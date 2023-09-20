Транспортный коридор "Север-Юг": Волга впадает в Индийский океан

12:19 21.09.2023 Иранские беспилотники не в силах преодолеть гидроузел на Волге, но задача решаемая



Александр Широкорад



В июне 2022 года на саммите в Ашхабаде президент Владимир Путин отметил важность международного транспортного коридора "Север-Юг". И судоходный канал Каспий - Персидский залив мог бы стать ключевым элементом данного коридора. Действительно, его строительство дает России кратчайший выход в бассейн Индийского океана, минуя узкие места - турецкие проливы, Суэцкий канал и Гибралтарский пролив.



Слово "Иранруд" в переводе с персидского означает "река Иран". Так называют планы строительства канала из Каспийского моря в Персидский или Оманский залив. Идея соединения каналом двух побережий Ирана была впервые предложена в XIX веке. Первые научные исследования проведены в 1960-х годах. Трансиранский канал дал бы Ирану и России огромные преимущества в экономическом, военном и политическом отношениях.



Существует два варианта строительства канала. Первый - западный. Он короткий (700−800 км) и проходит по долинам основных иранских рек, заканчиваясь в Персидском заливе.



Второй вариант более длинный, его трасса идет восточнее и заканчивается в Оманском заливе Индийского океана. Но какой бы вариант ни выбрали, вести его придется через горы, извлекая огромное количество породы. Сколько - никто не считал, но можно точно сказать, что ее будет больше, чем пройдет по Трансиранскому каналу грузов за последующие несколько десятилетий.



К сожалению, существует множество причин, которые делают реализацию проекта канала Иранруд крайне сложной, хотя и технически возможной задачей. Среди прочего отмечаются:



- Перепады высот между Каспийским морем и Персидским заливом, достигающие 29 метров, так как уровень воды в Каспии ниже уровня воды в Мировом океане.



- Сложный рельеф местности на всем протяжении маршрута канала. Иран - преимущественно горная страна, и местами перепады высот могут достигать свыше 1000 метров. Вдобавок ко всему, трасса канала будет проходить в сейсмоактивной зоне, где появление лишней влаги станет источником увеличения количества и мощности землетрясений.



- Затраты электроэнергии. Пересеченный рельеф местности обязывает строить канал с системой шлюзов и насосов, что приведет к колоссальным затратам электричества и удорожанию стоимости прохода судов. По оценкам экспертов, для обеспечения проекта электроэнергией потребуются еще три Бушерских АЭС.



Самая главная проблема, которая и ставит крест на реализации мегапроекта, это отсутствие пресной воды для заполнения канала. Соленая вода из Каспия или Персидского залива, которой планируется наполнить канал, не подходит, так как приведет к засолению почвы вдоль трассы канала. А с пресной водой в Иране серьезные проблемы, а опреснение непомерно увеличит стоимость проекта. Для наполнения канала потребуется около трех кубических километров пресной воды.



К тому же существует и военный фактор. Израиль и США в XXI веке регулярно угрожают бомбить Иран. И угроза эта вполне реальная - за последние полвека не проходит и полмесяца, чтобы Израиль и США не бомбили кого-нибудь на Ближнем Востоке.



Уничтожение или серьезное повреждение шлюза выведет канал из строя на месяцы или даже годы. А вот повреждения железнодорожного пути и автострады выведет их из строя на несколько дней или часов.



Потому Иранруд можно частично заменить двумя железнодорожными маршрутами: через Казахстан и Туркменистан или через Азербайджан. Первый маршрут имеет две ветви.



Старая ветвь проходит через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен - Серахс. Перестановка тележек осуществляется на станции Серахс.



Новая ветвь прошла через станцию Болашак (напрямую из западного Казахстана в Туркменистан), введена в 2014 году и выходит на Иран по пограничному переходу Этрек - Горган. Она позволит сократить расстояние от Китая до Ирана по Казахстану на 500 км.



Первый контейнерный поезд 27 августа 2023 года отправился из России через Туркменистан и Иран в Саудовскую Аравию. Состав дошел до порта Бендер-Аббас, а оттуда морем в Джиду. В поезде 36 контейнеров.



