь тот же Муссолини до того, как надеть черную рубашку и послать солдат в Африку, Грецию и в Россию, был респектабельным редактором социалистической газеты "Аванти".



В 2019 году правнук дуче Гай Юлий Цезарь Муссолини (таково его полное имя) вознамерился стать депутатом Европарламента и на пресс-конференции по случаю своего выдвижения попытался оправдать фашистский режим своего родственника. Он заявил, что "бренд Муссолини продолжает нравиться людям" и "они хотят видеть его в бюллетени". Тогда его подняли на смех, и он проиграл свое голосование. Однако уже в 2021 году внучка дуче Ракеле Муссолини одержала победу на выборах в городской совет Рима, став самым популярным региональным политиком. Сегодня оба эти политика – члены ультраправой партии "Братья Италии". А лидер этой партии Джорджия Мелони, как уже говорилось, – премьер-министр Италии.



Кстати, в заключение еще раз о надписях на снарядах.



Итальянские фашисты посылали против советских солдат снаряды с "приветом" Сталину, а сегодня их последователи на Украине, которых Рим вместе с другими странами Запада усердно вооружает, делают такие же издевательские надписи на снарядах и ракетах в наш адрес.



С другим, правда, содержанием, но суть одна – эти снаряды снова летят в наших солдат, убивают их. Однако в итальянских СМИ об этом не говорят, и в фильмах об этом на кинофестивалях не упоминают. Если в Киеве клич нацистов-бандеровцев "Слава Украине!" давно стал официальным, то в Италии уже начинают звучать лозунги "Вива, дуче!". Так в Европе фашистов превращают в "героев". Источник - столетие

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