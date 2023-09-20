 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.09.2023
13:50  Мирзиеев - верный проводник политики Байдена в ЦентрАзии, - Forbes
13:48  Принуждение к покорности: почему западные СМИ "топят" Зеленского во время его визита в США
13:08  Казахская "Грета Тунберг" (Зуля Сулейменова) назначена штатным советником Президента Токаева))
13:07  Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине
12:30  Саммит США - ЦА: завышенные ожидания от Байдена в очередной раз не оправдались
12:28  Как Киргизии избежать блэкаута зимой 2023–2024 года?
12:25  Надежду на будущее Европе дадут российский рынок, российское сырье и российская наука, - Оскар Крейчи

12:23  Новая холодная война будет еще хуже старой, - Алекс Ло
12:22  Иран бурлит: КСИР, кланы и олигархи загнали экономику страны в тупик
12:19  Транспортный коридор "Север-Юг": Волга впадает в Индийский океан
12:01  Правозащитные НПО: благодетели или подстрекатели? - Рената Алимова
11:46  Реальная реформа ООН невозможна без Третьей мировой или чего-то, ее заменяющего, - СП
11:42  Идеология Узбекистана: куда движется Ташкент при президенте Мирзиееве? - А.Грозин
07:41  В Казахстане может появиться тероборона. По типу украинской
07:37  Тлепизация высшего образования Казахстана. Ректорами вузов назначают бездарных чинуш от идеологии
07:28  Ползучая героизация фашизма, - Владимир Малышев
07:27  Запад: в плену иллюзий, - Юрий Алексеев
07:24  Банкирские семьи и будущее Pax Americana, - Андрей Школьников
07:21  Политическая падаль... Чубайс, - Александр Проханов
06:34  Карабах сдан, на очереди сама Армения: Алиев еще не закончил маневр, - Мих.Ростовский
06:24  Обогнуть шелковый путь. Европа, США и Индия хотят объединить мир без участия Пекина, - Томаш Линднер
06:17  Депортация карабахских армян. РосВласти придумали себе еще одно занятие
01:43  Многополярники. Как Путин принимал в Питере Ван И (репортаж А.Колесникова)
01:09  США возвращаются в Центральную Азию. Встреча с лидерами региона стала для Байдена "историческим моментом", - В.Панфилова
01:08  Пекин не хочет лезть в один окоп с Москвой, - В.Скосырев
01:04  Мигрантов из Таджикистана не пугает ситуация в России, - А.Башкатова
00:44  Рост в 7,2 раза? Данные по импорту газа от Статагентства и УзбМинэкономики отличаются
00:39  Клубок интересов. Ситуацию вокруг Казахстана если и можно назвать "стабильной", то только "стабильно нестабильной", - Данияр Ашимбаев
00:37  МВФ бедные страны насилует и добивает, - В.Катасонов
00:31  Асад намерен напомнить Пекину о прошлых обещаниях, - И.Субботин
00:28  Киргизия меняет внешний долг на "зеленые" проекты, - В.Панфилова
00:11  Молодежь Казахстана будет получать разовую финансовую помощь из Нацфонда
00:09  Карабахские армяне отступают в Россию. Воевать не пробовали? - Св.Гамова
00:08  Непотопляемое. Грефа оставят руководить Сбербанком РФ еще на один срок
Среда, 20.09.2023
22:16  Армяне героически сражались за свой Арцах (ставший Карабахом)... одни сутки
22:15  "Из успешной модели в келин". Невеселая судьба казахстанки Елизаветы
22:04  Раздор в горах: как ситуация в Карабахе повлияет на экономику РФ и Закавказья
22:01  Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
20:11  Песков: Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана (анатомия иудства)
19:47  Карабах. Погибли российские миротворцы. МО РФ даже не знает сколько человек
19:43  "Вместе мы сильнее". Что обсудили президенты стран ЦА и США на первом саммите
18:36  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
13:10  "Лукойл" выплатил в бюджет Узбекистана с начала года более $100 млн за добытые нефть и газ
13:07  Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
13:03  "Карабахский вопрос": молниеносная военная операция - хитрый план Армении
13:01  Токаев, выступая в ООН, предложил создать Международное агентство по биологической безопасности
13:00  Тайный союз Путина, Лукашенко и Ким Чен Ына: Россия собирает альянс против Запада
12:53  Армяне, де факто, капитулировали. В Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. Армию республики расформируют. Войска Армении будут выведены
12:51  "Бунт мигрантов". Сумеет ли Россия предотвратить сценарий "альянса демократий"? - Александр Маслов
12:28  В ЕС сбежали десять миллионов украинцев. Каждый третий – мужчина
12:17  Развитие туризма города Шымкент: актуальные проблемы и решения, - Олжас Шинтаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Транспортный коридор Север-Юг : Волга впадает в Индийский океанТранспортный коридор "Север-Юг": Волга впадает в Индийский океан
12:19 21.09.2023

