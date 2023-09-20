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Реальная реформа ООН невозможна без Третьей мировой или чего-то, ее заменяющего, - СП
11:46 21.09.2023

Международная система управления явно устарела, но у каждой страны свое представление о необходимых изменениях
Ирина Гусева

Материал комментируют:
Алексей Фененко Дмитрий Солонников

Идея реформирования ООН все громче звучит и с высоких трибун, и в дискуссиях экспертов. Однако, как тут не вспомнить Ивана Андреевича Крылова:

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

На открывшейся 78-й Генеральной Ассамблее международной организации генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стремительно движется к многополярному мироустройству и это и "открывает новые возможности для справедливости и баланса в международных отношениях".

По его мнению, существующие международные институты не отражают современные реалии и не позволяют эффективно решать проблемы.

"Международная система управления застряла во времени, для этого достаточно взглянуть на Совет Безопасности ООН или Бреттон-Вудскую финансовую систему. Они отражают политические и экономические реалии 1945 года, когда многие государства, находящиеся в этом зале, находились под колониальным господством", - сказал он.

Скандинавы льстят себе, считая что на Севере главные - они
Как считает генсек организации, настало время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века, а это означает реформу Совета безопасности ООН "в соответствии с современным миром и переработку международной финансовой инфраструктуры с тем, чтобы она стала по-настоящему универсальной и служила в качестве сети международной безопасности для развивающихся стран, попавших в сложное положение".

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для проведения реформы Совбеза необходимо согласие его членов и абсолютного большинства стран-членов организации.

"Должно быть какое-то решение, близкое по возможности к консенсусу, в отношении параметров реформы Совета Безопасности. Это потребует изменений в Уставе ООН. Такое решение должны ратифицировать все страны. Если какие-то страны будут обойдены в этом процессе, то это приведет к расколу организации", - считает дипломат.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде утрачивает доверие в том числе из-за его неспособности разрешить многолетние конфликты и использования его постоянными членами силовых решений для достижения своих целей

"Мировое управление по-прежнему остается асимметричным. ООН, Бреттон-Вудская система и ВТО утрачивают доверие", - считает он.

За расширение Совбеза ООН выступают президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Японский премьер и вовсе выступил за участие в обсуждениях Совбеза более широкого круга стран и ограничение права вето.

За реформирование выступает и Германия. По словам канцлера Олафа Шольца в Совбезе должны быть более широко представитлены страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия также выступает за реформирование и демократизацию ООН. Как заявил 24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, объединение поддерживает реформу СБ ООН через расширение представленности развивающихся стран во всех категориях членства, что включает и постоянное. Он напомнил, что официально заявки внесли Индия, Бразилия, Германия, Япония.

"У них в ситуативном смысле интересы совпадают, но в смысловом плане не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым усугубив несправедливость. Более трети нынешнего состава Совбеза представляют страны так называемого „золотого миллиарда", а остальные 7 миллиардов недопредставлены. Ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссии Совета Безопасности. Они послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны", - подчеркнул Сергей Лавров.

Очевидно, что разногласия относительно реформирования ООН серьезные, а претендентов на членство в Совбезе может оказаться немало.

Профессор Факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Фененко отмечает, что вся структура ООН завязана на итоги Второй мировой войны.

- Она создана Второй мировой войной. В ее основе лежат нормативно-правовые документы, принятые державами-победительницами в 1944-1945 годах. Если мы ее реформируем, то сразу возникает несколько проблем.

Отвязывая ООН от наследия Второй мировой войны, тем самым мы делегалитимизируем Совет безопасности ООН. Если он не основан на итогах Второй мировой войны, то здесь первая серьезная юридическая лакуна.

Второй момент: если мы трогаем Генассамблею, тогда мы открываем ящик Пандоры, чтобы как-то реформировать Совет безопасности ООН, причем в невыгодном для России направлении.

Третий момент: поскольку мы сейчас видим крупный конфликт между постоянными членами Совбеза, бывшими державами-победительницами, то говориться о чем-либо будет сложно.

"СП": Не секрет, что авторитет ООН уже не тот, а у России, и не только у нее, много претензий к руководству организации. Что реально необходимо, чтобы авторитет и Совбеза, и ООН в целом поднялся?

