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Четверг, 21.09.2023
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Среда, 20.09.2023
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Правозащитные НПО: благодетели или подстрекатели? - Рената Алимова
12:01 21.09.2023

21.09.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА
Недовольство общественности растет

Все чаще деятельность расплодившихся в Казахстане многочисленных правозащитных объединений вызывает раздражение и отторжение со стороны граждан. Отрабатывая затрачиваемые на них все более крупные суммы, борцы за все хорошее против всего плохого вольно или невольно переходят грань, отделяющую оппозиционера и критика власти от полноценного предателя, действующего против интересов своей Родины.

Можно долго и аргументированно перечислять претензии к чиновникам разного уровня – современная власть республики предоставляет широкий ассортимент поводов. Неравнодушный гражданин именно так и должен поступать, сталкиваясь с нарушением закона или беспределом лиц, призванных этот закон выполнять. Без общественного контроля начинает расти коррупция и хищение государственных средств. Но когда общественный активист переходит на личные оскорбления представителей власти и начинает призывы к силовым акциям, провоцируя тем самым неизбежный конфликт протестующих и правоохранительных органов, речь идет о явных попытках дестабилизировать ситуацию в городе, районе, стране. А обострение обстановки и гражданская война никогда не лежат в интересах простых граждан. Наоборот, именно мирное население в первую очередь страдает в случае развития такого сценария. Примеров этому полно и в далекой истории, и в недавнем прошлом. Основными жертвами "кровавого января" 2022 г. стали отнюдь не зачинщики-провокаторы.

Именно поэтому такую гадливость вызывает деятельность групп "активистов", называющих себя правозащитниками, при этом использующих правозащитную риторику как прикрытие если не экстремистской, то явно провокационной деятельности.

На защиту прав каких именно граждан Казахстана направлены, к примеру, неоднократные обращения "коалиции правозащитных организаций" к европейскому сообществу, в том числе к законодателям ЕС, с призывом ужесточить режим западного экспортного контроля в отношении Казахстана, "оказывающего пособничество России в ее агрессивной кампании против Украины путем поставок продукции двойного назначения"? Кстати, откуда такая осведомленность о характере этих самых поставок? Обычные общественники имеют неограниченный доступ к служебной информации Таможенного комитета РК?

Еще можно понять, когда подобные призывы звучат от деятелей мутной польской организации "Открытый диалог", не скрывающей своей русофобской позиции и не прикрывающейся интересами казахстанцев. Но ведь остальные члены коалиции, правозащитные организации Qaharman, движения "405", Bostandyq Kz, Veritas, Article 14, Elimay – все как один, говорят о своей приверженности делу защиты базовых прав граждан Казахстана. При чем здесь Европарламент, Россия и СВО, санкционный режим?

Хорошо известно, что с введением антироссийских санкций экономика Казахстана получила мощный импульс к развитию. Рост ВВП республики за первые полгода 2023 г. достиг 5 процентов. Согласимся, совсем недурной показатель для страны с кучей нерешенных экономических проблем, отчасти ставших причинами социального взрыва начала 2022 г. Российский экспорт составляет основу благосостояния преимущественно среднего и малого бизнеса, то есть тех самых рядовых граждан, о правах которых по идее должны были бы беспокоиться "правозащитники".

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А о чьих интересах пекутся на самом деле авторы призывов к Брюсселю и Вашингтону любым путем прекратить сотрудничество Астаны с Москвой, даже путем наложения персональных санкций на президента К.-Ж. Токаева и высшее руководство страны? Заметим, легитимное руководство, пришедшее к власти в результате всенародных и общепризнанных выборов. Вроде бы в демократическом обществе принято уважать законно избранную власть, даже если ты не одобряешь ее решения. И вроде бы в демократическом обществе призывы к неповиновению, дестабилизации и антиправительственным выступлениям караются по закону. Помнится, главный оппозиционер Казахстана, а на деле проворовавшийся чиновник Мухтар Аблязов, сбежав за границу, тоже начинал с радения за ущемленные права бывших сограждан, а сейчас, когда ему замаячил реальный срок по уголовной статье во Франции, перешел к открытым призывам к государственному перевороту в бывшей Родине. Или правозащитникам это неведомо?

Именно такой лицемерный подход и вызывает все большее к ним недоверие и неприятие со стороны граждан, в чьих интересах на словах вроде бы и создаются подобного рода организации.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695286860


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