Иранские беспилотники не в силах преодолеть гидроузел на Волге, но задача решаемая

Александр Широкорад

В июне 2022 года на саммите в Ашхабаде президент Владимир Путин отметил важность международного транспортного коридора "Север-Юг". И судоходный канал Каспий - Персидский залив мог бы стать ключевым элементом данного коридора. Действительно, его строительство дает России кратчайший выход в бассейн Индийского океана, минуя узкие места - турецкие проливы, Суэцкий канал и Гибралтарский пролив.

Слово "Иранруд" в переводе с персидского означает "река Иран". Так называют планы строительства канала из Каспийского моря в Персидский или Оманский залив. Идея соединения каналом двух побережий Ирана была впервые предложена в XIX веке. Первые научные исследования проведены в 1960-х годах. Трансиранский канал дал бы Ирану и России огромные преимущества в экономическом, военном и политическом отношениях.

Существует два варианта строительства канала. Первый - западный. Он короткий (700−800 км) и проходит по долинам основных иранских рек, заканчиваясь в Персидском заливе.

Второй вариант более длинный, его трасса идет восточнее и заканчивается в Оманском заливе Индийского океана. Но какой бы вариант ни выбрали, вести его придется через горы, извлекая огромное количество породы. Сколько - никто не считал, но можно точно сказать, что ее будет больше, чем пройдет по Трансиранскому каналу грузов за последующие несколько десятилетий.

К сожалению, существует множество причин, которые делают реализацию проекта канала Иранруд крайне сложной, хотя и технически возможной задачей. Среди прочего отмечаются:

- Перепады высот между Каспийским морем и Персидским заливом, достигающие 29 метров, так как уровень воды в Каспии ниже уровня воды в Мировом океане.

- Сложный рельеф местности на всем протяжении маршрута канала. Иран - преимущественно горная страна, и местами перепады высот могут достигать свыше 1000 метров. Вдобавок ко всему, трасса канала будет проходить в сейсмоактивной зоне, где появление лишней влаги станет источником увеличения количества и мощности землетрясений.

- Затраты электроэнергии. Пересеченный рельеф местности обязывает строить канал с системой шлюзов и насосов, что приведет к колоссальным затратам электричества и удорожанию стоимости прохода судов. По оценкам экспертов, для обеспечения проекта электроэнергией потребуются еще три Бушерских АЭС.

Самая главная проблема, которая и ставит крест на реализации мегапроекта, это отсутствие пресной воды для заполнения канала. Соленая вода из Каспия или Персидского залива, которой планируется наполнить канал, не подходит, так как приведет к засолению почвы вдоль трассы канала. А с пресной водой в Иране серьезные проблемы, а опреснение непомерно увеличит стоимость проекта. Для наполнения канала потребуется около трех кубических километров пресной воды.

К тому же существует и военный фактор. Израиль и США в XXI веке регулярно угрожают бомбить Иран. И угроза эта вполне реальная - за последние полвека не проходит и полмесяца, чтобы Израиль и США не бомбили кого-нибудь на Ближнем Востоке.

Уничтожение или серьезное повреждение шлюза выведет канал из строя на месяцы или даже годы. А вот повреждения железнодорожного пути и автострады выведет их из строя на несколько дней или часов.

Потому Иранруд можно частично заменить двумя железнодорожными маршрутами: через Казахстан и Туркменистан или через Азербайджан. Первый маршрут имеет две ветви.

Старая ветвь проходит через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен - Серахс. Перестановка тележек осуществляется на станции Серахс.

Новая ветвь прошла через станцию Болашак (напрямую из западного Казахстана в Туркменистан), введена в 2014 году и выходит на Иран по пограничному переходу Этрек - Горган. Она позволит сократить расстояние от Китая до Ирана по Казахстану на 500 км.

Первый контейнерный поезд 27 августа 2023 года отправился из России через Туркменистан и Иран в Саудовскую Аравию. Состав дошел до порта Бендер-Аббас, а оттуда морем в Джиду. В поезде 36 контейнеров.