- Для этого нужен крупный военный конфликт, который снова определит победителей и побежденных.

"СП": Ну, а хотя бы расширить СБ сейчас возможно?

- Расширить за счет кого? Ввести туда Германию, Японию, которые выскальзывают из ограничений суверенитета? Индию и Бразилию? Тогда это крах послевоенных договоренностей. Тогда под угрозой вся легитимность Совбеза.

В чем тогда легитимность Совбеза? Сейчас это пять держав-победительниц, которые определили на Ялтинской конференции.

"СП": Право вето предлагается отменить.

- В чем тогда смысл Совбеза? При отмене права вето Совбез постигнет участь Священного союза 19 века. Он самоликвидируется.

"СП": То есть договориться не смогут? То есть это вариант Лиги наций?

- Да. Думаю, так и будет. Ничего вечного.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также обращает внимание, что нынешняя архитектура ООН построена по итогам Второй мировой войны.

- Тогда было четко понятно, что есть страны-победители, страны, определяющие порядок нового мира, они должны договариваться друг с другом, понятна расстановка сил, влияния и дальнейшее развитие, кто и что будет продвигать. Сейчас этого нет.

Сейчас нет никакого события, которое можно было бы считать отмашкой в формировании нового мира. Почему образовался новый мир тогда, понятно. Это должно было повториться - ушедший мир распался и не существует, нужно говорить о новом, вот новые правила. Сейчас этого нет.

Можно тянуть месяц, год, два… Никакой отмашки не существует. Ничего не развалилось, никто не сказал, что как вчера мы жить не в состоянии. Можем, живем же, поэтому никакой жесткой необходимости в формировании новых правил игры не существует, не расставлены центры силы. Кто главный, кто победил? Есть проигравшие, которых можно унизить и выкинуть? Или есть новые игроки, которые сказали, что они правила определяют и знают, как всем жить дальше? Нет. Поэтому идут бесконечные переговоры, согласования.

Архитектура после Второй мировой войны не отражает нынешнее состояние международных отношений. С этим все согласны, но новой-то никто не придумал. Чтобы была новая, нужно, чтобы кто-то в чем-то проиграл или выиграл, появились новые хозяева мира. Пока их нет, будут идти разговоры.

Любое изменение - это значит, что чьи-то позиции усиливаются, а чьи-то ослабляются. Кто сейчас будет вбивать гвоздь в ООН? Американцы? Нет, они не готовы на это идти. Они, наоборот, хотят ослаблений позиций России и Китая. Россия и Китай сейчас проигравшими себя не чувствуют. У США был исторический шанс после окончания холодной войны и распада Советского Союза вывести Россию из состава Совбеза ООН, но тогда это не произошло, а сейчас повторить такой маневр нереально.

Чтобы всем согласиться, что есть новая архитектора, повода нет. А желание есть.

"СП": А что все-таки может стать поводом?

- Чья-то победа в мировом противостоянии. И кто-то должен проиграть.

"СП": И как ее определить, эту победу? Должна случиться Третья мировая?

- Не важно. Все должны согласиться, что мир изменился. Как определить победу? Когда кто-то проиграл, а кто-то выиграл, то все понимают это состояние.

"СП": Договориться не могут, с победителями и проигравшими тоже сложно. Это не приведет ООН к том, что случилось с Лигой Наций?

- Лигу наций настигло начало Второй мировой войны. Если мир скатится в новую мировую войну, то это то, о чем мы и говорим - будет новая война, потом новая архитектура. Это возможно.

"СП": Что все-таки совершенно неприемлемо для Росси в предлагаемых изменениях?

- США предлагают изменить состав Совбеза так, чтобы в нем было больше их сторонников, их союзников, а кроме того, имея гарантированное большинство, убрать право вето. А если права вето нет, то тогда гарантированным большинством можно продавливать любое решение, которое для России неприемлемо.

Идея консенсуса, изначально заложенная в структуру Совбеза, в правила - ядерные державы обязательно должны договариваться. Нет ситуации, когда большинством голосов одну из ядерных держав, которая может уничтожить весь земной шар, на что-то нагибают. Нынешний Совбез такой, нельзя принять такое решение, все должны согласиться. США предлагают это правило отменить. Для России это неприемлемо, думаю, для Китая тоже.

Источник - svpressa.ru
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