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|Идеология Узбекистана: куда движется Ташкент при президенте Мирзиееве? - А.Грозин
11:42 21.09.2023
ИДЕОЛОГИЯ УЗБЕКИСТАНА: КУДА ДВИЖЕТСЯ ТАШКЕНТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ МИРЗИЕЕВЕ?
Состояние идеологической сферы постсоветских государств представляет собой значимый фактор в оценке перспектив сохранения внутренней стабильности и отношений с Россией. О том, как формировалась государственная идеология в Узбекистане, и об основных составляющих идейно-политической структуры страны читайте в статье кандидата исторических наук Андрея Грозина.
Эволюция идейно-политической сферы в Узбекистане
Сектор общественной активности в республике изначально не находился под государственным контролем, и до 2005 года (попытка исламистского мятежа в Андижане. - Прим. Ia-centr.ru) в стране наблюдалась заметная активность прозападных НПО/НКО и СМИ. В последующий период она была существенно ограничена. Одновременно властями было перехвачено влияние на негосударственный сектор за счет создания и поддержки общественных объединений, работавших под контролем госструктур.
В результате к 2014 году в Узбекистане практически исчезли неправительственные структуры с "социально-политическим наполнением".
Относительно идеологического строительства руководство республики действовало намного форсированнее. В начале 2000-х годов президент Ислам Каримов сформулировал главные принципы "Идеологии национальной независимости", которые легли в основу узбекистанской модели:
- Полная деидеологизация экономики. Экономика должна иметь приоритет над политикой.
- В сложный переходный период главным реформатором должно быть государство.
- Весь процесс обновления и прогресса должен строиться на правовой основе.
- Переход к рыночным отношениям должен сопровождаться осуществлением мер по социальной защите населения.
- Становление рыночных отношений должно осуществляться поэтапно.
В качестве же основной опасности в "Идеологии национальной независимости" расцениваются чуждые идеологии и "непрерывно продолжающаяся идеологическая борьба за души и сознание людей".
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Немаловажным в идеологической сфере страны остается религиозный фактор. При этом, как отмечают узбекские ученые, на сегодняшний день в отношении религиозности населения сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, власти
поддерживают и поощряют религиозные институты. С другой - значительная часть общества и государственные структуры с подозрением смотрят на тех, кто слишком ревностно придерживается исламских традиций, особенно если это касается внешнего
вида и одежды.
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Новая "старая" идеология Узбекистана
В настоящее время на официальном уровне принято считать, что разработанная "Идеология национальной независимости" заложила прочную основу формирования суверенного Узбекистана, но уже не полностью соответствует текущей ситуации. Власти проводят постепенную модернизацию прежних идеологических подходов.
Особенно заметной она стала в отношении трактовок советского периода: вместо прежних отрицательных оценок приходят более взвешенные подходы. Действующий президент Шавкат Мирзиеев неоднократно подчеркивал необходимость объективной оценки прошлого. Эти заявления в целом были ожидаемы: в условиях перехода Узбекистана на путь глубоких социально-экономических реформ усиливается потребность в формировании идеологии, которая не разделяла бы общество по национальному, языковому и религиозному признакам.
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Заслуживающим внимания сюжетом также стала тема влияния на идейно-политическую сферу Узбекистана углубляющегося кризиса в отношениях России и Запада.
Позиция Узбекистана в текущем конфликте - ориентация на сохранение нейтралитета. Для Ташкента очевидно, что эскалация конфликта между западным блоком и Россией будет продолжаться вне зависимости от того, что происходит на Украине.
Последние события демонстрируют, что существует серьезное количество стран, которые относятся к России нейтрально и не хотят участвовать в санкционной войне.
Полную версию статьи "Идейно-политическая сфера в Республике Узбекистан: основные тенденции" читайте в журнале "Постсоветский материк".
https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/ideologiya-uzbekistana-kuda-dvizhetsya-tashkent-pri-prezidente-mirziyeeve/