Есть и еще один восточный маршрут Москва - Иран: существующая железная дорога Астрахань - Актау - Узень - Берекет - Горган - Бендер-Аббас.

3 декабря 2014 года были открыты маршруты Узень - Берекет - Горган. Общая протяженность 928 км. Из них 146 км - по территории Казахстана, 700 км - по Туркменистану, 82 км - по Ирану. По этой ветке зерно пошло в Иран и далее по морскому пути.

Самый сложный западный маршрут, хотя там участок железной дороги Баку - Алят двупутный и уже электрифицирован, а в настоящее время азербайджанские власти работают над модернизацией железнодорожного пути Алят - Астара протяженностью более 240 км.

Первая часть участка Казвин - Решт - Астара через территорию Ирана была сдана в эксплуатацию в начале 2019 года. Небольшой отрезок дороги, всего 146 км на иранской территории между Астарой и Рештом, еще строится, и ввод его в эксплуатацию ожидается только в 2028 году. И пока на этом участке перевозки идут только автотранспортом.

Весьма интересным является включение в маршрут "Север-Юг" трассы по Зангезурскому коридору - дорога должна соединить азербайджанский анклав Нахичевань с основной частью Азербайджана через территорию Армении. Дело в том, что построенная при СССР железная дорога на Персидский залив шла в Иран через железнодорожный узел Джульфа в Нахичевани на границе с Ираном. Чтобы попасть в Джульфу, поезда проезжали по Закавказской железной дороге через территорию Армении.

Однако Ереван против открытия Зангезурского коридора. Движение через него прекратилось с распадом СССР. Дело в том, что Баку считает Сюникскую область Армении, через которую проходит эта железная дорога, исконной азербайджанской землей - провинцией Зангезур, и обещает захватить ее силой, если Ереван не согласится отдать добровольно.

В Армении многие считают, что с потерей Сюникской области страна может потерять свою независимость. Иран в общем тоже не хочет передачи Азербайджану Сюникской области. Позиция Москвы в этом вопросе явно не выражена, и лично мне совершенно непонятна.

По моему мнению, движение поездов как по Зангезурскому коридору, так и вообще по Азербайджану дает возможность Баку шантажировать и Москву, и Тегеран. Правда, в этом случае и Россия может нажать на Баку, запретив проход азербайджанских судов каналом Волга - Дон. Замечу, что в навигацию 2023 года 17 азербайджанских судов получили разрешение на многоразовый (!) проход по внутренним водным путям РФ из Каспийского моря в Азовское.

На мой взгляд, целесообразно развитие западного и восточного железнодорожных маршрутов "Север-Юг", но главный упор Россия должна сделать на морской транзит по Каспию с Волги в иранский порт Бендер-Торкемен. А оттуда идет трансиранская железная дорога длиной в 1394 км, пересекающая Иран с севера на юг через горный массив Загрос, связавшая каспийский порт Бендер-Торкемен с городом Шапур (нынешний Бендер-Хомейни) на берегу Персидского залива и проложенная через несколько крупных городов, включая Тегеран.

В 1941-1945 годах по этой железной дороге в СССР шли поставки военных грузов по программе ленд-лиза. Замечу, что в 1944 году грузооборот дороги составлял в среднем 6489 тонн в день.

2 декабря 2022 года Информационное агентство Исламской Республики Иран сообщило о начале строительства железной дороги, связывающей один из участков Международного транспортного коридора "Север-Юг" - железную дорогу Казвин - Решт - с каспийским портом Ирана Энзели.

Длина железнодорожной линии от Казвина до Энзели составляет 205 км, но, включая основные линии и станции, в общем будет составлять 317 км. 165 км этой линии уже построено, а ее продолжение до Энзели строится. За счет соединения линии Решт - Казвин с Энзели транзитное время и доставка товаров из Азии в Европу через Персидский залив будут сокращены на 22 дня.

Иранская сторона ожидает после завершения строительства этой магистрали транзит 10 миллионов тонн товаров в год и перевозку 4 миллионов пассажиров.

26 июня 2018 года в порт Энзели из порта Актау (Мангистауская область Казахстана) прибыл иранский корабль с контейнерным грузом из Китая.

