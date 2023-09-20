Новая холодная война будет еще хуже старой, - Алекс Ло

12:23 21.09.2023

South China Morning Post

Гонконг



Новая холодная война будет еще хуже старой



США хотят втянуть всех в борьбу по принципу "кто не с нами, тот против нас", пишет автор статьи в SCMP, анализируя заявление Энтони Блинкена. Вашингтон застрял в мировоззрении XIX и XX веков, и для остального мира это очень опасно.



Алекс Ло (Alex Lo)



Ангела Меркель некогда сказала про Владимира Путина, что он в XXI веке пользуется методами XIX века, имея в виду его любовь к территориальным завоеваниям в "постмодернистскую" эпоху, в которой якобы главенствует международное право и порядок.



Но если судить по последней речи Энтони Блинкена, то можно сказать, что как раз Вашингтон застрял в мировоззрении XIX и XX веков. И для остального мира это еще опаснее.



Госсекретарь США обратился к студентам элитной школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне с речью на тему "Мощь и цели американской дипломатии в новую эпоху".



А поскольку дальше он пустился в апологетику "старой доброй" американской исключительности в великодержавном соперничестве, это больше смахивает на возврат к прошлым двум столетиям. Если именно к этому и сводится отклик США на "новую эру", то я искренне опасаюсь и за Америку, и за весь остальной мир.



"В этот решающий момент США лидируют с позиции силы", - заявил он.



"Мы раз за разом доказывали, что когда Америка объединяется, мы можем сделать все, что угодно. Потому что ни одна держава на Земле не может нас превзойти в умении мобилизовывать других на общее дело", - продолжил Блинкен.



"А все потому, что наше неослабное стремление сформировать более совершенный союз (цитата из американской конституции, прим. ИноСМИ) позволяет нам исправлять собственные недостатки и обновлять нашу демократию изнутри. И наш образ будущего - мира открытого, свободного, процветающего и безопасного - принадлежит не только Америке. Это непреходящие чаяния жителей всех стран и всех континентов".



Какой же чудный образ - прямо любо-дорого послушать! Так почему же он так забеспокоился? Потому что многие страны и люди его не разделяют. Ну и ну, вот бы узнать почему?



"Мы знаем, что нам придется заслужить доверие ряда стран и граждан, которые считают, что прежний порядок так и не выполнил многие из своих обещаний", - сказал он.



"Многие страны подстраховываются... Страны и их граждане теряют веру в международный экономический порядок, их уверенность подорвана системными недостатками", - продолжил Блинкен.



Учитывая опыт прошлого столетия, со стороны незападных стран - стран Глобального Юга или, как раньше было принято говорить, Третьего мира - совершенно рационально подстраховываться и не во всем соглашаться с США.



Сказанное Блинкеном далее призвано пробудить в других странах инстинкт самосохранения. Если США и прикидываются дружелюбными, изображая невиданную доселе готовность слушать, то лишь потому, что вы им так или иначе понадобились в борьбе против России и Китая.



"Китайская Народная Республика представляет собой наиболее серьезную долгосрочную проблему, потому что она не только стремится изменить международный порядок, но и ее экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь для этого постоянно крепнет", - подчеркнул Блинкен. Такого рода заявления ему делать не впервой.



"К тому же Пекин и Москва заключили "безграничное партнерство", чтобы обезопасить будущее автократии", - добавил он.



Понятно, что Китай и основная часть стран Глобального Юга могут смотреть на вещи иначе. Но как же они видят мир? Именно так, как Блинкен говорит дальше, хотя он и утверждает, что они ошибаются. Я же, со своей стороны, считаю, что они скорее правы.



"Наши конкуренты утверждают, что существующий порядок навязан Западом, хотя на самом деле лежащие в его основе нормы и ценности универсальны по замыслу и закреплены в международном праве, под которым эти страны сами подписались, - сказал он. - Они утверждают, что то, что правительства делают в пределах собственных границ, никого кроме них не касается, а права человека - это субъективные ценности, которые меняются от страны к стране. Они убеждены, что большие страны имеют право на сферы влияния - что мощь и географическое положение дают им прерогативу диктовать свой выбор другим".



Так и есть: порядок и его правила во многом диктуются Западом, особенно США. И да, США не признают сфер влияния других - отсюда и расширение НАТО на восток, приведшее, по убеждению некоторых, к конфликту на Украине, и нарастающая милитаризация Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива. Но обратите внимание: сами США при этом требуют себе сфер влияния по обеим берегам Атлантики, в Северной и Южной Америке, а с некоторых пор еще и господства в Индо-Тихоокеанском регионе. Так что да, можно сказать, что США действительно не признают сфер влияния, ведь им должен принадлежать весь мир!



Далее Блинкен заявил: "Сложно представить себе контраст разительнее, чем между этими двумя взглядами [демократами и автократами]. Как сложно представить себе ставки выше, чем в той конкуренции, с которой мы столкнулись сегодня, - будь то для американского народа или всего мира".



Не поэтому ли его правительство внезапно озаботилось дружбой с Вьетнамом, однопартийным коммунистическим государством, хотя изо всех возможных союзников он, как бы это сказать... самый авторитарный?



"Разжигание" холодной войны на два фронта против России и Китая - грандиозная стратегическая ошибка, от которой давно предостерегали многие "мудрецы" внешней политики США. Увы, большинство из них уже покойны. В результате мы имеем в Вашингтоне горстку крайне неразумных людей, которые делают все, чтобы сплотить Россию, Китай, Иран и страны Глобального Юга - в том числе через БРИКС. США пошли на это из чистого высокомерия, однако Блинкен разглагольствует о "смирении". Какая горькая ирония!



Блинкен не называл Россию и Китай злом, но вполне мог бы. Если Россия и Китай и все, с кем они сотрудничают, "плохие" и "злые", а США и их союзники, наоборот, "добрые" и "хорошие", то кому нужна дипломатия? Надо всего лишь вооружиться до зубов, чтобы сдержать противника (в холодной войне) или победить (в горячей).



Если так рассуждает верховный американский дипломат, остается лишь гадать, чтó на уме у генералов Пентагона.