Тлепизация высшего образования Казахстана. Ректорами вузов назначают бездарных чинуш от идеологии

07:37 21.09.2023

Министр Саясат Нурбек представил коллективу Abai University нового ректора

kaznpu.kz, 20 сентября



19 сентября 2023 года в рамках своей рабочей поездки в Алматы министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с коллективом Abai University и представил нового председателя Правления-ректора КазНПУ имени Абая Болата Тлепа. В этом важном мероприятии приняли участие руководство университета, члены Ученого совета, профессорско-преподавательский состав.

Саясат Нурбек выступил с приветственным словом и рассказал о проделанной работе МНВО РК на текущий момент, поделился новостями в области образования и науки. Он подчеркнул важность государственной поддержки высших учебных заведений, научно-педагогических кадров, а также молодых ученых и студентов. Это включает в себя развитие инфраструктуры университета, улучшение материально-технической базы и обеспечение обучающихся общежитиями для создания комфортных условий как для преподавателей, так и для обучающихся.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования лидерства университета, повышения конкурентоспособности педагогических кадров, применения инструментов искусственного интеллекта в формировании их цифровой грамотности и культуры, перехода в передовой педагогический исследовательский университет и налаживания партнерских отношений с ведущими вузами мира. Министр подчеркнул необходимость укрепления научных связей и сотрудничества между вузами и научными институтами, что способствует развитию научной базы и инновационному потенциалу страны.

Поздравив коллектив университета с 95-летием, Саясат Нурбек выразил благодарность предыдущему руководителю, ныне вице-президенту Национальной академии наук страны при Президенте РК Дархану Билялову за неоценимый вклад в развитие ведущего педагогического вуза страны. Новому руководителю первого вуза Казахстана Саясат Нурбек пожелал успехов и в этой его должности. Он выразил уверенность, что под руководством Болата Тлепа университет продолжит свой путь к модернизации и достижению высоких стандартов образования и научных исследований, придаст новый импульс развитию старейшего вуза страны.

Б.А.Тлеп защитил диссертацию в нашем университете, работал преподавателем на юридическом факультете КазНПУ имени Абая. Имеет достаточный опыт работы в общественно-политической и научной сферах: был экспертом общественного фонда "Аналитический центр "Стратегия", сотрудником НИИ социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий. Работал на руководящих должностях Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы, Управления внутренней политики г. Астана, ГУ "Управление внутренней политики Астаны", Административного департамента Министерства обороны РК. Занимал должности советника заместителя Премьер-министра РК, работал в посольстве Казахстана в России, был Государственным инспектором Администрации Президента РК, вице-министром информации и общественного развития, руководителем Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

Министр посетил Институт педагогики и психологии, где был проведен текущий ремонт учебного здания, оснащенный современной мебелью, интерактивными панелями, обновлены мультимедийные студии, аудитории и лаборатории со всем необходимым оборудованием и новой техникой. Ознакомился с материально-технической базой института, пообщался с преподавателями и студентами.

Саясат Нурбек также выразил благодарность коллективу университета за ценный вклад в развитие высшего образования страны.