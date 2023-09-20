В Казахстане может появиться тероборона. По типу украинской

07:41 21.09.2023

В Казахстане обсуждаютпроект закона о территориальной обороне. В документе появилось понятие "формирований самообороны". Им могут поставить задачи по "повышению обороноспособности страны". Политолог Максим Казначеев рассказал, зачем Астана занялась дополнительной мобилизацией резервов страны.



По словам эксперта, главная проблема системы безопасности в Казахстане, как показал мятеж в январе 2022 г., - это управляемость силовых структур.



Недостаточная лояльность офицерского корпуса и его связи с внутриэлитными группами влияния, прежде всего со старой элитой, сделали возможной попытку переворота в январе 2022 г. Так, в Алма-Ате в январе 2022 г. удовлетворительную боеспособность сохранял лишь корпус Академии пограничной службы КНБ, в то время как остальные силовые структуры предпочли покинуть город.

За последние полтора года Астана провела ротацию в офицерском корпусе: на высшие позиции были назначены люди, которым доверяет президент. Об эффективности говорить рано - обновленный силовой блок еще не прошел проверку кризисом.

Другая проблема, которую обнажили январские события, - это дефицит организованного мобилизационного ресурса в критической ситуации. Сам такой ресурс в стране имеется: в 2022 г. жители Астаны и Караганды пытались создавать народные дружины по поддержанию правопорядка.

Территориальная оборона необходима Казахстану, чтобы вооруженные силы в критической ситуации имели быстро собираемый резерв из отставных военных и прошедших срочную службу. Однако законодательно принципы работы таких формирований пока нигде не прописаны. Нынешний законопроект требует доработки.

Проблема мобилизационного резерва обусловлена тем, что силовые структуры современного Казахстана имеют не столько военный, сколько контртеррористический профиль. Они сосредоточены на купировании конфликтов низкой интенсивности и предотвращении прорывов боевиков из Афганистана.



Астана сформировала вооруженные силы под решение контртеррористических задач, поскольку с соседями у Казахстана проблем нет. Будучи членом ОДКБ, страна может урегулировать с ними все спорные моменты.