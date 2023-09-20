Надежду на будущее Европе дадут российский рынок, российское сырье и российская наука, - Оскар Крейчи

12:25 21.09.2023 Časopis argument

Чехия



Надежду на будущее Европе дадут российский рынок, российское сырье и российская наука



У Вашингтона есть повод для радости: ему удалось оторвать Европу от России, пишет ČA. Сейчас кажется, что это навсегда. Но тогда значение Европы в мире начнет не просто постоянно снижаться, это будет происходить ускоренными темпами. Только наладив отношения с Россией, у нее появится надежда на будущее.



Оскар Крейчи



У Вашингтона есть повод для радости: ему удалось оторвать Европу от России. Для представителей правящего слоя на Западе демонизировать Москву - значить делать нечто само собой разумеющееся если не на протяжении всей их карьеры, то как минимум с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. Однако изолировать Россию Запад пытался задолго до этого.



Сырье и политика



На предыдущем этапе силы, желающие отлучить Европу от России, делали ставку на идеологию, упирали на доктрину сдерживания и подавления коммунизма. Интересно на эту борьбу повлияла зависимость Западной Европы от советского газа и нефти. США, которые не импортировали советскую, а затем российскую нефть и газ в таких объемах, как Западная Европа, могли не беспокоиться об экономических последствиях в случае разрыва связей и оценивали ситуацию почти исключительно с политических позиций. Зачастую внимание США сосредотачивалось только на безопасности.



Все началось приблизительно полвека назад. Бурное строительство нефте- и газопроводов в Советском Союзе в то время вылилось в договоры о поставках труб для нефтепровода "Дружба" из Западной Германии. Резко против выступило правительство Кеннеди, заставив Бонн прекратить этот экспорт. Однако новая восточная политика немецкого канцлера Вилли Брандта все изменила. В 1970 году федеральное правительство подписало с Москвой договор о строительстве газопровода в Западную Германию. Поставки газа в обе части разделенной Германии начались в 1973 году. Этот технический и экономический успех, однако, поднял новые доктринальные вопросы, в том числе, поможет ли экономическое сотрудничество с Советским Союзом трансформировать его режим, или же Запад даст повод себя шантажировать?



Критики сотрудничества говорили о самоубийственном "коммерческом оппортунизме", а приверженцы сотрудничества - о том, что экономическая взаимозависимость ведет к миру. Правда в том, что Советский Союз никогда не пользовался поставками нефти и газа на запад, чтобы кого-то шантажировать. Москва зависела от денег с Запада так же, как Западная Европа зависела от советского или российского газа. Но зависимость эта была ассиметричной, что стало понятно еще задолго до вооруженного конфликта на Украине. Некоторые авторы напоминают, что резкий спад цен на нефть на мировых рынках после встречи президента США и саудовского короля в 1985 году чрезвычайно сузил пространство для маневра Михаила Горбачева в конце перестройки. В начале прошлого года на поверхность всплыла неумолимая правда: экономическое сотрудничество и растущая экономическая взаимозависимость ничто, когда речь идет о геополитических интересах, вечном конфликте держав и возможности заработать, пусть даже в ущерб собственным союзникам.



Англосаксонская геополитика



Как правило, у войн много причин, а значит, и много целей. Нынешний вооруженный конфликт на Украине не исключение. Нет смысла долго перечислять вероятные цели Москвы, Киева и Вашингтона. Более чем за два года, на протяжении которых этот вооруженный конфликт назревал и разворачивался, набралось много мнений о намерениях политиков и военных в этой войне. Поскольку украинский вооруженный конфликт принес много нового, выразители этих мнений склонны забывать о традиционных целях. Целях, которые всегда себе ставила англосаксонская геополитика.



Англосаксонская геополитика - первая самобытная теория международной политики. С ее помощью растущие Соединенные Штаты и британская империя в начале заката обосновывали свои действия в мире в конце XIX и в начале XX века. Ранее по опыту наполеоновских войн Лондон понял, что допускать объединение Европы нельзя ни в коем случае. Книги и статьи двух патриархов англосаксонской ветви геополитики (американского адмирала Альфреда Мэхэна и британского географа Хэлфорда Маккиндера) способствовали тому, что эта концепция обрела более ясные черты. В целом она включает несколько базовых тезисов. Во-первых, история есть столкновение морских сил, то есть США, Великобритании и Японии, с сухопутной силой, то есть Россией. Морские силы динамичны, но не могут проникнуть в ядро России, Хартленд. Все потому, что его реки на севере текут в замерзающие моря, а на юге - в закрытые озера. Морские державы должны делать все, чтобы Хартленд и Германия не объединились, поскольку, как написал Маккиндер, "кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом. Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром". Вообще это бессмыслица, но она помогает понять, почему после Первой мировой войны на Парижской мирной конференции британцы добивались возникновения малых государств в Восточной Европе. Понятно, и почему британский министр иностранных дел предложил в 1919 году так называемые линии Керзона, то есть границу между Польшей и Советской Россией. Тогда и зародилась идеологизированная версия данной концепции, то есть представление о "санитарной зоне" из малых государств на пространстве от Балтийского моря до Адриатического и Черного, которые помогали бы изолировать Советскую Россию.



Между НАТО/ЕС и Россией



Эти геополитические предрассудки сегодня очевиднее, чем прежде, но они укоренились в политике Запада еще до начала специальной военной операции России на Украине. Достаточно напомнить о четырех "восточноевропейских" проектах и попытках прилепить некоторые страны к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.



Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в 2001 году основали Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия и Узбекистан, который, однако, в 2005 году вышел из объединения.



"Восточное партнерство" Европейского Союза - проект, о котором объявили на саммите Европейского Союза в 2008 году. Тут под "востоком" понимается Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, то есть кто угодно из Восточной Европы и с Кавказа - только не Россия.



"Инициатива трех морей" появилась в 2016 году, и в рамках этого объединения сотрудничать решили 12 государств, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морем, а именно: Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Австрия, Словения, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария и Румыния. В этом году к ним присоединилась Греция, а Молдавия стала партнером, что расширило географию морей в этой инициативе.



"Люблинский треугольник" - это договор между Польшей, Литвой и Украиной, подписанный в 2020 году в польском Люблине. Цель данного соглашения заключается в политическом, культурном, экономическом и социальном сотрудничестве, которое помогло бы Украине влиться в Европейский Союз.



"Люблинский треугольник" наводит на мысль, что в ему подобных проектах англосаксонская геополитика перекликается с ностальгией некоторых польских руководителей. В 1569 году в Люблине была подписана уния, которая привела к образованию польско-литовского союза, то есть Речи Посполитой, мощного государственного образования, которое простиралось от Балтийского моря почти до берегов Черного. После Первой мировой войны родилась не только идея "санитарной зоны". Польскому премьеру Юзефу Пилсудскому пришла в голову мысль создать "Междуморье". Оно воплощало его мечту о конфедерации центральноевропейских и восточноевропейских государств, разумеется, под польским руководством. Нужно сказать, что Великая Польша или "Инициатива трех морей" предназначены не только для того, о чем говорится публично, то есть служить барьером для России. Скрыто они также призваны защищать от опасностей с запада, от мощной Германии. Но без помощи США подобные проекты не могут играть свою роль, а если говорить еще точнее, то без американских военных баз в Польше. Успех начинаний Варшавы по-прежнему зависит от геополитических прихотей Вашингтона. В такой ситуации многие политики в Центральной и Восточной Европе чувствуют, что должны хоть как-то поддерживать американскую гегемонию, например, закупая ненужные американские истребители.



Неотвратимая победа



За несколько лет до начала вооруженного конфликта на Украине велась идеологическая подготовка. Как минимум с тех пор, как президент России выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, Россию выставляли государством, где демократия деградирует и где государство авторитарно, если не тоталитарно. Так надвигающийся конфликт делали понятным даже для государств, которые образовались уже после холодной войны. Но, несмотря на все возвышенные слова, чтобы лучше понимать нынешнюю политику Вашингтона следует читать книгу Бжезинского "Большая шахматная доска", а не Всеобщую декларацию прав человека.



Европейский Союз отрывали от России до февраля 2022 года и после в основном с помощью начинаний Запада. Причем все понимали, что создать "санитарную зону" и отделить Россию от Германии практически невозможно без Украины. Обе ветки "Северного потока" англосаксонская геополитика приговорила к смерти еще при рождении. Однако многое говорит о том, что Москва готовилась к разрыву лучше, чем Европейский Союз и, прежде всего, Германия. Как, например, несколько дней назад подтвердил Восточный экономический форум, России удается, пусть, разумеется, и с потерями, связывать свою экономику с Азией и, в том числе, находить там рынки сбыта для нефти и газа. Многих удивила гибкость, с которой России удалось переориентировать экспорт, импорт и финансовые операции в сторону востока и юга. Я уже не говорю о бизнесе через посредников. Кстати, это подтверждают и данные Международного валютного фонда.



По последним данным от этого источника, в текущем году ВВП Российской Федерации вырастет на 1,5%, а ВВП еврозоны - всего на 0,9%. В Германии же ВВП, по прогнозам, даже сократится на 0,3%. Добавлю, что рост ВВП США, вероятно, достигнет 1,8%, Индии - 6,1%, а Китая - 5,2%. Учитывая меняющуюся роль Азии и Юга в целом, англосаксонская стратегия отлучения Европы от России выглядит не только устаревшей, но и буквально контрпродуктивной.



Слабая надежда



Англосаксам удалось оторвать Европу от России, что можно считать их бесспорным геополитическим успехом. Но вопрос, надолго ли это, и не сулит ли геополитическая победа в одном сражении поражение в целой войне. Унылый доклад о состоянии Европейского Союза, который на прошлой неделе представила в Европепарламенте председатель Европейской комиссии, особых надежд на будущее не внушает. На фоне этого доклада кажется, что Европейский Союз оторвался от России навсегда. Но тогда значение Европы в мире будет не просто постоянно снижаться, но еще и ускоренными темпами. Вашингтон создал проблему: Европа все больше зависит от него, но при этом все больше слабеет как союзник. Представители Североатлантического альянса и Европейского Союза страстно обещают, что сделают все для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, но на самом деле не они решают, каким будет европейский вклад, а политическая инфляция.



Чтобы в будущем Европа имела какой-то вес в мире, ей нужен российский рынок, российское сырье, российская наука. И пусть некоторым пражским чиновникам в это не верится, но без русской культуры Европа не гармонична. В любом случае последствия англосаксонского успеха на Украине - сигнал о том, что, только наладив отношения с Россией (хотя сейчас неясно, на какой основе это возможно), Европа получит надежду на будущее. Источник - ИноСМИ

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