Есть и еще один восточный маршрут Москва - Иран: существующая железная дорога Астрахань - Актау - Узень - Берекет - Горган - Бендер-Аббас.



3 декабря 2014 года были открыты маршруты Узень - Берекет - Горган. Общая протяженность 928 км. Из них 146 км - по территории Казахстана, 700 км - по Туркменистану, 82 км - по Ирану. По этой ветке зерно пошло в Иран и далее по морскому пути.



Самый сложный западный маршрут, хотя там участок железной дороги Баку - Алят двупутный и уже электрифицирован, а в настоящее время азербайджанские власти работают над модернизацией железнодорожного пути Алят - Астара протяженностью более 240 км.



Первая часть участка Казвин - Решт - Астара через территорию Ирана была сдана в эксплуатацию в начале 2019 года. Небольшой отрезок дороги, всего 146 км на иранской территории между Астарой и Рештом, еще строится, и ввод его в эксплуатацию ожидается только в 2028 году. И пока на этом участке перевозки идут только автотранспортом.



Весьма интересным является включение в маршрут "Север-Юг" трассы по Зангезурскому коридору - дорога должна соединить азербайджанский анклав Нахичевань с основной частью Азербайджана через территорию Армении. Дело в том, что построенная при СССР железная дорога на Персидский залив шла в Иран через железнодорожный узел Джульфа в Нахичевани на границе с Ираном. Чтобы попасть в Джульфу, поезда проезжали по Закавказской железной дороге через территорию Армении.



Однако Ереван против открытия Зангезурского коридора. Движение через него прекратилось с распадом СССР. Дело в том, что Баку считает Сюникскую область Армении, через которую проходит эта железная дорога, исконной азербайджанской землей - провинцией Зангезур, и обещает захватить ее силой, если Ереван не согласится отдать добровольно.



В Армении многие считают, что с потерей Сюникской области страна может потерять свою независимость. Иран в общем тоже не хочет передачи Азербайджану Сюникской области. Позиция Москвы в этом вопросе явно не выражена, и лично мне совершенно непонятна.



По моему мнению, движение поездов как по Зангезурскому коридору, так и вообще по Азербайджану дает возможность Баку шантажировать и Москву, и Тегеран. Правда, в этом случае и Россия может нажать на Баку, запретив проход азербайджанских судов каналом Волга - Дон. Замечу, что в навигацию 2023 года 17 азербайджанских судов получили разрешение на многоразовый (!) проход по внутренним водным путям РФ из Каспийского моря в Азовское.



На мой взгляд, целесообразно развитие западного и восточного железнодорожных маршрутов "Север-Юг", но главный упор Россия должна сделать на морской транзит по Каспию с Волги в иранский порт Бендер-Торкемен. А оттуда идет трансиранская железная дорога длиной в 1394 км, пересекающая Иран с севера на юг через горный массив Загрос, связавшая каспийский порт Бендер-Торкемен с городом Шапур (нынешний Бендер-Хомейни) на берегу Персидского залива и проложенная через несколько крупных городов, включая Тегеран.



В 1941-1945 годах по этой железной дороге в СССР шли поставки военных грузов по программе ленд-лиза. Замечу, что в 1944 году грузооборот дороги составлял в среднем 6489 тонн в день.



2 декабря 2022 года Информационное агентство Исламской Республики Иран сообщило о начале строительства железной дороги, связывающей один из участков Международного транспортного коридора "Север-Юг" - железную дорогу Казвин - Решт - с каспийским портом Ирана Энзели.



Длина железнодорожной линии от Казвина до Энзели составляет 205 км, но, включая основные линии и станции, в общем будет составлять 317 км. 165 км этой линии уже построено, а ее продолжение до Энзели строится. За счет соединения линии Решт - Казвин с Энзели транзитное время и доставка товаров из Азии в Европу через Персидский залив будут сокращены на 22 дня.



Иранская сторона ожидает после завершения строительства этой магистрали транзит 10 миллионов тонн товаров в год и перевозку 4 миллионов пассажиров.