Этот транспортный коридор включает в себя железную дорогу из Восточного Китая - провинции Цзянсу (Ляньюньган) до Западного Китая - провинции Синьцзян (Урумчи). Далее проходит через пограничный переход Казахстана Достык и по республиканской железнодорожной магистрали Жезгазган - Бейнеу с выходом на морской порт Актау. В порту Актау груз загружается на суда и доставляется в порт Энзели.

А из южной точки трансиранской дороги (порт Шапур, нынешний Бендер-Хамейни) контейнеры перегружают с железной дороги на суда, которые доставляют их в Саудовскую Аравию и в другие страны.

Между судоходной компанией Исламской Республики Иран и клубом конвергенции коридора "Север-Юг" в России, возглавляемым представителем президента РФ, в мае 2023 года подписано соглашение о строительстве и приобретении 20 судов. Стороны договорились о создании совместного предприятия для покупки и строительства судов и организации транспортировки грузов в северно-южном и восточно-западном транзитных коридорах во все порты России и из них.

Как заявил глава иранской компании Khazar Sea Shipping Lines, "отгрузка экспортных контейнерных грузов в Каспийском море выросла на 120% за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта - 22 октября) по сравнению с предыдущим годом".

4 мая 2022 года северный иранский порт Ноушехр впервые за 21 год принял первое российское грузовое судно типа ро-ро. В последний раз крупное российское судно заходило в этот порт в 2001 году, когда там разгружался паром "Меркурий" (бывший "Советский Таджикистан").

Все бы хорошо, да только как долго будут строиться суда для Каспия? Напомню, что в 1942-1945 годах США торговые суда типа "Либерти" водоизмещением в 10 тысяч тонн строили секционным способом за 3−4 дня.

Большую проблему для пути "Север-Юг" представляет обмеление Волги. Так, в январе 2023 года благополучно завершилась история с сухогрузом "Раша-1", который вез металл из России в иранский Амирабад и сел на мель в Волго-Каспийском канале. Сухогруз снялся с мели самостоятельно и продолжил путь. Чтобы суда могли спокойно проходить по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, Росморречфлот в 2023 году должен провести дноуглубление на этом ключевом участке маршрута для обеспечения проходной осадки 4,5 м.

Сейчас самое мелкое и опасное место Волги - после Городецкого шлюза, то есть начало Чебоксарского водохранилища. Давно следует поднять уровень этого водохранилища с существующих 63 метров до проектных 68 метров. А пока Чебоксарская ГЭС не работает на полную мощность, а Волга в районе Чебоксарского водохранилища "цветет" и превращается в болото. Подъема воды требуют глава Чувашии и ярославские депутаты.

Противники подъема воды утверждают, что будут подтоплены Нижний Новгород, Макарьевский монастырь и даже Чебоксары. Я лично ежегодно хожу по Волге и могу ткнуть чиновников носом в сотни фотографий с бетонными защитными сооружениями в этих городах.

Население в местах проектного затопления (68 метров) было полностью эвакуировано еще в советское время. А все, кто сейчас там живет, поселились нелегально после 1991 года.

Утверждают, что под затопление попадет 4037 га пашни. Но ведь только в Нижегородской области заброшено и зарастает летом около 600 тысяч га пахотных земель!

Понятно, что в нынешних условиях наиболее важные поставки в Иран и из Ирана должны идти скрытно. Однако оба железнодорожных маршрута "Север-Юг" (западный и восточный) проходят через Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, где полным-полно американских глаз.

А вот суда типа "река-море" могут по ночам грузиться у причалов соответствующих заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воткинске и т. д. Загруженные там контейнеры с велосипедами или "нужными изделиями" прямо с заводов попадут водным путем в Иран. А содержимое контейнеров не сможет определить ни один американский космический аппарат.

Фантазировать же западным политикам и журналистам не запретишь - им за это хорошие деньги платят. А российская и иранская пресса будет твердить одно: "В контейнерах - велосипеды!".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695287940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки по вопросам выплат детям из Нацфонда во втором чтении
- Строительство новых объектов, модернизацию инфраструктуры и меры по защите экологии в Актюбинской области обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В правительстве обсудили превентивные меры распространения саранчи в следующем году
- "Ак жол" требует принять меры по обеспечению прозрачности в таможенном администрировании
- Экономические связи между Казахстаном и Сингапуром продолжат укрепляться
- Ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников
- М. Мирзагалиев встретился с представителями Госдепартамента США
- "Ак жол" требует привлечь к ответственности чиновников, нарушающих права отечественных перевозчиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  