26 июня 2018 года в порт Энзели из порта Актау (Мангистауская область Казахстана) прибыл иранский корабль с контейнерным грузом из Китая.



Этот транспортный коридор включает в себя железную дорогу из Восточного Китая - провинции Цзянсу (Ляньюньган) до Западного Китая - провинции Синьцзян (Урумчи). Далее проходит через пограничный переход Казахстана Достык и по республиканской железнодорожной магистрали Жезгазган - Бейнеу с выходом на морской порт Актау. В порту Актау груз загружается на суда и доставляется в порт Энзели.



А из южной точки трансиранской дороги (порт Шапур, нынешний Бендер-Хамейни) контейнеры перегружают с железной дороги на суда, которые доставляют их в Саудовскую Аравию и в другие страны.



Между судоходной компанией Исламской Республики Иран и клубом конвергенции коридора "Север-Юг" в России, возглавляемым представителем президента РФ, в мае 2023 года подписано соглашение о строительстве и приобретении 20 судов. Стороны договорились о создании совместного предприятия для покупки и строительства судов и организации транспортировки грузов в северно-южном и восточно-западном транзитных коридорах во все порты России и из них.



Как заявил глава иранской компании Khazar Sea Shipping Lines, "отгрузка экспортных контейнерных грузов в Каспийском море выросла на 120% за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта - 22 октября) по сравнению с предыдущим годом".



4 мая 2022 года северный иранский порт Ноушехр впервые за 21 год принял первое российское грузовое судно типа ро-ро. В последний раз крупное российское судно заходило в этот порт в 2001 году, когда там разгружался паром "Меркурий" (бывший "Советский Таджикистан").



Все бы хорошо, да только как долго будут строиться суда для Каспия? Напомню, что в 1942-1945 годах США торговые суда типа "Либерти" водоизмещением в 10 тысяч тонн строили секционным способом за 3−4 дня.



Большую проблему для пути "Север-Юг" представляет обмеление Волги. Так, в январе 2023 года благополучно завершилась история с сухогрузом "Раша-1", который вез металл из России в иранский Амирабад и сел на мель в Волго-Каспийском канале. Сухогруз снялся с мели самостоятельно и продолжил путь. Чтобы суда могли спокойно проходить по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, Росморречфлот в 2023 году должен провести дноуглубление на этом ключевом участке маршрута для обеспечения проходной осадки 4,5 м.



Сейчас самое мелкое и опасное место Волги - после Городецкого шлюза, то есть начало Чебоксарского водохранилища. Давно следует поднять уровень этого водохранилища с существующих 63 метров до проектных 68 метров. А пока Чебоксарская ГЭС не работает на полную мощность, а Волга в районе Чебоксарского водохранилища "цветет" и превращается в болото. Подъема воды требуют глава Чувашии и ярославские депутаты.



Противники подъема воды утверждают, что будут подтоплены Нижний Новгород, Макарьевский монастырь и даже Чебоксары. Я лично ежегодно хожу по Волге и могу ткнуть чиновников носом в сотни фотографий с бетонными защитными сооружениями в этих городах.



Население в местах проектного затопления (68 метров) было полностью эвакуировано еще в советское время. А все, кто сейчас там живет, поселились нелегально после 1991 года.



Утверждают, что под затопление попадет 4037 га пашни. Но ведь только в Нижегородской области заброшено и зарастает летом около 600 тысяч га пахотных земель!



Понятно, что в нынешних условиях наиболее важные поставки в Иран и из Ирана должны идти скрытно. Однако оба железнодорожных маршрута "Север-Юг" (западный и восточный) проходят через Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, где полным-полно американских глаз.



А вот суда типа "река-море" могут по ночам грузиться у причалов соответствующих заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воткинске и т. д. Загруженные там контейнеры с велосипедами или "нужными изделиями" прямо с заводов попадут водным путем в Иран. А содержимое контейнеров не сможет определить ни один американский космический аппарат.



Фантазировать же западным политикам и журналистам не запретишь - им за это хорошие деньги платят. А российская и иранская пресса будет твердить одно: "В контейнерах - велосипеды!". Источник - СвободнаяПресса

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